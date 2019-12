സേവന നികുതി കുടിശിക തർക്ക പരിഹാരം 31 വരെ

കൊച്ചി ∙ സെൻട്രൽ എക്സൈസ് സേവന നികുതി കുടിശിക തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന സബ്കാ വിശ്വാസ് പദ്ധതി അനുസരിച്ച് 30 മുതൽ 60 വരെ ശതമാനം നികുതി അടച്ചു തീർപ്പാക്കാൻ 31 വരെ അവസരമുണ്ടെന്ന് കോട്ടയം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ സരസ്വതി ചന്ദ്രമോഹൻ അറിയിച്ചു.

ജിഎസ്ടി നടപ്പാകുന്നതിനുമുൻപ് 2017 ജൂൺ 30 വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സെൻട്രൽ എക്സൈസ് സേവന നികുതിനിയമപ്രകാരമുള്ള പരാതികളാണ് ഇപ്രകാരം പരിഹരിക്കുന്നത്. 2019 ജൂൺ 30 വരെ നോട്ടിസ് ലഭിക്കുകയോ കുടിശികയാകുകയോ ചെയ്ത വ്യാപാരി, വ്യവസായി സംരംഭകർക്കാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ അംഗമാകാൻ സാധിക്കുക. നിശ്ചിത ശതമാനം കുടിശിക അടയ്ക്കുന്നവർക്കു പിഴയും പലിശയും ഒഴിവാക്കും.

നികുതി അടച്ചിട്ടും പിഴയും പലിശയും കുടിശികയായി തുടരുന്നവരുടെ കുടിശിക ഒഴിവാക്കാനും പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. പൂർണമായും ഓൺലൈൻ ആണ്. www.cbic-gst.gov.in ൽ ലോഗി ഇൻ ചെയ്തു ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം എസ്‌വിഎൽഡിആർഎസ്–1 ആണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത്.

English Summary: No extension beyond Dec 31 for Sabka Vishwas Scheme