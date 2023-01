മമ്മൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഈണം: സ്വരമാധുര്യത്തിന് ചിത്ര: കീരവാണി, മലയാളവും ‘അടിപൊളി’!

സംഗീതത്തിനു രാഗവും താളവും ഭാവവും പോലെ കൊഡൂരി ശിവ ശക്തി ദത്തയുടെ മകനു മുഖങ്ങൾ മൂന്നുണ്ട്. മൂന്നുതരം സ്വരമാധുര്യപ്പകർച്ചകൾ. തെലുങ്കിൽ കീരവാണി എന്ന പേരിലും, മലയാളത്തിൽ മരഗതമണി എന്ന പേരിലും ഹിന്ദിയിൽ എം.എം.ക്രീം എന്ന പേരിലും. ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങളുടെ ശിൽപികളായി ശ്രോതാക്കൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയ മൂന്നുപേരും ഒരാൾതന്നെയെന്ന് പലരും അറിഞ്ഞതു വൈകി. ഒരാൾക്കുതന്നെ മൂന്നു പേരോ എന്നു ചോദിച്ചവരോട് ‘ഒരു പേരിലെന്തിരിക്കുന്നു? എന്റെ മേൽവിലാസം എന്റെ സംഗീതമല്ലേ? പേരുമറന്നുപോയാലും ഈണങ്ങൾ ഓർക്കപ്പെടണം. അതല്ലേ പ്രധാനം’ എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു.



5 ഭാഷകളിൽ കവിതയും കഥയും എഴുതുകയും ഹാർമമോണിയവും സിത്താറും വായിക്കുകയും പാടുകയും ചെയ്തിരുന്ന കൊഡൂരി ശിവ ശക്തി ദത്ത മകൻ കൊഡൂരി മ‌രഗതമണിയെ ‘കീരവാണി’ എന്നാണു വിളിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിനു പ്രിയപ്പെട്ട രാഗത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു അത്. തെലുങ്കിൽ സംഗീത സംവിധായകനായി തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചതും ഇതേപേരുതന്നെ. പിന്നീട് തമിഴിൽ ‘അഴകൻ’ സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി ഈണമിടാനെത്തിയപ്പോൾ സംവിധായകൻ കെ. ബാലചന്ദറാണ് പേര് മരഗതമണിയെന്നാക്കിയത്. തമിഴിന്റെ വഴക്കത്തിനു ചേരുന്നത് ആ പേരാണെന്ന് അദ്ദേഹം തീർത്തുപറഞ്ഞു. ആ സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങളെല്ലാം സൂപ്പർഹിറ്റായെന്നു മാത്രമല്ല, തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ മികച്ച സംഗീതസംവിധായകനുള്ള പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു.

∙ മമ്മൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഈണം

‘അഴകനി’ൽ നായകനായിരുന്ന മമ്മൂട്ടിക്ക് മരഗതമണിയുടെ ഈണങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹമാണ് 1991ൽ ഐ.വി.ശശിയുടെ ‘നീലഗിരി’ യിലും വിജിതമ്പിയുടെ ‘സൂര്യമാനസ’ത്തിലും അവസരമൊരുക്കിയത്. ആ സിനിമകളിലെ പാട്ടുകളെല്ലാം ഹിറ്റായി. സംവിധായകൻ ഭരതൻ അക്കാലത്താണ് പുതിയ ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി കീരവാണിയെ തേടിച്ചെന്നത്. പക്ഷേ, ബോളിവുഡിലും തെലുങ്കിലും നല്ല തിരക്കായിരുന്നതിനാൽ കീരവാണി ഒഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ, അടുത്ത സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി വീണ്ടും ഭരതൻ തേടിച്ചെന്നപ്പോൾ ഒഴിയാനായില്ല. അങ്ങനെ ‘ദേവരാഗം’ എന്ന സിനിമയിലെ സൂപ്പർഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ പിറവിയെടുത്തു. അപ്പോഴേക്കും തെലുങ്കിൽ കീരവാണി എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ മലയാളത്തിലും അതേ പേരുതന്നെ ഉറപ്പിച്ചു. പണ്ടത്തെ മരഗതമണിതന്നെയാണു കീരവാണിയെന്ന് പലർക്കും മനസ്സിലായില്ല. മലയാളത്തിൽ ‘സ്വർണച്ചാമരം’, ‘സ്നേഹ സാമ്രാജ്യം’ എന്നിങ്ങനെ ചിലസിനിമകൾക്കുകൂടി ഈണമിട്ടെങ്കിലും പടം പുറത്തിറങ്ങിയില്ല.

എം.എം.കീരവാണി

∙ തുടക്കം കയ്പോടെ

1980ന്റെ ഒടുക്കം ആന്ധ്രയിലെ കൊവ്വൂരിൽനിന്നു സിനിമയിൽ അവസരം തേടി ഹൈദരാബാദിലും ചെന്നൈയിലുമലഞ്ഞ കീരവാണിയുടെ തുടക്കം സുഖകരമായിരുന്നില്ല. പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച അവസരംപോലും അവസാനനിമിഷം കൈവിട്ടുപോയത് അദ്ദേഹത്തെ വേദനിപ്പിച്ചു. മലയാളിയായ സംഗീതസംവിധായകൻ രാജാമണിയെ പരിചയപ്പെട്ടതാണു വഴിത്തിരിവായത്. രാജാമണി അന്ന് തെന്നിന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലെയും സംഗീതസംവിധായകരുടെ പ്രധാനസഹായിയും മ്യൂസിക് അറേഞ്ചറുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കീരവാണിയെ സഹായിയായി കൂട്ടി. രാജാമണിക്കൊപ്പം 3 വർഷം പ്രവർത്തിച്ചു. തുടർന്ന് ത‌െലുങ്കു സംഗീതസംവിധായകൻ കെ.ചക്രവർത്തിയോടൊപ്പം.

1990ൽ ‘കൽക്കി’ എന്ന തെലുങ്കുചിത്രത്തിലൂടെ സ്വതന്ത്ര സംഗീതസംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചെങ്കിലും ആ സിനിമ വെളിച്ചം കണ്ടില്ല. പിന്നീട് ടി.എസ്.ബി.കെ മൗലിയുടെ ‘മനസു മമത’ എന്ന സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിച്ചു. അതിലെ പാട്ടുകൾ ശ്രദ്ധനേടിയപ്പോൾ രാംഗോപാൽ വർമ ‘ക്ഷണാ ക്ഷണം’ എന്ന ചിത്രത്തിലേക്കു വിളിച്ചു. അതും സൂപ്പർഹിറ്റായി. തുടർന്ന് 1994ൽ ‘ക്രിമിനൽ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ബോളിവുഡിലും തുടക്കം കുറിച്ചു. എം.എം.ക്രീം. എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം ബോളിവുഡിൽ ഈണമിട്ടത്.

വിവിധ ഭാഷകളിലായി 250-ൽ ഏറെ സിനിമകൾക്കു ഗാനങ്ങളൊരുക്കിയ കീരവാണിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഈണങ്ങൾ പലതും പിറന്നത് തെലുങ്കിൽതന്നെ. മികച്ച സംഗീതസംവിധായകനുള്ള ആന്ധ്ര സർക്കാരിന്റെ നന്ദി അവാർഡ് 8 തവണ അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി. ആദ്യമായി ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്തതും തെലുങ്കു സിനിമതന്നെ-കെ.രാഘവേന്ദ്രറാവു സംവിധാനം ചെയ്ത അന്നമയ്യ(1997). അന്നമാചാര്യരുടെ ജീവിതത്തെയും സംഗീതത്തെയും അവലംബമാക്കി എടുത്ത ഈ ചിത്രം കീരവാണിയുടെ സംഗീതജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. ചെറുതും വലുതുമായി 17 കൃതികളാണ് സിനിമയിലുള്ളത്. തെലുങ്കു ഗാനമേളകളിൽ ആദ്യഗാനമായി ചിത്ര പാടാറുള്ള‘നിഗമ നിഗമാന്ത വർണിത മനോഹരരൂപ’ എന്നഗാനം ഈ ചിത്രത്തിലേതാണ്.

∙ അടിപൊളിപ്പാട്ടിലും മെല‍ഡി

മെലഡിയാണു കീരവാണിയുടെ പാട്ടിന്റെ ബലം. പക്ഷേ,അതു വെറും മെല‍ഡിയല്ല. രാഗം പഠിച്ച്, ഭാവം മനസ്സിലാക്കിയുള്ള നിർമിതിയാണ്. അടിപൊളിപ്പാട്ടിൽപോലും മെല‍ഡിയുടെ ഒരു കൽക്കണ്ടത്തുണ്ട് അദ്ദേഹം തിരുകിവയ്ക്കും. അസ്വാദകനെ അതിന്റെ മധുരത്തിൽ പാട്ടിലേക്കു പിടിച്ചടുപ്പിക്കും. താൻ അഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാവം പാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം എത്രനേരം വേണമെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടും. അതിനുപറ്റിയ സ്വരം തേടിപ്പിടിക്കും. 90 കളിൽ ഭാവഗായകൻ പി.ജയചന്ദ്രൻ മലയാളഗാനങ്ങളിൽനിന്ന് ഏറെക്കുറെ അകന്നു നിന്നപ്പോഴാണ് ദേവരാഗത്തിൽ ‘ശിശിരകാലമേഘമിഥുനരാഗ’ എന്ന ഗാനത്തിനുവേണ്ടി ആ സ്വരം തേടിച്ചെന്നത്. പാട്ടു സൂപ്പർഹിറ്റുമായി. എസ്.ജാനകിയും പി.സുശീലയും തിളങ്ങിനിന്ന കാലത്തുതന്നെയാണ് കെ.എസ്.ചിത്ര എന്ന താരതമ്യേന പുതുമുഖമായ ഗായികയെ തേടിപ്പിടിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഗായികയും ചിത്രതന്നെ. എല്ലാ ഭാഷയിലും മികച്ച ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചിത്രയ്ക്കുതന്നെ നൽകി. ബാഹുബലിയിലെയും ആർആറിലെയുമൊക്കെ പാട്ടുകൾ ഭാഷാവരമ്പുകൾ കടന്നു ലോകം മൂളുമ്പോഴും മലയാളത്തിലെ ‘ശിശിരകാല’മാണ് തനിക്കു പ്രിയപ്പെട്ട ഗാനമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. സിനിമയുടെ വലിപ്പംകൊണ്ടോ രംഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൊണ്ടോ അല്ല അവ ഹിറ്റായതും ആസ്വാദകമനസ്സിൽ ഇടംപിടിച്ചതെന്നുമെന്നതാണ് അതിന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുന്ന ന്യായം.

∙ പാട്ടെഴുതും, പാടും

സംഗീതകുടുംബത്തിൽ പിറന്ന്, രാഗത്തിന്റെ പേരു സ്വന്തമാക്കിയ കീരവാണി ഗായകനായും സംഗീത രചയിതാവായും കൂടി പേരെടുത്തതിൽ അത്ഭുതമില്ല. ‘ബാഹുബലി-2 ദി കൺക്ലൂഷനിലെ’ ‘ഒരു ജീവൻ’ എന്ന ഗാനം അദ്ദേഹം ആലപിച്ചതാണ്. മലയാളത്തിൽ ഗുരുവായ രാജാമണിക്കുവേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ പാട്ടും പാടിയത്. ‘പാണൻ പാട്ടിൻ പഴംതാളിൽ’ (ആലഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കൾ) ‘മാനത്തെങ്ങാണ്ടുമെങ്ങാണ്ടുമുണ്ടേ’ (മാണിക്യച്ചെമ്പഴുക്ക) എന്നിവ ഉദാഹരണം. 2019ൽ മെജോ ജോസഫിന്റെ ഈണത്തിൽ ‘മെല്ലെ ഇന്നെൻ’ (വാരിക്കുഴിയിലെ കൊലപാതകം) എന്ന ഗാനമാണ് ഒടുവിൽ പാടിയത്. ബാഹുബലിയുൾപ്പെടെ പത്തിലേറെ സിനിമകളിൽ ഗാനരചനയും നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം.

മൂത്തമകൻ ക‌ാലഭൈരവയും ഗായകനാണ്. ആർആറിലെ പുരസ്കാരം നേടിയ ഗാനം മാത്രമല്ല, ബാഹുബലി 2 വിൽ പാടിയ ‘ദണ്ഡാളയാ’ എന്ന ഗാനവും പ്രസിദ്ധം. ഇളയമകൻ ശ്രീസിംഹയും 2019ൽ ‘മാത്തു വഡലറ’ എന്ന തെലുങ്കുചിത്രത്തിൽ സഹോദരന്റെ ഈണത്തിൽ അച്ഛനൊപ്പം പാടി. കീരവാണിയുടെ സഹോദരൻ കല്യാണി മാലിക്ക് തെലുങ്കിലെ സംഗീതസംവിധായകനും ഗായകനുമാണ്. തെലുങ്കിലെ മറ്റൊരു സംഗീതസംവിധായകൻ എംഎം.ശ്രീലേഖ അടുത്ത ബന്ധുവാണ്. തെലുങ്ക് തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ വി.വിജയേന്ദ്രപ്രസാദ് അമ്മാവനും.

