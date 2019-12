ഐഎംഎഫിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്; ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം

വാഷിങ്ടൻ∙ ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ പിടിയിലാണെന്ന് രാജ്യാന്തര നാണ്യ നിധി (ഐഎംഎഫ്). മാന്ദ്യം അകറ്റാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ ആവശ്യമാണെന്നും ഐഎംഎഫ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ രാജ്യം കൈവരിച്ച സാമ്പത്തിക വളർച്ച ദാരിദ്ര്യം അകറ്റാൻ സഹായിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ ഈ വർഷം പകുതിയോടെ ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് കരകയറുക എളുപ്പമല്ല. ഐഎംഎഫ് ഏഷ്യ പസിഫിക് വിഭാഗത്തിലെ ഇന്ത്യൻ മിഷൻ ചീഫ് റനിൽ ഡൽ ഗാഡോ പറയുന്നു. മാന്ദ്യത്തെ വേഗം മറികടക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു കഴിയുമെന്ന് നേരത്തെ കരുതിയിരുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഐഎംഎഫിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ

മാന്ദ്യം ഡിസംബറിലേക്കും തുടർന്നു.

 ആഭ്യന്തര ഉപഭോഗം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു

 ധന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വായ്പാ വിതരണം കുറഞ്ഞു.

 സാധാരണക്കാരുടെ വരുമാനത്തിൽ ഇടിവ്.

 സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം, ബിസിനസ് നടത്താനുള്ള വിശ്വാസം എന്നിവയിൽ ഇടിവ്. ചരക്ക്, സേവന നികുതി നടപ്പാക്കിയതിൽ പാളിച്ചകൾ.

 ഇന്ത്യ കൈവരിക്കുന്ന വളർച്ചാ സാധ്യതാ റിപ്പോർട്ട് ജനുവരിയിൽ പുറത്തുവരും. ഇതിനും കുറവു വരാൻ സാധ്യത.

 മാന്ദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ഏറെക്കാലം നിലനിൽക്കും.

 ധന മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേഗം കൂട്ടാൻ ശക്തമായ നയങ്ങൾ വേണ്ടിവരും.

ധനകാര്യ രംഗത്ത് ചില സങ്കീർണതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്റപ്റ്റ്സി നിയമം (ഐബിസി) കൊണ്ടു മാത്രം പരിഹാരം കാണാനാവില്ല.

നേട്ടങ്ങൾ



 വിദേശ നാണ്യ കരുതൽ ശേഖരം റെക്കോർഡ് നിലവാരത്തിൽ.

 കറന്റ് അക്കൗണ്ട് കമ്മി കുറഞ്ഞു.

 നാണ്യപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രണ വിധേയം.

