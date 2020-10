പിയാനോ പഠിക്കാൻ മുണ്ടും ചട്ടയും ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന് വാശി പിടിച്ച പെൺകുട്ടി; ചില്ലറക്കാരിയല്ല ഈ പിയാനോ മുത്തശ്ശി

മുണ്ടും ചട്ടയുമിട്ട് പിയാനോ വായിക്കുന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ വിഡിയോ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപെ സമൂഹമാധ്യങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. ആരാണ് ഈ പിയാനോ മുത്തശ്ശിയെന്ന അന്വേഷണം ചെന്നെത്തിയത് ആലപ്പുഴയിലാണ്. ചേർത്തല തൈക്കാട്ടുശേരിയിൽ െഎയ്യനാട്ട് പാറായിൽ പെണ്ണമ്മ എബ്രഹാം ആണ് മലയാളികളുടെ കയ്യടി നേടിയ ആ പിയാനോ മുത്തശ്ശി. ഒറിജിനൽ പേര് അന്നമ്മ. പ്രായത്തിന്റെ അവശതകളുണ്ടെങ്കിലും പിയാനോ വായിക്കാനും അൽപസ്വൽപം തയ്ക്കാനും പെണ്ണമ്മയ്ക്ക് വലിയ താൽപര്യമാണ്. ഇടയ്ക്ക് മക്കൾക്കും ചെറുമക്കൾക്കുമൊപ്പം പണ്ടു പഠിച്ച ഇംഗ്ലിഷ് പാട്ടുകളും പാടും.



വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് പിയാനോ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതല്ല പെണ്ണമ്മ. അതിനു പിന്നിൽ ആവേശകരമായ ഒട്ടേറെ കഥകളുണ്ട്. ആ കഥകളുമായി പിയാനോ മുത്തശ്ശി മനോരമ ഓൺലൈനിൽ.

മോഹിപ്പിച്ച ശബ്ദം

വളരെ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ അപ്പനൊപ്പം ബെംഗളൂരുവിൽ ഒരു യാത്ര പോയതായിരുന്നു പെണ്ണമ്മ. കാഴ്ചകൾ കണ്ടു നടക്കുന്നതിനിടയിൽ വളരെ ഇമ്പമുള്ള ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. ആ ശബ്ദം എവിടെ നിന്നാണെന്നറിയാൻ തിരക്കിച്ചെന്ന അപ്പനും മോളും എത്തിയത് അടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ. ആരോ ഇരുന്ന് പിയാനോ വായിക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ ഹാർമോണിയപ്പെട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഇത്രയും വലുതൊന്ന് ആദ്യമായി കാണുകയായിരുന്നു. പെണ്ണമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു. അന്നൊരു ആഗ്രഹം പെണ്ണമ്മ പറഞ്ഞു– 'എന്നെ കെട്ടിച്ചയയ്ക്കുമ്പൊ ഒരു പിയാനോ വാങ്ങിത്തരാൻ അപ്പനോട് പറയാമോ?' ഈ തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപതാം വയസിലും ഇന്നലേത്തതുപോലെ ആ ഓർമകൾ പെണ്ണമ്മയുടെ കൺമുന്നിലുണ്ട്.

ആയിരം രൂപയ്ക്കു വാങ്ങിയ പിയാനോ

ഒരു പിയാനോ സ്വന്തമാക്കാൻ പെണ്ണമ്മയ്ക്ക് വിവാഹം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ഫോർത്ത് ഫോറത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പൻ തന്നെ മോൾക്ക് വാങ്ങി നൽകി. ആയിരം രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില. അന്ന് 1000 തേങ്ങയ്ക്ക് 15 രൂപയായിരുന്നു വില. അക്കാലത്താണ് മകൾക്ക് ആയിരം രൂപ മുടക്കി പിതാവ് കെ.െഎ. തോമസ് പിയാനോ വാങ്ങി നൽകിയത്. ആ പിയാനോയിലാണ് ഇപ്പോഴും പെണ്ണമ്മ സംഗീതം തീർക്കുന്നത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആലപ്പുഴ തൈക്കാട്ടുശേരിയിലേക്ക് പോന്നപ്പോഴും പിയാനോയെ പെണ്ണമ്മ കൂടെ കൂട്ടി. മക്കളെ വളർത്തുന്നതിനിടെ അമ്മയ്ക്ക് തിരക്കായിരുന്നു എങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അമ്മയെ പിയാനോയുടെ മുൻപിൽ കാണാമായിരുന്നു എന്ന് മകൻ ആന്റണി തരകൻ ഒാർക്കുന്നു.

പിയാനോ പഠിക്കണം, പക്ഷേ വേഷം മാറില്ല

ഒന്നാം ക്ലാസിൽ അതിരമ്പുഴ മഠത്തിലെ പഠനശേഷം രണ്ടാം ക്ലാസു മുതൽ 10ാം ക്ലാസുവരെ എറണാകുളം സെന്റ് തേരേസാസ് സ്കൂളിൽ ആയിരുന്നു പെണ്ണമ്മയുടെ പഠനം. അതിനിടെയായിരുന്നു പിയാനോ പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്. സിസ്റ്റർ റിഡംറ്റയുടെ കീഴിൽ! പക്ഷേ, അത് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ചട്ടയും മുണ്ടും ധരിച്ചെത്തിയ പെണ്ണമ്മയോട് ഈ വേഷമിട്ട് ക്ലാസിൽ വരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ടർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, പഠിപ്പിച്ചേ മതിയാവൂ എന്ന് അപ്പനും പെണ്ണമ്മയും നിർബന്ധം പറഞ്ഞു. അവസാനം, എന്തെങ്കിലുമൊന്ന് വായിച്ചു കാണിച്ചാൽ പഠിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കാം എന്നായി. പെണ്ണമ്മ പക്ഷേ ഭയന്നില്ല. ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തു. നേരെ പിയാനോക്ക് മുൻപിലിരുന്ന് അറിയാവുന്ന സംഗതികൾ വായിച്ചു. 'അവർക്ക് എന്റെ കൊട്ട് കണ്ടപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു,' എന്ന് പെണ്ണമ്മ. അതിനു പിന്നിലെ രഹസ്യവും പെണ്ണമ്മ പങ്കുവച്ചു– 'കുഞ്ഞിലെ വീട്ടിൽ ഹാർമോണിയം കൊട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടേ! അതിനായി അപ്പൻ ഒരു സാറിനെ കൊണ്ടു വന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്റെ വിരലുകൾക്ക് പിയാനോയുടെ കട്ടകൾ പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങി!'- പെണ്ണമ്മയുടെ കണ്ണുകളിൽ അഭിമാനത്തിളക്കം.

സായിപ്പിനു മുൻപിലെ പിയാനോ പരീക്ഷ

ട്രിനിറ്റി കോളജ് ഓഫ് ലണ്ടനിലെ പ്രതിനിധികളെത്തിയാണ് പിയാനോയുടെ പരീക്ഷ നടത്തിയിരുന്നത്. പരീക്ഷയുടെ സമയമെത്തിയപ്പോൾ അടുത്ത പ്രശ്നം തല പൊക്കി. ലണ്ടനിൽ നിന്നു വരുന്ന സായിപ്പിന്റെ മുൻപിൽ പിയാനോ വായിക്കണമെങ്കിൽ മുണ്ടും ചട്ടയും പറ്റില്ല. ഫ്രോക്ക് ധരിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്കെത്തണമെന്ന് സിസ്റ്റർ റിഡംറ്റ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ, വേഷം മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷയ്ക്കും പെണ്ണമ്മ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. സായിപ്പിന്റെ മുൻപിലും ഇതേ വേഷത്തിൽ തന്നെയിരുന്ന് പിയാനോ വായിക്കുമെന്ന് പെണ്ണമ്മ! ഒടുവിൽ അവർക്ക് വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. മുണ്ടും ചട്ടയും ധരിച്ച് പിയാനോ വായിക്കാനിരുന്ന തന്നെ, പരീക്ഷ നടത്താനെത്തിയ സായിപ്പ് കൗതുകത്തോടെ നോക്കിയത് കുസൃതിച്ചിരിയോടെ പെണ്ണമ്മ ഓർത്തെടുത്തു.

അവസാനിക്കാത്ത കൗതുകങ്ങൾ

സായിപ്പിനു തന്റെ വേഷത്തോടു തോന്നിയ കൗതുകം ഇപ്പോഴും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ വൈറലായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി പെണ്ണമ്മയ്ക്ക് അത്ര നിശ്ചയമില്ല. അതിനിടെ ഒന്നു വീണു പരിക്കു പറ്റിയതിനാൽ വോക്കർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പെണ്ണമ്മയുടെ നടത്തം. പക്ഷേ ഒക്ടോബർ 15 ആകുമ്പോഴേയ്ക്കും എല്ലാം റെഡിയാകും എന്ന് ചികിൽസിച്ച ഡോക്ടർക്കും മക്കൾക്കും അടുപ്പക്കാർക്കും എല്ലാം ഉറപ്പാണ്. കാരണം അന്നാണ് പെണ്ണമ്മയുടെ െബർത്ത്ഡേ. വെറും ബെർത്ത്ഡേ അല്ല 99 ാം ജൻമദിനം!! കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി അനക്കമില്ലാതിരുന്നതിനാലാവാം പിയാനോയിൽ കട്ടകൾ അനുസരണക്കേട് കാട്ടുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ് പിയാനോയ്ക്ക് മുൻപിലിരുന്ന പെണ്ണമ്മയുടെ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ വിരൽത്തുമ്പുകൾ തൊട്ടപ്പോൾ പിയാനോ വീണ്ടും മധുര സംഗീതം പൊഴിച്ചു. ചുറുചുറുക്കുള്ള 99 ന്റെ സംഗീതം!!

English Summary: Pennamma Abraham plays piano at the age of 99