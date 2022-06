നാനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കുമൊപ്പം കിടിലൻ ചുവടുകളുമായി നസ്രിയ; വിഡിയോ വൈറൽ

നടി നസ്രിയ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച നൃത്ത വിഡിയോ വൈറൽ ആകുന്നു. തെലുങ്ക് താരം നാനിക്കും ഭാര്യ അഞ്ജനയ്ക്കുമൊപ്പം ചുവടുവയ്ക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണിത്.‘Reeling and feeling with these two’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് നസ്രിയയുടെ സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റ്.



നസ്രിയയും നാനിയും മുഖ്യ വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ‘അണ്ടേ സുന്ദരാനികി’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമോ ഗാനത്തിനൊപ്പമാണ് മൂവരുടേയും തകർപ്പൻ നൃത്ത പ്രകടനം. നസ്രിയ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച വിഡിയോ ഇതിനകം വൈറൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. നിരവധി പേരാണു പ്രതികരണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ‘അണ്ടേ സുന്ദരാനികി’യിലെ പാട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയത്. വിവേക് സാഗർ ഈണമൊരുക്കിയ ഗാനം ശങ്കർ മഹാദേവനും ശ്വേത മോഹനും ചേർന്ന് ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു. പാട്ട് ഇപ്പോഴും ട്രെൻഡിങ്ങിൽ ആണ്. അരക്കോടിയോളം പ്രേക്ഷകരെയാണ് ഇതിനകം നേടിയത്.