കൂടുതൽ സ്റ്റോക്കുകളുമായി മൈജി സ്റ്റോറുകൾ

കൊച്ചി∙ ഞായറാഴ്ചകളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഷോറൂമുകൾ തുറക്കാനുള്ള സർക്കാർ നിർദേശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൈജിയുടെ എല്ലാ ഷോറൂമുകളും ഞായറാഴ്ചകളിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. ഡിജിറ്റൽ ഉൽപന്നങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യം വർധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ കൂടുതൽ സ്റ്റോക്കുകളുമായാണ് മൈജി തുറന്നിരിക്കുന്നത്.

വിശാലമായ ഷോറൂം സൗകര്യമുള്ളതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ചു കൊണ്ട് ഷോപ്പിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഉൽപന്നങ്ങൾക്കുള്ള സംരക്ഷണം, പൂജ്യം ശതമാനം ഇഎംഐയോടു കൂടിയ ലോൺ സൗകര്യം, എക്സ്റ്റൻഡഡ്‌ വാറന്റി തുടങ്ങിയ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ എയർ കണ്ടിഷൻ വാങ്ങുമ്പോൾ സൗജന്യമായി സ്റ്റെബിലൈസർ നേടാനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകീട്ട് 5 വരെയാണ് പ്രവർത്തന സമയം. സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഷോറൂം തുറക്കുന്നത്. കൂടാതെ മൈജി ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് വെബ്സൈറ്റ് www.myg.in വഴി ഷോപ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സൗജന്യ ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

