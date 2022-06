ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് ഉണ്ടായതല്ല ഈ വിജയം; ബിടിഎസിനും ഉണ്ട് ഒരു ഭൂതകാലം!

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ വൈറ്റ് ഹൗസ് മേയ് 31ന് ഒരുങ്ങിയത് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ ഏഴു ചെറുപ്പക്കാരെ സ്വീകരിക്കാനായാണ്. ‘ദിസ് ഈസ് വൺ പ്രസിഡന്റ് ഹു അഡ്‌മയേഴ്സ് യൂ’, ഔപചാരിക സംഭാഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഒരുമിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ അവരോടു പറഞ്ഞു. ഏഴുപത്തൊൻപതുകാരനായ ജോ ബൈഡനെയും ഏഴു വയസ്സുകാരനായൊരു സ്കൂൾ കൂട്ടിയെയും തമ്മിൽ ഒരുമിപ്പിക്കാനാകും വിധം അദൃശ്യമായൊരു മാന്ത്രികച്ചരട് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ബിടിഎസ് എന്ന കൊറിയൻ ബോയ് ബാൻഡ്. കൊറിയയിലെ സോൾ നഗരത്തിൽ പാട്ടുംപാടി നടക്കുന്ന ഏഴു പയ്യന്മാരെങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടകങ്ങളെ പാട്ടിലാക്കി എന്ന അത്ഭുതത്തിലാണ് മലയാളികളും. ആരാണ് ബിടിഎസ് ? അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കാളാകാനും നമ്മുടെ മക്കളുടെ മനസ്സിലെ വിഗ്രഹങ്ങളാകാനുമുള്ള സ്വാധീനം ഈ പയ്യൻമാർ സൃഷ്ടിച്ചതെങ്ങിനെ ?

∙ ബിടിഎസ് എന്ന ആഗോള സ്വാധീനം

കൊറിയൻ പോപ് സംഗീതം എന്നതിനപ്പുറം ബിടിഎസിന്റെ സ്വീകാര്യതയ്ക്കും പ്രശസ്തിക്കും പിന്നിലെന്താണ്? ഈ ചോദ്യം ഉയർത്താത്തവരുണ്ടാകില്ല. ലോകത്തെ യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ബിടിഎസ് എന്ന ഏഴംഗ സംഘത്തിന്റെ സ്വാധീനം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന തന്നെ. കൊറിയൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന, ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ പരിചയക്കുറവുള്ള ഈ ഏഴംഗസംഘത്തെയാണ് ആഗോള യുവതയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന കണ്ടെത്തിയത്. 2017 മുതൽ യുഎന്നിന്റെയും യുണിസെഫിന്റെയും ക്യാംപെയിന്റെ മുഖമാണ് ബിടിഎസ്. യുവതലമുറയിൽ സ്വയം സ്നേഹത്തിന്റെ പാഠം പകരുന്നതിനുള്ള ‘ലവ് മൈസെൽഫ്’ യുണിസെഫ് ക്യാംപെയിന് തുടക്കമിട്ടത് 2017 സെപ്റ്റംബറിലാണ്. വർഷങ്ങളായി ബിടിഎസും അവരുടെ കമ്പനിയായ ഹൈബ് മ്യൂസിക്കും യുണിസെഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 1 മില്യൻ ഡോളർ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം ഈ ക്യാംപെയിൻ തുടർന്നുകൊണ്ടു പോകുന്നു.

∙ ആശ്വാസ സംഗീതം

ബാങ്താൻ ബോയ്സ് എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കെ –പോപ് ബാൻഡ് ബിടിഎസിന് വൻ ആരാധക സംഘം ഇന്ത്യയിലുമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന കെ പോപിനെക്കുറിച്ച് 2018ൽ കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചക്കിടെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പരാമർശിച്ചു. ‘‘കൊറിയൻ സംസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. സോളിലെ അതിമനോഹരമായ സ്ഥലമായ ഗന്നം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ‘ഗന്നം സ്റ്റൈൽ’ മുതൽ ‘ബിടിഎസ്’ വരെയുള്ള കൊറിയൻ സംഗീതത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ആരാധകരേറെയുണ്ട്’’, രാഷ്ട്രപതി അന്നു പറഞ്ഞു.

ലാംഗ്വേജ് ലേണിങ് ആപ് ഡ്യൂവോലിംഗോയുടെ 2020ലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടൂതൽ കൊറിയൻ ഭാഷ പഠിതാക്കളുള്ള അഞ്ചു രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ത്യയാണ്. ബിടിഎസ് ബാൻഡ് രൂപീകരിക്കും മുമ്പേ തന്നെ കോറിയൻ പോപ് സംഗീതത്തിന്റെ അലയൊലി രാജ്യത്തെത്തിയിരുന്നു. രണ്ടായിരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സൗത്ത് കൊറിയൻ ഡ്രാമയും അനിമെയും സംഗീതവും ഇന്ത്യൻ യുവതയുടെ ശ്രദ്ധനേടി. എങ്കിലും ഏറെപ്പേരുടെയും ശ്രദ്ധ കെ–പോപിലേക്കെത്തിച്ചത് 2012ൽ ലോകമെമ്പാടും വൈറലായി മാറിയ സൈയുടെ ‘ഗന്നം സ്റ്റൈൽ’ ആണ്.

∙ ബിടിഎസിന്റെ തുടക്കം

അതിരുകളില്ലാത്ത സംഗീതമെന്ന സ്വപ്നവും ഏഴ് അംഗങ്ങളും– അതാണ് ബിടിഎസ്. ബിഗ് ഹിറ്റ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് എന്ന കമ്പനി ബിടിഎസ് എന്ന കെ പോപ് ബാൻഡ് രൂപീകരിക്കുന്നത് 2010ലാണ്. കിം നാജൂൻ എന്ന ആർഎമ്മാണ് ബിടിഎസിന്റെ ആദ്യ അംഗവും സ്റ്റേജ് നായകനും. ആറാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മുതൽ റാപ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ആർഎം പിന്നീട് ഒരു ഹിപ് ഹോപ് ഏജൻസിയുടെ ഓഡിഷൻ വേദിയിലാണ് ബിഗ് ഹിറ്റ് സിഇഒ ബാങ് ഷി ഹ്യൂകുമായി പരിചയപ്പെട്ടത്. അതു ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായി. 2010ൽ ‘റാപ് മോൺസ്റ്റർ’ കിംനാജുൻ (ആർഎം) ആദ്യത്തെ അംഗമായി ബിടിഎസിന്റെ ഭാഗമായി. പിന്നീടെത്തിയത് സംഘത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാൾ– ജിയോൻ ജംകുക്ക്. 15–ാം വയസ്സിലാണ് ആരാധകർ ‘കുക്കി’യെന്നു ചെല്ലപ്പേരു വിളിക്കുന്ന ജംകുക്ക് ബുസാനിലെ ഓഡിഷൻ വേദിയിൽ നിന്ന് ബിഗ് ഹിറ്റ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റിലേക്കെത്തിയത്. വിവിധ കമ്പനികളിൽ നിന്നു ക്ഷണം ലഭിച്ചെങ്കിലും ബിടിഎസിന്റെ ഭാഗമാകാനുളള നിയോഗം കുക്കിയിലെത്തിയത് ആർഎമ്മിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു. ആർഎമ്മിന്റെ റാപ് സ്വാധീനിച്ചതോടെ ഒരുമിച്ചു സംഗീതം ചെയ്യണമെന്ന മോഹത്താലാണ് കുക്കി ആ തീരുമാനമെടുത്തത്. പിന്നീട് കിംടെയുങ് എന്ന ‘വി’, മിൻ യൂഗി എന്ന ‘ഷുഗ’, കിം സിയോജിൻ എന്ന ജിൻ, പാർക്ക് ജിമിൻ എന്ന ജീമിൻ, ജംക് ഹോസിയോക് എന്ന ജെഹോപ് എന്നിവർ ഏഴംഗ ബോയ് ബാൻഡ് സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായി.

∙ നോ മോർ ഡ്രീംസ്

ലോകം കീഴടക്കിയ സംഗീതവുമായി ആഡംബരത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുന്ന ഏഴു സുന്ദരന്മായ പയ്യൻമാർ! പുറമേ നിന്നു നോക്കുന്നവർ ബിടിഎസിനെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാകാം. പക്ഷേ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ടുണ്ടായതല്ല ഈ വിജയം. നല്ലൊരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഗാനം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാമ്പത്തികമില്ലാത്തത്തിനാൽ താൽക്കാലിക ഷെഡ്ഡിൽ റെക്കോർഡിങ് നടത്തേണ്ടി വന്ന ബാൻഡ്. വിഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളോ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ല. ബാൻഡിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോ ആകട്ടെ, സാമ്പത്തിക പരാധീനതയിലും. എന്നിട്ടും ആ ഏഴു പേർ പിടിച്ചുനിന്നു.അവരുടെ പാട്ടുകളിലുടെ അവർ പങ്കുവച്ചത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ആശങ്കകളായിരുന്നു, അവരുടെ തന്നെ അനുഭവങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളുമായിരുന്നു. കൊറിയയിലെ ബാൻഡ് സംസ്കാരത്തിന്റെ കടുത്ത മത്സരലോകത്ത് മുന്നിലെത്താനും ആസ്വാദകരുടെ മനസ്സിൽ തൊടാനും ഈ പാട്ടുകൾക്കായി.

2013ൽ ബിടിഎസിന്റെ അരങ്ങേറ്റ ആൽബം സ്കൂൾ ട്രിലോജിയിലെ ‘നോ മോർ ഡ്രീംസ്’ പാടിയത് യുവതലമുറയുടെ മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭാരത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ‘ഹെയ് വാട്സ് യുവർ ഡ്രീം?’’ സ്കൂൾകാലം മുതൽ കേട്ടുപരിചയിക്കുന്ന ചോദ്യമാണത്. ആരാകണം, എന്താകണം എന്ന ചോദ്യം. പക്ഷേ ആ ചോദ്യം കുട്ടികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാനല്ലല്ലോ, അവർക്കു മേൽ മുതിർന്നവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമല്ലേ. കണ്ണുകൾ കറുപ്പിച്ചെഴുതി, ബ്ലാക്ക് ലെതർ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് സ്റ്റേജിലെത്തിയ ബിടിഎസ് സംഘം ആദ്യകാല പ്രകടനങ്ങളിൽ അൽപം പോലും ചിരിച്ചതേയില്ല.2014ൽ സ്വപ്നങ്ങൾക്കു ചിറകു മുളിപ്പിക്കാനായി ബിടിഎസിന്റെ ശ്രമം. കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി വെള്ള കാർഡിഗാനിലേക്കു രൂപംമാറിയ സംഘം ചെറുപ്പക്കാരുമായി കൂടുതൽ സംവദിക്കാൻ തുടങ്ങി. സംഗീതവും നൃത്തവും മാത്രമല്ല കഥകൾ കാഴ്ചകളിലൂടെ പറയാനായിരുന്നു ഇക്കുറി അവരെത്തിയത്. ബോയ് ഇൻ ലൗ, ജസ്റ്റ് വൺ ഡേ തുടങ്ങിയ മ്യൂസിക് വിഡിയോകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധനേടി.

∙ ‘ഐ ലവ് മൈസെൽഫ്’

2015 മുതൽ സ്വന്തമായൊരു സംഗീതലോകം ആരാധകർക്കായി സൃഷ്ടിച്ചുനൽകി ബിടിഎസ്. സ്വയം സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു പുതിയ പാട്ടുകൾ ‘ ഐ ലവ് മൈസെൽഫ്’ എന്നു പാടിപ്പഠിക്കാൻ അവർ ഗാനങ്ങളെഴുതി, ഹിറ്റ് സംഗീതം നൽകി, ആരാധകരെ താളത്തിലാറാടിച്ചു. ‘ഐ നീഡ് യൂ’, ‘ഫേക്ക് ലൗ’ തുടങ്ങിയ അൽപം ഡാർക്ക് തീമിലുള്ള ഗാനങ്ങളിലും നിരാശയല്ല, പ്രചോദനമാണ് നിറഞ്ഞത്. 2017ൽ ‘ഡിഎൻഎ’ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ബിടിഎസ് പൂർണമായും ആഗോള സ്വാധീനമായി മാറി. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബിടിഎസ് അംഗങ്ങളും വ്യക്തിപരമായും കരിയർ തലത്തിലും വളരുകയായിരുന്നു. 2020ൽ ആദ്യ ഇംഗ്ലീഷ് സിംഗിൾ ‘ഡൈനമൈറ്റ്’ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ‘മ്യൂസിക് ചാർട്ടുകൾ’ ബിടിഎസിനു മുന്നിൽ പൂർണമായും കീഴടങ്ങി. യുഎസ് ബിൽബോർഡിലെ ഹോട്ട് 100 ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമതെത്തുന്ന ആദ്യ കൊറിയൻ പാട്ടായിരുന്നു ഇത്. 2021ൽ റിലീസ് ചെയ്ത ‘ബട്ടർ’ ആദ്യ മിനിറ്റിൽ തന്നെ യൂട്യൂബ് റെക്കോർഡുകൾ അലിയിച്ചില്ലാതാക്കി.

∙ ആരാധകരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്

ഭാഷയെയും സാസ്കാരികമായ വ്യത്യസ്തകളെപ്പോലും അലിയിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ബിടിഎസ് ആരാധകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിപ്പിടം സ്വന്തമാക്കുന്നത്? പ്രശസ്തമായ ഹാർവാർഡ് ബിസിനസ് സ്കൂൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സുതാര്യമായ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്കു ചുറ്റിലുമുണ്ട്. കൊറിയയിൽ നിന്ന് ആഗോള ഫാഷൻ ഐക്കൺ ആയി ബിടിഎസ് വളരുമ്പോൾ അവർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ ആധുനിക ലോകത്തെ ചിന്തിക്കുന്ന യുവത്വത്തോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ്. വ്യക്തിപരമായും കരിയർ തലത്തിലും വളരുമ്പോൾ ബിടിഎസിലെ ഓരോ അംഗത്തിന്റെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ലിംഗ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. അതു വസ്ത്രങ്ങളിലും സ്റ്റൈലിലും ഉൾപ്പെടെ പ്രതിഫലിച്ചു. മുൻവിധി കൂടാതെ എല്ലാവിധ വ്യത്യസ്തകളും സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ശക്തമായ നിലപാട്.

ലിംഗ വേർതിരിവുകളില്ലാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. മ്യൂസിക് വിഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മഴവിൽ നിറത്തിൽ മുടി കളർ ചെയ്യുന്ന ജിമിൻ നൽകുന്ന വൈബ് എൽജിബിടി കമ്മ്യൂണിറ്റിയോടുള്ള സ്വീകാര്യത തന്നെയല്ലേ. ബാൻഡിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരൻ എന്ന പ്രശസ്തി നേടിയ, ഒട്ടേറെ ആഗോള ബ്രാൻഡുകളുടെ അംബാസഡറായ കിംടെയുങ് എന്ന ‘വി’ ആകട്ടെ വസ്ത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല ആക്സസറികളിലും ആൺ–പെൺ വ്യത്യാസം അലിയിച്ചുകളയുന്നു.

കണ്ണെഴുതുന്ന, ചുണ്ടിൽ ചായം തേയ്ക്കുന്ന, കാതിൽ നിരയായി കമ്മലിടുന്ന ഈ ആൺകുട്ടികളെ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നു സംശയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? എങ്കിൽ ഇതിനുത്തരം തേടാൻ ‘ബട്ടർ’ എന്ന റെക്കോർഡ് ബ്രേക്കിങ് ആൽബം കണ്ടുനോക്കൂ. കൈക്കരുത്തിന്റെ, അധികാരത്തിന്റെ പുരുഷ പ്രകടനമല്ല ഈ പയ്യൻമാർ, അവരുടെ താളത്തിലും ചലനങ്ങളിലും വരെ സ്ത്രൈണഭാവം കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവർ. ‘മൈക്ക് ഡ്രോപി’ന്റെ ചടുതതാളത്തിനൊപ്പം നൃത്തം വയ്ക്കുന്നവർക്ക് ‘ബട്ടറി’ൽ ചലനങ്ങളിൽ മനോഹരമായ പെൺനടപ്പുണ്ട്. ജൻഡർ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകൾ തിരുത്തിയെഴുതാൻ ഇവർ കാണുന്ന ധൈര്യത്തെ ആരാധകർ ഹൃദയത്തോടു ചേർത്തുപിടിക്കുന്നു.

∙ ആർമി മാജിക്

ബിടിഎസിന്റെ ‘മാജിക്’ സംഗീതവും നൃത്തവുമല്ല, അവരുടെ ലോകവ്യാപകമായ ആരാധകവൃന്ദമാണെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. കരിയറിലെ ഓരോ നേട്ടം കൈവരിക്കുമ്പോഴും ബിടിഎസ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു, ‘ടീം വർക്കാണ് ഡ്രീം വർക്ക്’, ഓരോ അവാർഡുകൾ നേടിയപ്പോഴും അവർ അത് ആർമിക്കു പങ്കുവച്ചു, ഇങ്ങനെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു, ‘‘Army won an award’’. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബിടിഎസ് വാർഷിക ആഘോഷവേളയിൽ പുതിയ ആരാധകരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ബിടിഎസ് അംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ‘‘ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നത് പ്രസക്തമല്ല. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് ഞങ്ങളെപ്പോഴും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ITS YOUR LOVE THAT MAKE US GLOW. തിരികെ കിട്ടുന്ന ഈ സ്നേഹത്തിനു മുന്നിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന സൈന്യമായി മാറുന്നു ആരാധക സംഘം.

‘‘പ്രിയപ്പെട്ട ഒപ്പ (സഹോദരൻ), സ്വയം സ്നേഹിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതിനു നന്ദി. സംഗീതത്തിലൂടെയും പാട്ടുകളിലൂടെയും ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ എനിക്കു സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷയും നൽകിയതു നിങ്ങളാണ്’’ – ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകർ ബിടിഎസിന് ഇങ്ങനെ കത്തെഴുതുന്നു. കോവിഡ് വൈറസിനു മുന്നിൽ അടിയറവു പറഞ്ഞ്, വ്യാപാരകേന്ദ്രങ്ങളും നിരത്തുകളും കൊട്ടിയടച്ചിട്ട് ലോകം വീട്ടിലിരുന്ന നാളുകളിൽ, ഉത്കണ്ഠയിലേക്കും നൈരാശ്യത്തിലേക്കും മുങ്ങിത്താഴാതെ പ്രായഭേദമന്യേ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിനു താങ്ങായത് ഈ കൊറിയൻ സംഗീതമാണെന്നു തെളിവു നിരത്തുന്നു യുട്യൂബിലെയും വിവിധ മ്യൂസിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെയും സ്ട്രീമിങ് സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ.

∙ എന്തും മറക്കാം, ആ 3 മിനിറ്റ് 43 സെക്കൻഡ്

നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥനാണോ, അൽപം മൂഡ് ഓഫ് ആണോ. യുട്യൂബിൽ ‘ഡൈനമൈറ്റ്’ അല്ലെങ്കിൽ ‘ബട്ടർ’ ലിങ്ക് തുറക്കൂ, കണ്ണിനു കുളിർമയേകുന്ന നല്ല നിറമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച ആ 7 സുന്ദരൻ പയ്യൻമാർ ശബ്ദത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ തൊടും, താളാത്മക ചലനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കൈവിരലുകളെയും കാലടികളെയും താളം പിടിപ്പിക്കും. പിന്നീടുള്ള 3 മിനിറ്റ് 43 സെക്കൻഡുകൾ ലോകത്തെ ഏത് ബഹളങ്ങളും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കില്ലെന്നുറപ്പ്. ആ പാട്ടു തീരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകളിലൊരു പുഞ്ചിരിയുണ്ടാകും, നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി!!!