ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഏലയ്ക്ക കയറ്റുമതി: സൗദിയിൽ നിരോധനമില്ലെന്ന് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം

തൊടുപുഴ∙ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഏലയ്ക്ക കയറ്റുമതി സൗദി അറേബ്യ നിരോധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര വാണിജ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചതായി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എംപി. ലോക്സഭയിൽ എംപിയുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായാണ് കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ഏലയ്ക്കായിൽ കീടനാശിനികളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതിക്ക് സൗദി ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അതോറിറ്റി വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എംപി ഈ വിഷയം നേരത്തെ പാർലമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിനെ തുടർന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ സൗദി സർക്കാരിനെ ബന്ധപ്പെടുകയും തുടർന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെക്കിങ് പ്രോട്ടോക്കോളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സൗദി തയാറാവുകയും ചെയ്തു.

പുതുക്കിയ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്താൻ സ്പൈസസ് ബോർഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ അവബോധം സ്പൈസസ് ബോർഡ് നടത്തി വരുന്നു. 2017–2018 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 10.96 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ആയിരുന്ന കയറ്റുമതി 2019–20 ആയപ്പോഴേയ്ക്കും 11.93 ലക്ഷമായി ഉയർത്തിയാതായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ സഭയെ അറിയിച്ചു.

Ennglish Summary: No Prohibition for Cardamom Export from India in Saudi Arabia