തിരിച്ചടവു മുടക്കം 31–ാം ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തണം

മുംൈബ∙ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ വായ്പയോ മറ്റേതെങ്കിലും തിരിച്ചടവുകളോ നിശ്ചിത തീയതി മുതൽ 30 ദിവസം വരെ മുടങ്ങിയാൽ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം അക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓഹരി വിപണി നിയന്ത്രണ ഏജൻസിയായ സെബി. തിരിച്ചടവുകളിൽ വീഴ്ച വരുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെയോ നടപടിപ്പിശകുകളുടെയോ സൂചനയാകാമെങ്കിലും അതൊന്നും സമയത്തു പുറത്തുവരുന്നില്ലെന്നു വിലയിരുത്തിയാണ് സെബി 31 ദിവസം എന്ന പരിധി നിശ്ചയിച്ചത്.വലിയ തുക വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന പോർട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് സർവീസ് (പിഎംഎസ്) കമ്പനികൾക്കും സെബി പുതിയ നിബന്ധനകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പിഎംഎസ് സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം 50 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കണം. 25 ലക്ഷമാണു നിലവിലെ കുറഞ്ഞ പരിധി. നിലവിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ അതതു കരാർ കാലാവധി വരെ തുടരാം. പിഎംഎസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആസ്തിമൂല്യം കുറഞ്ഞത് 2 കോടി രൂപയായിരിക്കണമെന്ന നിബന്ധന 5 കോടി രൂപ എന്നുയർത്തുകയും ചെയ്തു. പിഎംഎസ് രംഗത്തു ചിലർ നിക്ഷേപകരെ അബദ്ധത്തിലാക്കുന്നു എന്ന പരാതിയെത്തുടർന്നാണു സെബി ഇടപെടൽ. കമ്പനികൾ അവകാശ ഓഹരി നടപടികൾ 30 ദിവസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും സെബി നിര്‍ദേശിച്ചു. 55 ദിവസമായിരുന്നു ഈ പരിധി.

