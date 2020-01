കുത്തനെയിടിഞ്ഞ് നികുതി വരുമാനം; 20 വർഷത്തിനിടെ ആദ്യം

മുംബൈ ∙ ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച നികുതിയിളവുകളും ആശ്വാസപദ്ധതികളും ഫലിച്ചില്ല. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ആദ്യമായി രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷനികുതി വരുമാനം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതായി നികുതിവകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്നു കരകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പ്രധാനമായി ആശ്രയിക്കുന്ന നികുതിവരുമാനത്തിലെ കുറവ് വലിയ ആഘാതമാകുമെന്നു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

13.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഈ സാമ്പത്തികവർഷം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ പ്രത്യക്ഷനികുതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തേതിനേക്കാൾ 17% കൂടുതലായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ, സാമ്പത്തികമാന്ദ്യത്തെ തുടർന്ന് നികുതിവരുമാനം കുത്തനെ ഇടിയുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികവളർച്ച 11 വർഷത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ (5%) എത്തുകയും ചെയ്തു. ജനുവരി 23 വരെയുള്ള പ്രത്യക്ഷ നികുതി വരുമാനം 7.3 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തികവർഷം ഇതേ സമയത്തെ നികുതി വരുമാനത്തെക്കാൾ 5.5% ശതമാനം കുറവാണിത്. മാർച്ച് 31 വരെ ലഭിക്കാവുന്ന നികുതി വരുമാനം കൂടി കണക്കാക്കിയാൽ പോലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 11.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയെക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ വരുമാനം എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

നിക്ഷേപം പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വിവിധ മേഖലകൾക്ക് ഉണർവു പകരുന്നതിനുമായി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച നികുതിയിളവുകളും നികുതിവരുമാനം കുറയാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രസർക്കാർ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നതിൽ 80% പ്രത്യക്ഷനികുതിയാണ്. ഈ നികുതിവരുമാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാരിനു കൂടുതൽ കടമെടുക്കേണ്ടതായി വരും.

അമിത നികുതി അനീതി: ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

ജനങ്ങളുടെമേൽ അമിത നികുതി ചുമത്തുന്നത് സർക്കാർ ചെയ്യുന്ന സാമൂഹിക അനിതീയാണെന്നും ജനങ്ങളുടെ നികുതിഭാരം കുറച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ സമഗ്രവികസനത്തിനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ.ബോബ്ഡെ. ആദായനികുതി അപ്‌ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ വാർഷികാഘോഷച്ചടങ്ങിൽ‌ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്.

