ഇന്ത്യ – യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ: കൃത്രിമ സമയപരിധി വയ്ക്കാനില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യ – യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കൃത്രിമ സമയപരിധി വച്ചു തീരുമാനമെടുക്കാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ വക്തമാക്കി. യുഎസിനോടുള്ള ഇന്ത്യൻ സമീപനത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പറഞ്ഞ അതൃപ്തി വ്യാപാര മേഖല സംബന്ധിച്ചതാണെന്നും വ്യാപാര കമ്മിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ത്യ നടപടിയെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം, വ്യാപാര സൗകര്യം, ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ തുടങ്ങിയവയിലുൾപ്പെടെ 5 ധാരണാപത്രങ്ങൾ ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശന വേളയിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കും. പ്രതിരോധ, ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ മേഖലകളിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കരാറുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ വക്താവ് തയാറായില്ല. കശ്മീർ, പൗരത്വ നിയമം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് യുഎസിന് അറിയാമെന്നും, ഇന്ത്യയുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും വക്താവ് പറഞ്ഞു. എച്ച്1 –ബി വീസ സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിക്കും.

അഹമ്മദാബാദിലെ ചടങ്ങ് യുഎസിലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ലെന്നും, ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ ചടങ്ങിനു ക്ഷണിക്കണമോ എന്നത് സംഘാടകരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും വക്താവ് പറഞ്ഞു. ഡോണൾഡ് ട്രംപ് നാഗരിക് അഭിനന്ദൻ സമിതിയാണ് സംഘാടകർ. ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനത്തിന് വലിയ തുക ചെലവാകുന്നു എന്ന ആരോപണം കഴമ്പില്ലാത്തതാണെന്നും വക്താവ് പറഞ്ഞു.

സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രോട്ടകോൾ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി പണം ചെലവാകുന്നതിനെ വലിയ പ്രശ്നമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതെന്തിന്? ഹൗഡി – മോദി ചടങ്ങിന് വലിയ പിന്തുണയാണ് യുഎസ് നൽകിയത്. സങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വ്യാപാര കരാർ. ദശലക്ഷക്കണക്കായ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ, വിപരീത ഫലമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള നടപടികൾ സാധ്യമല്ല. ഇരുകൂട്ടർക്കും തൃപ്തികരമാകുന്ന രീതിയിൽ കരാറുണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് കൃത്രിമമായ സമയപരിധി സാധ്യമല്ല – രവീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: India not to rush into trade deal with US: MEA