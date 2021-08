അടച്ചിട്ടാൽ ഒരു പാട്ടായി! അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഗേറ്റിൽ മ്യൂസിക്കൽ നൊട്ടേഷൻ ക്രമീകരിച്ച് വീട്ടുടമ

വരി തെറ്റാതെ അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടു പുസ്തകം പോലെയാണ് കോട്ടയം ചുങ്കം കല്ലൂപ്പാറ ആലുമ്മൂട്ടിൽ വീടിന്റെ ഗേറ്റ്. ചുങ്കം പഴയ സെമിനാരി റോഡിലുള്ള ഇൗ വീട്ടിലേക്കു പോയാൽ വീടിന്റെ ഗേറ്റ് അടഞ്ഞു കിടക്കണേയെന്ന് ആഗ്രഹിക്കണം, കാരണം ഗേറ്റ് അടഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ‘വെറും കൈയായ് ഞാൻ ചെല്ലുമോ, രക്ഷകൻ സന്നിധിയിൽ...’ എന്ന പ്രശസ്ത ഗാനത്തിന്റെ ആദ്യവരികളുടെ മ്യൂസിക്കൽ നൊട്ടേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കൂ. 1877ൽ ചാൾസ് സി. ലൂഥർ രചിച്ച Must I go, and empty handed, Thus my dear Redeemer meet? എന്ന പ്രശസ്ത ഗാനത്തിന്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണീ ഗാനം.

ദുബായിൽ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന എ. പി. ജോണിന്റെതാണു വീട്. ജോണിനും കുടുംബത്തിനും ജീവിതം തന്നെ സംഗീതമാണ്. വരികളുടെ അർഥവും സംഗീതവും അത്രമേൽ ഇഷ്ടമായതു കൊണ്ടാണ് ഇൗ പാട്ടുതന്നെ ഗേറ്റിന് അലങ്കാരമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ഗേറ്റിൽ മാത്രമല്ല വീട്ടിലെ കോണിപ്പടിയുടെ പിടിത്തത്തിലും ഫൊട്ടോഫ്രെയിമിലും ജനാലക്കമ്പികളിലുമൊക്കെ മ്യൂസിക്കൽ നൊട്ടേഷൻ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കാനുള്ള ജോലികൾ ജോൺ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ജോൺ സ്വന്തമായി എഴുതിയ പാട്ടിന്റെ വരികളാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. കൊച്ചി കളമശേരിയിലെ കമ്പനിയാണ് സിഎംസി കട്ടിങ് രീതി ഉപയോഗിച്ച് ലോഹം കട്ടു ചെയ്തു നൽകിയത്.

ഗേറ്റ് എപ്പോഴും തുറന്നിടണമെന്നാണ് ജോണിന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ സംഗീതത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അതിനു സമ്മതിക്കുമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്, കാരണം തുറന്നു വച്ച ഒരു പാട്ടു പുസ്തകം പോലെയാണ് അത് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്.