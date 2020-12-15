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ഉദയ് ശങ്കർ ഫിക്കി പ്രസിഡന്റ്

മനോരമ ലേഖകൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി (ഫിക്കി–FICCI) യുടെ പ്രസിഡന്റായി ഉദയ് ശങ്കർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. നിലവിൽ വാൾട്ട് ഡിസ്നി കമ്പനി എപിഎസിയുടെ പ്രസിഡന്റും, സ്റ്റാർ ആൻഡ് ഡിസ്നി ഇന്ത്യ ചെയർമാനുമായ ഉദയ് ശങ്കർ 31ന് ആ സ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിയും.ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലീവർ ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടുമായ സഞ്ജിവ് മേത്തയാണു സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. ഇന്ത്യൻ മെറ്റൽസ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സുബ്രകാന്ത് പാണ്ഡ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. 
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