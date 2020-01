ബജറ്റ് വഴിയിലെ നാഴികക്കല്ലുകൾ

ശനിയാഴ്‌ച ധന മന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ എന്തൊക്കെ നിർദേശങ്ങളാണുണ്ടാകുക എന്നതു സംബന്ധിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഏറെ. നിർമല അവതരിപ്പിച്ച ആദ്യ ബജറ്റിൽ അദ്ഭുതങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത്തവണയും അത്തരത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കുമോ അതോ നാഴികക്കല്ലെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന ബജറ്റായിരിക്കുമോ എന്നറിയാനാണു സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷകർക്കു കൗതുകം.

രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകളായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബജറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ച ധനമന്ത്രിമാർ ഏറെയുണ്ട്:

ജോൺ മത്തായി

ഇന്ത്യയെ സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭരണഘടന നിലവിൽവന്ന ശേഷമുള്ള ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചതു ജോൺ മത്തായിയാണ്. 1950 – ’51ലെ ബജറ്റിൽ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്നത്തെ നിതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പായ ആസൂത്രണ കമ്മിഷൻ സ്‌ഥാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. കമ്മിഷനിൽ അംഗമായിരുന്ന പ്രശസ്‌ത സ്‌റ്റാറ്റിസ്‌റ്റിഷൻ പി.സി. മഹാലനോബിസ് ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൈകടത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജോൺ മത്തായി മന്ത്രിസ്‌ഥാനം രാജിവയ്‌ക്കുകയാണുണ്ടായത്. പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്‌റുവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൽ ജോൺ മത്തായിക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രയാസവും രാജിക്കു കാരണമായി.

ടി.ടി. കൃഷ്‌ണമാചാരി



വൻ വ്യവസായിയായിരുന്നിട്ടും നികുതി വർധനയ്‌ക്കു വലിയ ഉത്സാഹംകാട്ടിയ ധന മന്ത്രിയാണു ടി.ടി. കൃഷ്‌ണമാചാരി. സ്വത്തു നികുതി, ചെലവു നികുതി എന്നിവ ഏർപ്പെടുത്തിയ ബജറ്റ് നിർദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായിരുന്നു. ഇറക്കുമതിക്കു ലൈസൻസിങ് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയതും അദ്ദേഹമാണ്. റെയിൽ യാത്രയ്‌ക്കു നികുതി ഈടാക്കിയ അദ്ദേഹം എക്‌സൈസ് തീരുവയുടെ ഉയർന്ന പരിധി 400 ശതമാനമായി ഉയർത്തി.

മൊറാർജി ദേശായി



എക്‌സൈസ് തീരുവയുടെ നിർണയത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം വരുത്തിയ ധന മന്ത്രിയാണു പിന്നീടു പ്രധാന മന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയ മൊറാർജി ദേശായി. പത്തു തവണ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ഏക ധന മന്ത്രി. ഫാക്‌ടറികളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളുടെ എക്‌സൈസ് തീരുവ കണക്കാക്കാനുള്ള അവസരം നിർമാതാക്കൾക്ക് അനുവദിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. സ്വർണം കൈവശം വയ്‌ക്കുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും മറ്റും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. 14 കാരറ്റിൽ കൂടിയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതു നിരോധിച്ചു. സ്വർണ നാണയങ്ങൾ കൈവശം വയ്‌ക്കുന്നതിനും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. കൈവശമുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ അളവു വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. എന്നാൽ ഈ നടപടികളൊന്നും സ്വർണ ഉപയോഗം കുറയ്‌ക്കുന്നതിന് ഉപകരിച്ചില്ലെന്നതു വേറേ കാര്യം.

വി.പി.സിങ്



സംരംഭകരെ ലൈസൻസ് രാജിൽ നിന്നു മോചിപ്പിച്ച ധന മന്ത്രി എന്ന നിലയിലാണു പിൽക്കാലത്തു പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയ വി.പി. സിങ്ങിനെ സാമ്പത്തിക ലോകം ഓർമിക്കുന്നത്. 1986 – ’87ലെ ബജറ്റിലായിരുന്നു ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം. ധീരുഭായ് അംബാനി ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസിനെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചുപോന്ന ചില വ്യവസായികളുടെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നികുതിവെട്ടിപ്പു സംശയിച്ചു മിന്നൽ പരിശോധന നടന്നതു സിങ്ങിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമായിരുന്നു. ഇതേതുടർന്നു സിങ്ങിനെ മന്ത്രിസഭയിൽനിന്നു രാജീവ് ഗാന്ധി പുറത്താക്കുകയാണുണ്ടായത്.

ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ്



1991 ജൂലൈ 24നു മൻമോഹൻ സിങ് അവതരിപ്പിച്ച ഇടക്കാല ബജറ്റിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉദാരവൽക്കരണത്തിനു തുടക്കമായത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബജറ്റുകൾ സാമ്പത്തിക, വ്യവസായ രംഗങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കിടയാക്കി. ഇറക്കുമതി – കയറ്റുമതി നയം സമൂലമായി പരിഷ്‌കരിച്ച സിങ് മൂലധന വിപണിയുടെ കർക്കശ നിയന്ത്രണത്തിനു സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി) യെ പ്രാപ്‌തമാക്കി. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വ്യവസായം സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കു തുറന്നുകൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബജറ്റ് നിർദേശപ്രകാരമാണു സേവന നികുതി നിലവിൽവന്നത്. ഏറ്റവും നീണ്ട ബജറ്റ് പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ടുള്ളതും സിങ് തന്നെ. 1991ലെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നതു 18,000 വാക്കുകൾ.

പി.ചിദംബരം



1997 ഫെബ്രുവരി 28നു ചിദംബരം അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ് ‘സ്വപ്‌ന ബജറ്റ്’ എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. വ്യക്‌തികൾക്കും കമ്പനികൾക്കുമുള്ള നികുതി മിതമായ നിലയിലേക്കു താഴുന്നതിന് ഇടയാക്കിയത് ആ ബജറ്റാണ്. അതോടെ നികുതിദായകരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനയുണ്ടായി. 2006ൽ ചിദംബരം അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ ‘ഒരു രാജ്യം, ഒരു നികുതി’ എന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതാണു പിൽക്കാലത്തു ജിഎസ്‌ടി എന്ന പേരിൽ നടപ്പായത്.

യശ്വന്ത് സിൻഹ



വൈകിട്ട് അഞ്ചിനു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉപേക്ഷിച്ചു രാവിലെ 11ന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി സ്വീകരിച്ചതു യശ്വന്ത് സിൻഹയാണ്. ബജറ്റ് വിലയിരുത്താനും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കു കൂടുതൽ സാവകാശം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണു സമയം മാറ്റിയത്. മാരുതി ഉദ്യോഗ് ഉൾപ്പെടെ 27 കമ്പനികൾ സ്വകാര്യവൽകരിക്കാനുള്ള ബജറ്റ് നിർദേശം അദ്ദേഹത്തിന്റേതായിരുന്നു. പൊതുമേഖലാ സ്‌ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരി വിൽപനയ്‌ക്കു പ്രത്യേക വകുപ്പു സൃഷ്‌ടിച്ചതും സിൻഹയാണ്.

അരുൺ ജയ്‌റ്റ്‌ലി



ചിദംബരത്തിന്റെ ‘ഒരു രാജ്യം, ഒരു നികുതി’ എന്ന ആഗ്രഹത്തിന്റെ സാഫല്യത്തിന് ഇടയാക്കിയത് അരുൺ ജയ്‌റ്റ്‌ലിയുടെ ബജറ്റാണ്. ജിഎസ്‌ടി നടപ്പാക്കിയ അദ്ദേഹമാണു ഫെബ്രുവരിയിലെ അവസാന ദിവസം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്കു പകരം ആദ്യ ദിനം സ്വീകരിച്ചത്. റെയിൽ ബജറ്റ് കേന്ദ്ര ബജറ്റിന്റെ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി തുടങ്ങിയതും ജയ്‌റ്റ്‌ലിയാണ്.

