പണം തരൂ; കേരളമടക്കം 5 സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ

ന്യൂഡൽഹി ∙ അതിരൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിനു പിന്നാലെ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കേരളമടക്കം 5 സംസ്ഥാനങ്ങൾ. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നൽകേണ്ട തുക കേന്ദ്രം പിടിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണിത്. ജിഎസ്ടി വരുമാന നഷ്ടത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം കേരളത്തിനു 1600 കോടിയോളം രൂപയാണ് കേന്ദ്രം നൽകാനുള്ളത്. മറ്റു പല പദ്ധതികളുടെ പേരിലുള്ള കേന്ദ്രസഹായത്തിലും 1000 കോടി രൂപയുടെ കുറവുണ്ടെന്നു സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി ടി.എം. തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിന്റെ വായ്പാപരിധി നിജപ്പെടുത്തിയതു വഴി 2000 കോടിയോളം രൂപ വായ്പ എടുക്കാനുള്ള അവസരവും നഷ്ടമായതോടെ അതിഗുരുതര ധനപ്രതിസന്ധിയിലാണു കേരളമെന്ന് ഐസക് പറഞ്ഞു. ശമ്പളം അടക്കം ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഉടൻ ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും വികസനാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവ് പൂർണമായും നിലയ്ക്കുമെന്ന സൂചന മന്ത്രി നൽകി. കേന്ദ്ര നികുതിവിഹിതത്തിലും 60–70% ചുരുങ്ങുമെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്.

ഈ പാദത്തിൽ 1000 കോടി രൂപ കൂടി മാത്രമാണ് കേരളത്തിനു വായ്പാപരിധിയുള്ളത്. ശമ്പള വിതരണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതു കരുതിയിരിക്കുന്നത്.സമാനസ്ഥിതിയാണെന്നു വ്യക്തമാക്കി മറ്റു 4 സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചേർന്നു കേരളം പൊതുപ്രസ്താവനയിറക്കി. പഞ്ചാബ്, ബംഗാൾ, രാജസ്ഥാൻ, ഡൽഹി എന്നിവയാണു പരാതി ഉന്നയിച്ച മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ. ജിഎസ്ടിയുടെ പേരിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തുക ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലേതാണു മുടങ്ങിയത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാണു കത്ത്. വിഷയം അടുത്ത ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവരവരുടെ ധനസ്ഥിതി അറിയിച്ച് കേന്ദ്രത്തിനു കത്തു നൽകണമെന്ന നിർദേശവും കേരളം മുന്നോട്ടുവച്ചു. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പൊതുവായി രംഗത്തിറങ്ങാൻ മടിയുണ്ടെന്നതു കണക്കിലെടുത്താണിത്. കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു തുക പിടിച്ചുവാങ്ങാതെ മറ്റു വഴിയില്ലെന്ന നിലപാടാണു കേരളത്തിന്.

നോട്ടുനിരോധനത്തെക്കാൾ അബദ്ധ നീക്കങ്ങൾ

‘ആർബിഐയിൽനിന്നു കയ്യിട്ടുവാരിയും പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റും കേന്ദ്രം സ്വന്തം കാര്യം നടത്തുമ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഗുരുതര സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.നഷ്ടപരിഹാരം കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഔദാര്യമല്ല. ഭരണഘടനാ അവകാശമാണ്. വരുമാനത്തിന് എന്തു സംഭവിച്ചാലും തുക നൽകണം. വരുമാനം കുറഞ്ഞുവെന്നതിന്റെ പേരിൽ തുക കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ യുക്തിയും മനസ്സിലാകുന്നില്ല.ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാൻ ഉപസമിതി തന്നെയുണ്ട്. തുക എന്നു നൽകാനാകുമെന്നു പോലും കേന്ദ്രം പറയുന്നില്ല. തുക വിതരണം ചെയ്യാതെ പിടിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നതു നോട്ടുനിരോധനത്തെക്കാൾ അസംബന്ധ നയമാണ്. ധന ഉത്തേജന പാക്കേജുകൾക്കൊപ്പം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു തുക നൽകി ചെലവ് വർധിപ്പിച്ചു വരുമാനം നിലനിർത്താനെങ്കിലും കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കണം. പകരം കേന്ദ്രം തലതിരിഞ്ഞ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.’ – മന്ത്രി ടി.എം.തോമസ് ഐസക്

English Summary: Five states against Central Government for not allotting money