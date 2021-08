ഇതു മതി, ഇതു മാത്രം മതി: പാപ്പുവിനെ ചേർത്തുപിടിച്ച് അമൃത

മകൾ പാപ്പുവിനും കുടുംബത്തിനുമൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിച്ച് ഗായിക അമൃത സുരേഷ്. ഇക്കുറി അച്ഛന്റെ അമ്മയും അമൃതയുടെ കുടുംബത്തിനൊപ്പമുണ്ട്. മകളെ ചേർത്തുപിടിച്ച് മുത്തം കൊടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.

ചിത്രങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ ഹൃദയത്തിൽ തൊടുന്ന കുറിപ്പും അമൃത എഴുതുന്നു. കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ:

പാപ്പു : അമ്മക്ക് ഓണത്തിന് എന്താ ഏറ്റവും ഇഷ്ട്ടം ?

"പപ്പൂന്റെ ഉമ്മ "

പാപ്പു : അപ്പൊ എന്നെ മാത്രം മതിയോ ?

പാപ്പൂനെ മാത്രം മതി...

പാപ്പു : " എന്റെ ചക്കര അമ്മക്ക്, എന്റെ ചക്കര ഉമ്മ

What more I need in my life

She makes me complete… ഇതു മതി, ഇതു മാത്രം മതി.. എന്റെ ജീവൻ എന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി മാത്രം..