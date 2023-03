സ്നേഹമാണ് ബോംബെ ജയശ്രിയുടെ സംഗീതം; ആ സ്വരമാധുരിയിലാകെ നിറഞ്ഞ് കാരുണ്യം, വാത്സല്യം

ജനനവും ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ 10 വർഷവും കൊൽക്കത്തയിൽ, മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടോളമായി ജീവിക്കുന്നത് ചെന്നൈയിൽ. എങ്കിലും പേര് ‘ബോംബെ’ ജയശ്രി എന്നാണ്. ബോംബെ മുംബൈ ആയിട്ടും ജയശ്രി തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായ നാട്ടുപേരു മാറ്റിയിട്ടില്ല. കൗമാരത്തിൽ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ ചെലവിട്ടത് അവിടെയാണെങ്കിലും ആ മഹാ നഗരവുമായി ഇപ്പോൾ വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ, ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിലെ മഹാ ഗായികയുടെ പേരിനു മുൻപിൽ ബോംബെ ഇന്നും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അഭിമുഖങ്ങളിലും സംഭാഷണങ്ങളിലും അവർ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട്; തന്റെ വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മുംബൈ എന്ന നഗരം വഹിച്ച വലിയ പങ്ക്. പിതാവ് എൻ.എൻ. സുബ്രഹ്മണ്യം ഇടയ്ക്കിടെ ജോലികൾ മാറിയിരുന്നതിനാൽ കുടുംബം നഗരങ്ങളിൽനിന്നു നഗരങ്ങളിലേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെട്ടു. കൽക്കട്ടയിൽനിന്ന് അങ്ങനെയാണ് ജയശ്രീ പത്താം വയസ്സിൽ ബോംബെയിൽ എത്തുന്നത്. കൽക്കട്ട നഗരത്തോടും അവിടത്തെ ജനങ്ങളോടും ബംഗാളി സംഗീതത്തോടുമുള്ള മമത അവർ അഭിമുഖങ്ങളിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌.



ബോംബെയിൽനിന്ന് 1987ൽ മദ്രാസിൽ മാർകഴി സംഗീതോത്സവത്തിൽ പാടാനെത്തിയ എസ്. ജയശ്രിയെന്ന യുവ സംഗീതജ്ഞയുടെ ഗംഭീര പ്രകടനം ശ്രദ്ധിച്ച സംഗീത നിരൂപകർ എവിടെനിന്നാണ് വരുന്നതെന്നു ഗായികയോടു ചോദിച്ചു. ബോംബെ എന്നു മറുപടി. പിറ്റേന്ന് അച്ചടിച്ചു വന്ന കച്ചേരി നിരൂപണത്തിൽ ഗായികയുടെ പേര് ബോംബെ എസ്. ജയശ്രി എന്നായിരുന്നു. ആദ്യം ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് ആ പേര് ജയശ്രിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായി. മദ്രാസ് ചെന്നൈ ആയിട്ടു പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ടും ഇന്നും പേരു മാറ്റാത്ത മദ്രാസ് മ്യൂസിക് അക്കാദമിയുടെ സംഗീത കലാനിധി പുരസ്കാരം ഈ വർഷം ബോംബെ ജയശ്രിക്കാണ്. പ്രായം അറുപതുകളിലേക്ക് കടക്കുന്ന കാലത്താണ് കർണാടക സംഗീതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം ജയശ്രിയെ തേടിയെത്തിയത്. പക്ഷേ, ആയിരക്കണക്കിനു കച്ചേരികളിലൂടെയും നൂറുകണത്തിനു സംഗീത ആൽബങ്ങളിലൂടെയും സിനിമാ ഗാനങ്ങളിലൂടെയും സംഗീതാസ്വാദകരുടെ അംഗീകാരം അവർ എന്നേ നേടിയിരിക്കുന്നു.

ബോംബെ ജയശ്രി കച്ചേരി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ചിത്രം: മനോരമ

പക്ഷേ, സംഗീതകലാനിധിപ്പട്ടം ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിന് ഒരാഴ്ചപോലും തികയുംമുൻപ് പക്ഷാഘാതം ബോംബെ ജയശ്രിയെ വീഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. യുകെയിലെ ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് അവർ ജീവിതത്തിലേക്കും സംഗീത വേദികളിലേക്കും തിരിച്ചെത്താൻ പ്രാർഥിക്കുന്നവരിൽ സംഗീത പ്രേമികൾ മാത്രമല്ല; അനാഥരായ കുട്ടികളും ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുരുന്നുകളും കാൻസർ രോഗികളും ആരാലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത വയോധികരുമൊക്കെയുണ്ട്. കാരണം ബോംബെ ജയശ്രി എന്ന സംഗീതജ്ഞ അവർക്ക് വാത്സല്യത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും നിധിയാണ്. ആശ്വാസത്തുരുത്താണ്.

ബോംബെ ജയശ്രിക്ക് പത്മശ്രീ സമ്മാനിക്കുന്നു. ചിത്രം: PTI

∙ പാട്ടിൽ തിരുത്തിയ ആ കുട്ടി

കുറച്ചു വർഷം മുൻപ് ദുബായിൽ ഒരു കച്ചേരി കഴിഞ്ഞ് ബാക്ക് സ്റ്റേജിലെത്തിയ ജയശ്രിയെ കാത്ത് ഓട്ടിസം ബാധിച്ച ഒരു കുട്ടി നിന്നു. ആ കച്ചേരിയിൽ ഗായികയ്ക്കു തെറ്റുപറ്റിയ ഓരോ ഭാഗവും പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവർ ആ കച്ചേരി റിക്കാർഡ് ചെയ്തത് ഒരിക്കൽക്കൂടി കേട്ടു. ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ ഓരോ തെറ്റും താൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജയശ്രിക്കു ബോധ്യമായി. പിന്നീടൊരിക്കൽ ബെംഗളൂരുവിൽ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയ മറ്റൊരു കുട്ടിയും ജയശ്രിയെ സ്തബ്ധയാക്കി. പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷം സംഗീതം പഠിച്ചവർ പോലും പാടിഫലിപ്പിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന ഒരു രാഗം ആ നാലു വയസ്സുകാരി അനായാസം ആലപിച്ചു. ഈ അനുഭവങ്ങളാണ് ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് സവിശേഷ ശേഷികളുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവ് ജയശ്രിക്ക് നൽകിയത്. ആ കുരുന്നുകളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവർ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകതന്നെ ചെയ്തു. സാധ്യമായിടത്തെല്ലാം ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്കു വേണ്ടി സംഗീതം പങ്കു വയ്ക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. ഹിതം എന്ന ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്.

ഒരാളെ മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യനാക്കാനും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകാനും കലയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉപകരണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ബോംബെ ജയശ്രി. ‘‘ഏതു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലും സംഗീതമുണ്ട്; ഒരു സുഹൃത്തിനെപ്പോലെ. ജനനത്തിലും മരണത്തിലും ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും സംഗീതമുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതു തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്നു മാത്രം. ഓട്ടിസം ബാധിച്ച എല്ലാ കുട്ടികളും സംഗീത തൽപരർ ആകണമെന്നില്ല. ചിലരുടെ താൽപര്യം മറ്റു മേഖലകളിലായിരിക്കും. പക്ഷേ, പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടികൾ എന്നെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു.’’– അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

∙ ‘വാത്സല്യം’ നിറഞ്ഞ പാട്ട്

സംഗീത ചികിത്സ, ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി അവർ ഏറെ സമയം ചെലവിട്ടിരുന്നു. ഹിതം ട്രസ്റ്റ് ഒട്ടേറെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. വേദാന്ത പണ്ഡിതനും സാമൂഹിക സേവകനുമായ സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ മഞ്ചക്കുടിയിലെ സ്വാമി ദയാനന്ദാ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കാൻ വർഷത്തിൽ ഏതാനും ദിവസം ബോംബെ ജയശ്രി എത്തും. മറ്റു സമയങ്ങളിൽ അവരുടെ ശിഷ്യരും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ‘മൂൺ ചെൽഡ്’ എന്ന താരാട്ടു പാട്ടുകളുടെ ആൽബത്തിൽ ജയശ്രിക്കൊപ്പം മഞ്ചക്കുടിയിലെ കുട്ടികൾ പാടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മധുരാന്തകി എഴുതിയ ‘‘തങ്കമണി രത്തിനമേ തലയാട്ടും ചിത്തിരമേ’’ എന്ന ഗാനത്തിന്റ സവിശേഷ ഹൃദ്യത ആ കുട്ടികളുടെ ശബ്ദമായിരുന്നു; സന്തോഷമായിരുന്നു. ജിജി ബിജു എഴുതിയ ‘‘ചക്കരമുത്തേ വാവുറങ്ങ്’’ എന്ന മലയാളം താരാട്ടുൾപ്പെടെ പല ഭാഷകളിലെ പാട്ടുകൾ കോർത്തിണക്കിയതായിരുന്നു ‘മൂൺ ചെൽഡ്’. ഇതിനും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ പരമ്പരാഗത താരാട്ടുപാട്ടുകൾ കോർത്തിണക്കി ‘വാത്സല്യം’ എന്ന ആൽബവും അവർ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

താരാട്ടുകൾ ബോംബെ ജയശ്രിയുടെ ദൗർബല്യമാണ്. തിരക്കേറിയ സംഗീത ജീവിതത്തിനിടയിൽ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടത്ര താരാട്ടുകൾ പാടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെപോയ ഒരമ്മയുടെ മനസ്സ് ആ പാട്ടുകളിലുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2013ൽ ഓസ്കർ നോമിനേഷൻ ലഭിച്ചതും ഒരു താരാട്ടു പാട്ടിനു തന്നെയായിരുന്നു. ആങ് ലീ ഒരുക്കിയ ലൈഫ് ഓഫ് പൈ എന്ന സിനിമയിലെ ‘കണ്ണേ കൺമണിയെ’ എന്ന പാട്ട് എഴുതിയതും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതും ജയശ്രിയാണ്. ആറു വരിയുള്ള ആ ഗാനം റിക്കാർഡ് ചെയ്യാൻ എടുത്തത് ഒരാഴ്ചയാണ്. ‘‘താരാട്ടു കേട്ടാൽ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുക മാത്രമല്ല വേണ്ടത്; അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധം ഉണ്ടായി വരണം’’ എന്നതായിരുന്നു ആങ് ലീയുടെ തത്വം. അതു സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എത്ര തവണ റിക്കാർഡിങ് നടത്തി എന്ന് ജയശ്രി ഓർക്കുന്നില്ല. ഭാഷയുടെ അതിർ വരമ്പുകൾ എല്ലാം മായ്ച്ച് ആ ഗാനം ലോകമെമ്പാടും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു.

∙ മുംബൈ മേരി ജാൻ

സാമൂഹിക സേവന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനേകം സംഘടനകളുമായി ബോംബെ ജയശ്രി സഹകരിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഓട്ടിസം പുനരധിവാസ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സങ്കൽപ്, ഭവനരഹിതരും മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരുമായ സ്ത്രീകളുടെ പുനരധിവാസത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദ് ബന്യാൻ (ചെന്നൈ), കാൻസർ രോഗികൾക്കു കാരുണ്യ സേവനം നടത്തുന്ന വസന്ത മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റ്, ബെംഗളൂരുവിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിറോസിസ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയവയുമായെല്ലാം ജയശ്രി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. മലേഷ്യയിൽ ക്വാലലംപൂരിലുള്ള സ്റ്റെപ്പിങ് സ്റ്റോൺ ലിവിങ് സെന്ററിലും അശരണരായ വയോധികർക്കായി ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ശരണാലയങ്ങളിലും ഇടയ്ക്കിടെ പോകാനും പാട്ടുപാടിക്കൊടുക്കാനും ജയശ്രി സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതവും സംസ്കാരവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സ്പിക്മാകെയുമായി നാലു പതിറ്റാണ്ടോളം ദൈർഘ്യമുള്ള സഹകരണമാണ് ബോംബെ ജയശ്രിക്കുള്ളത്. രാജ്യത്തിന്റെ അതിവിദൂര മേഖലകളിൽ പോലും പോയി യുവാക്കൾക്കായി സംഗീത പരിപാടികളും സോദാഹരണ പ്രഭാഷണങ്ങളും അവരും ശിഷ്യരും നടത്തുന്നു.

സംഗീതം എന്ന ഏക ലക്ഷ്യത്തിൽനിന്നു സാമൂഹിക സേവനം എന്ന വിശാല ലോകത്തേക്കു കടന്നു വരാൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് മുംബൈ നഗരമാണെന്നു ജയശ്രി പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാനാതരം മനുഷ്യരെയും പല തട്ടിലുള്ള ജീവിതവും അത് കാണിച്ചു തന്നു. ചെമ്പൂർ സെന്റ് ആന്റണീസിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും ആർ.എ. പോഡർ കോളജിലെ ബികോം പഠനവും പല സംസ്കാരങ്ങളെ അറിയാൻ പഠിപ്പിച്ചു. കോളജിൽ അമച്വർ നാടകങ്ങളിലെ സാന്നിധ്യം ഏതു വേദിയെയും അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നൽകി. ഹിന്ദുസ്ഥാനി, വെസ്റ്റേൺ, ഫോക്, പോപ്, റാപ്, മെറ്റൽ തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം സംഗീത ശൈലികളുമായുള്ള ബന്ധം വളർത്തിയതും ബോംബെയിലെ ജീവിതമായിരുന്നു. പരസ്യങ്ങളിലെ ജിംഗിളുകൾ പാടിപ്പാടി റെക്കോർഡിങ്ങിലെ സഭാകമ്പം മാറ്റി. തമിഴിനെയും ഇംഗ്ലിഷിനെയും വെല്ലുന്ന ഹിന്ദി നാവിലെത്തി. അപകർഷതാ ബോധം എന്നൊന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതായി. ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും ആത്മവിശ്വാസം ബോംബെ നഗരം നൽകിയെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സ്ഥലനാമമല്ലാതെ മറ്റെന്ത് ജയശ്രി തന്റെ പേരിനൊപ്പം ചേർക്കും!

