എൽപിജി വില അടുത്തമാസം കുറയും: പെട്രോളിയം മന്ത്രി

റായ്പുർ∙ പാചകവാതക വില അടുത്തമാസം കുറയുമെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ. ഛത്തീസ്ഗഡ് സന്ദർശനത്തിനിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടാണ് മന്ത്രി ഇതു പറഞ്ഞത്. പാചകവാതക വില നിരന്തരം വർധിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ: പാചക വാതക വില തുടരെ ഉയരുന്നു എന്നത് ശരിയല്ല. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വിലവർധന കാരണം ഈ മാസം ഇന്ത്യയിലും വില കൂട്ടേണ്ടതായി വന്നു. അടുത്തമാസം വില കുറയുമെന്ന സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

ശൈത്യകാലത്ത് എൽപിജി ഉപയോഗം കൂടും. അതിന്റെ സമ്മർദം വിപണിയിലും ഉണ്ടാകും. ഈ മാസം വില അങ്ങനെ വർധിച്ചതാണ്. അടുത്തമാസം വില കുറയും– പ്രധാൻ ഉറപ്പു നൽകി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പാചകവാതക വില സിലിണ്ടറിന് 144.5 രൂപ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സബ്സിഡി തുകയിൽ ആനുപാതിക വർധന വരുത്തി ഉപയോക്താവിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തു.

English Summary: LPG prices may come down next month: Minister