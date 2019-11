സ്റ്റാർട്ടപ്: ഇന്ത്യയ്ക്ക് 3–ാം സ്ഥാനം; ആരംഭിച്ചത് 1100 സംരംഭങ്ങൾ

ബെംഗളൂരു ∙ ഈ വർഷം 1100 സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ കൂടി ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യ ഈ മേഖലയിൽ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. രാജ്യത്തെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കമ്പനികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ നാസ്കോം പുറത്തുവിട്ട കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ 5 വർഷത്തിനിടെ 9000 ൽ അധികം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബെംഗളൂരുവാണ് മുന്നിൽ. ഡൽഹി രണ്ടാമതും. 2025ൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ എണ്ണം പത്തിരട്ടിയാകും.

ഇക്കാലയളവിൽ 100 കോടി ഡോളർ ആസ്തിയുള്ള നൂറിലധികം കമ്പനികളെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്നു നാസ്കോം പ്രസിഡന്റ് ദേബ്ജനി ഘോഷ് പറഞ്ഞു. 2014ൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ ആകെ ആസ്തി 1000-2000 കോടി ഡോളറായിരുന്നു. 2025ൽ 35000-39000 കോടി ഡോളറായി ഉയരും. തൊഴിലവസരങ്ങൾ 40 ലക്ഷത്തിലധികമാകുമെന്നും ദേബ്ജനി പറഞ്ഞു.

