‘അതെ ഞങ്ങൾ പിരിയുന്നു, സുഹൃത്തുക്കളായി തുടരും’; വെളിപ്പെടുത്തി കാമിലയും പങ്കാളിയും

ജീവിതപങ്കാളി ഷോൺ മെൻഡസുമായി വേർപിരിയുകയാണെന്നു വെളിപ്പെടുത്തി ഗായിക കാമില കാബെല്ലൊ. രണ്ടു വർഷം നീണ്ട പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് ക്യൂബൻ–അമേരിക്കൻ ഗായികയും ഗാനരചയിതാവുമായ കാമിലയും കാനേഡിയൻ ഗായകനായ ഷോൺ മെൻഡസും പിരിയുന്നത്. പ്രണയബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചാലും തങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളായി തുടരുമെന്ന് ഇരുവരും ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.



പ്രണയം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി ഒപ്പം നിന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്നേഹിതർക്കും നന്ദി പറയുന്നതായി കാമിലയും ഷോണും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചു. 2015 മുതൽ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന കാമിലയും ഷോണും 2019 ജൂലൈയിലാണ് പ്രണയത്തിലായത്. തുടർന്ന് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ‘സെനോറിറ്റ’ എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഗീത ആൽബവും ഒരുക്കിയിരുന്നു.

അതേസമയം, പ്രണയബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഗായകരുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആരാധകവൃന്ദത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചു. ഇരുവർക്കും ജീവിതവിജയങ്ങൾ ആശംസിച്ചു നിരവധിപേർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2017–ലാണ് കാമിലയുടെ ആദ്യ ആൽബമായ ‘ക്രൈയിങ് ക്ലബ്’ റിലീസ് ചെയ്തത്. ‘ഐ നോ വാട്ട് യു ഡിഡ് ലാസ്റ്റ് സമ്മർ’, ‘ബാഡ് തിങ്സ്’, ‘ഹവാന’, ‘നെവർ ബി ദ് സെയിം’ തുടങ്ങിയ ആൽബങ്ങളാണ് കാമിലയെ ശ്രദ്ധേയയാക്കിയത്.

English Summary: Camila Cabello and Shawn Mendes breakup after two years of relationship