മകൾ പാപ്പുവിന്റെ പാട്ട് വിഡിയോ പങ്കിട്ട് അമൃത സുരേഷ്; വൈറല്‍

മകൾ പാപ്പു എന്ന അവന്തിക പാട്ട് പാടുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് ഗായിക അമൃത സുരേഷ്. ‘ഗോൾഡൻ അവർ’ എന്ന വിഖ്യാതമായ പാട്ടിലെ ‘I was all alone with the love of my life’ എന്ന വരികളാണ് പാപ്പു ആലപിക്കുന്നത്. ‘മൈ ഗോൾഡൻ അവർ’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ അമൃത പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഹ്രസ്വ വിഡിയോ ഇതിനകം വൈറൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞു.