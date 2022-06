‘ഉയിരായി’രുന്നു കെകെ; പാട്ടിന്റെ ‘കുന്നത്ത്’, പ്രണയത്തുമ്പത്ത്...

1994ലാണ് കെ.കെ. എന്ന കൃഷ്ണകുമാർ കുന്നത്ത് തന്റെയൊരു ഡെമോ ടേപ് സംഗീത ത്രിമൂർത്തികളായ ലൂയി ബാങ്ക്സ്, രഞ്ജിത് ബാരോട്ട്, ലെസ്‌ലി ലൂയിസ് എന്നിവർക്കു കൊടുക്കുന്നത്. പ്രായം അപ്പോഴേക്ക് 26ലെത്തി. പക്ഷേ, തന്റെ കഴിവിൽ കെ.കെയ്ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. വൈകാതെ യുടിവിയുടെ വിളിയെത്തി. സാന്റോജെൻ സ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ പരസ്യചിത്രത്തിൽ പാടാനായിരുന്നു ക്ഷണം. ലെസ്‌ലി ലൂയീസ് വഴിയായിരുന്നു ആ അവസരം. ‘പ്രണയത്തിന്റെ സ്വരം’ എന്നു പിൽക്കാലത്തു പ്രശസ്തമായ കെ.കെയുടെ ശബ്ദം ആ ബ്രേക്കോടെ ‘പരസ്യത്തിന്റെ സ്വരം’ ആയി പേരെടുത്തു. 11 ഭാഷകളിലായി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ പരസ്യചിത്രത്തിൽ കെ.കെ. നിറഞ്ഞുനിന്നു. എന്നാൽ ‘പ്രണയത്തിന്റെ സ്വരം’ എന്നു സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട കെ.കെ, മലയാളത്തിന് അത്രയേറെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാതെപോയ അസുലഭതയായിരുന്നു.



മാതൃഭാഷയേക്കാൾ വഴക്കം ദേശഭാഷ

ഡൽഹിയിലെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് സിനിമയിലെ ഭാഗ്യം തേടിയാണ് അന്നു കെ.കെ. മുംബൈയിലേക്കു ജീവിതം പറിച്ചുനട്ടത്. സി.എസ്.മേനോന്റെയും കുന്നത്ത് കനകവല്ലിയുടെയും മകന് മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തേക്കാൾ വഴങ്ങിയതു ദേശഭാഷയായ ഹിന്ദിയായതിനാൽ, ബോളിവുഡ് അനായാസം കൈപ്പിടിയിലാക്കാവുന്നൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദിയിലെ വഴക്കം കെ.കെയെ അതിവേഗം സ്വീകാര്യനാക്കിയ ഘടകങ്ങളിലൊന്നുമായി. സംഗീതപഠനത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയില്ലാതെതന്നെ കൃഷ്ണകുമാർ മോഹപ്പടവുകൾ കയറുകയായിരുന്നു. സിനിമാഗാനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യൻ പോപ്പിന്റെയും റോക്കിന്റെയും മുഖമായിക്കൂടി കെ.കെ. വളർന്നു.

പാട്ടിൽ നിറച്ച് കാതൽസ്വരം

സിനിമയിലേക്കുള്ള വിളിക്ക് പിന്നെയും രണ്ടു വർഷമെടുത്തു. പുതുശബ്ദങ്ങളെ സ്ക്രീനിൽ കയറ്റാൻ ഉത്സാഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എ.ആർ.റഹ്മാൻ വഴിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അവസരം. 1996ൽ ‘കാതൽ ദേശ’ത്തിലെ ‘കല്ലൂരി സാലേ...’, ‘ഹലോ ഡോക്ടർ...’ എന്നീ ഗാനങ്ങളിൽ കെ.കെയുടെ ശബ്ദം പതിഞ്ഞു. 1997ൽ ‘മിൻസാര കനവി’ലെ ‘സ്ട്രോബറി കണ്ണേ...’ എന്ന ഗാനത്തോടെ തമിഴിൽ കെ.കെയൊരു തരംഗമായി. ‘ഉയിരിൻ ഉയിർ’ ആയി കെ.കെ. പിന്നെ തമിഴിൽ നിറഞ്ഞു. ‘ഹം ദിൽ ദേ ചുകേ സനം’ വഴി ഹിന്ദിയിലും ‘തഡപ് തഡപ്...’ താളമായ കെ.കെ. സിനിമയുടെ പിന്നണിയിൽ മാത്രമല്ല, വേദികളുടെ മുന്നണിയിലും സ്വരമധുരിമയായി. അങ്ങനെയൊരു വേദിയിൽനിന്നാണല്ലോ മരണം അദ്ദേഹത്തെ കൈപിടിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതും!

യുവത്വം കേട്ടു തുടിച്ച ‘പൽ’

പുതുമയുള്ള ശബ്ദം തേടിനടന്നപ്പോഴാണ് 1999ൽ സോണി മ്യൂസിക് കെ.കെയെ കണ്ടെത്തുന്നത്. സോണിയിലൂടെ ഒരു ആൽബം വരുന്നത് കെ.കെയെപ്പോലൊരു ഗായകന് അന്നു സ്വപ്നമായിരുന്നു. ആ സ്വപ്നത്തിളക്കമാണ് ‘പൽ’ എന്ന ആൽബം. അപ്പോഴും സംഗീതസംവിധായകനായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നതു ലെസ്‌ലി ലൂയീസ്. ചെറുപ്പക്കാർ ‘പൽ’ കേട്ടു തുടിച്ചു. ‘ആപ് കി ദുവാ...’ ‘യാരോം...’, ‘പൽ...’ തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾക്ക് യുവത്വമെന്ന മറുപേരുണ്ടായി. ‘പ്രണയത്തിന്റെ സ്വര’മെന്നു കെ.കെ വൈകാതെ വിളിക്കപ്പെട്ടു.

2008ലാണു രണ്ടാമത്തെ ആൽബമായ ‘ഹംസഫർ’ കെ.കെ. പുറത്തിറക്കുന്നത്. ‘ആസ്മാൻ കേ...’, ‘ദേഖോ നാ...’, ‘യേ കഹാം മിൽ ഗയേ ഹം...’ തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങളൊക്കെ ‘ഹംസഫറി’നെ ജനപ്രിയമാക്കി. അച്ഛന്റെ പാതയിലെത്തിയ മകൻ നകുൽ പാടി എന്നതും ഈ ആൽബത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു.

പാട്ടിന്റെ കണ്ണും കരളുമായ്...

‘ഓം ശാന്തി ഓം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘ആംഖോം മേ തേരീ...’ പുറത്തുവരുമ്പോൾ ബോളിവുഡിന്റെയും തമിഴകത്തിന്റെയും ‘ഉയിരായി’ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു, കെ.കെ. ദീപിക പദുക്കോണിന്റെ നിറവുള്ള കണ്ണുകളിൽ കുസൃതിയും പ്രണയവും നിറച്ചു ഷാറുഖ് നോക്കുമ്പോൾ, ആ പാട്ടിനു കെ.കെയുടെ ശബ്ദമായിരുന്നോ ഷാറുഖിന്റെ ശബ്ദമായിരുന്നോ എന്നു നമ്മൾ സംശയിക്കും. അത്രയേറെ ഹിന്ദിക്കു ചേരുംവിധം കെ.കെയുടെ ശബ്ദം അപ്പോഴേക്കു തൻമയീഭവിച്ചിരുന്നു.

കുമാർ സാനുവിനും ഉദിത് നാരായണനും അടക്കിഭരിച്ച ഹിന്ദി പാട്ടുലോകത്ത്, അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കുമിടയിലെ ശബ്ദമെന്നു കെ.കെ. കേൾവിക്കാരെ അനുഭവിപ്പിച്ചു. ‘കാണപ്പെടുന്നതിലല്ല, കേൾക്കപ്പെടുന്നതിലാണു ഗായകന്റെ സ്വത്വം’ എന്നു വിശ്വസിച്ച കെ.കെയെ പക്ഷേ, വേദികളിൽ ഒന്നു കാണാൻ ആയിരങ്ങൾ കാത്തുനിന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കൊൽക്കത്തയിലെ സദസ്സും നിറഞ്ഞുതുളുമ്പിയത് അങ്ങനെയാണല്ലോ!

പൃഥ്വിരാജിനെ നായകനാക്കി ദീപൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘പുതിയ മുഖ’ത്തിലെ ‘രഹസ്യമായ് രഹസ്യമായ്...’ എന്ന യുഗ്മഗാനത്തിലൂടെയാണു കെ.കെ. മലയാളത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. കൈതപ്രത്തിന്റേതായിരുന്നു രചന. ദീപക് ദേവിന്റേതായിരുന്നു സംഗീതം. മലയാളത്തിന് ഏറെ കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ ശബ്ദം പക്ഷേ, തെലുങ്കിലും കന്നഡയിലും മറാത്തിയിലും ഒഡിയയിലും ബംഗാളിയിലും അസമീസിലും ഗുജറാത്തിയിലുമൊക്കെ കേൾവിക്കാരെ ഏറെ ആസ്വദിപ്പിച്ചു. വിവിധ ഭാഷകളിലായി എഴുനൂറിലേറെ ഗാനങ്ങൾ കാതിൽ നിറച്ചുവച്ചാണു കെ.കെ. കടന്നുപോയത്. പാട്ടിന്റെ ‘കണ്ണും കരളും’ എന്ന് ആ രണ്ടു ‘കെ’കളെ നമുക്കിനി വിശേഷിപ്പിക്കാം.

