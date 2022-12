മകൾ പാപ്പുവിന്റെ പാട്ട് വിഡിയോ പങ്കിട്ട് അമൃത സുരേഷ്; വൈറല്‍

മകൾ പാപ്പു എന്ന അവന്തിക പാട്ട് പാടുന്നതിന്റെ വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് ഗായിക അമൃത സുരേഷ്. ‘ഗോൾഡൻ അവർ’ എന്ന വിഖ്യാതമായ പാട്ടിലെ ‘I was all alone with the love of my life’ എന്ന വരികളാണ് പാപ്പു ആലപിക്കുന്നത്.



‘മൈ ഗോൾഡൻ അവർ’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ അമൃത പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഹ്രസ്വ വിഡിയോ ഇതിനകം വൈറൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. നിരവധി പേർ പ്രതികരണങ്ങളറിയിക്കുന്നുണ്ട്.

സമൂഹമാധ്യമലോകത്തിന് ഏറെ സുപരിചിതയാണ് പാപ്പു. എന്നാൽ കുട്ടിത്താരം പാട്ട് പാടുന്നത് പ്രേക്ഷകർ അധികം കേട്ടിട്ടില്ല. ആദ്യമായി പാപ്പുവിന്റെ പാട്ടു കേട്ടതിന്റെ സന്തോഷം പ്രേക്ഷകർ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അമ്മയെപ്പോലെ മകളും മികച്ച ഗായികയായി തീരട്ടെയെന്നാണ് ആസ്വാദകരുടെ ആശംസ.