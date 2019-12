ബാങ്കുകൾക്ക് ആശ്വാസം: കിട്ടാക്കടം കുറയുന്നു

മുംബൈ ∙ ബാങ്കുകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുന്നതായി ആർബിഐ. സെപ്റ്റംബറിലലെ കണക്കുപ്രകാരം മൊത്തം നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി (എൻപിഎ) 2018–2019 ലെ 9.1 ശതമാനത്തിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ 2017–2018 വർഷവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ എൻപിഎയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുമുണ്ടായി. 2017–2018 ൽ ഇത് 11.2 ശതമാനമായിരുന്നു. ഇതോടെ അറ്റ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി ഇതേ കാലയളവിൽ 6 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 3.7 ശതമാനമായി താഴ്ന്നു. തുടർച്ചയായി 7 വർഷം എൻപിഎ വളർച്ച നേടിയിരുന്നു.

ഇതിനു ശേഷമാണ് കുറവ് കണ്ടുതുടങ്ങിയതെന്നും ആർബിഐയുടെ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് 2018–2019 വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ മൊത്തം നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയിൽ വന്ന കുറവാണ് കിട്ടാക്കടത്തിന്റെ തോത് കുറയ്ക്കാൻ വഴിയൊരുക്കിയത്.

ഐഡിബിഐ ബാങ്കിനെ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളുടെ എൻപിഎ ഉയരാൻ ഇടയാക്കിയത്. ഐഡിബിഐയുടെ എൻപിഎ 29.4% ആണ്.

2017–2018, 2018–2019 വർഷങ്ങളിൽ കാർഷിക വായ്പ എഴുതിത്തള്ളിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എൻപിഎ ഉയർന്നു നിന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സെപ്റ്റംബറിലെ കണക്കുപ്രകാരം വ്യവസായ മേഖലയിലെ കിട്ടാക്കടവും (17.4%) ഉയർന്ന പരിധിയിലാണ്. അതേസമയം, കിട്ടാക്കടം തിരികെ പിടിക്കുന്നതിൽ 27% വർധന നേടാനും നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം സാധിച്ചു.

സഹകരണ ബാങ്കുകൾ:ആസ്തി കുറഞ്ഞു

സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ ആസ്തിയിൽ ഇടിവ്. 2018–2019ലെ കണക്ക് പ്രകാരം വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ ആസ്തിയുമായി കണക്കാക്കിയാൽ ഇത് പകുതിയിൽ താഴെ എത്തി. നിലവിൽ 10.6 ശതമാനം. 2004–2005 ൽ ആസ്തി 19.4 ശതമാനമായിരുന്നു. വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ മൊത്തം ആസ്തിയുടെ 3.6% മാത്രമാണ് അർബൻ ബാങ്കുകൾക്കുള്ളത്.

അതേസമയം 2017–2018 വർഷവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ നിക്ഷേപത്തിൽ വർധന നേടാൻ സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. 2018–2019 അർബൻ ബാങ്കുകളുടെ ലാഭം കുറഞ്ഞതായും ആർബിഐ യുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ അറ്റ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി 2.6% ആയി കുറഞ്ഞു.

English Summary: Gross NPA ratio falls in FY19 for first time in seven years