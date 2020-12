കരുതലോടെ കാറോടിക്കാം, പുതുവർഷത്തിലേക്ക്

പുതുവർഷ മൂഡിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണല്ലോ നമ്മൾ. നിരത്തിൽ കൂടുതൽ നല്ലവരാകുക (Be The Better Guy) എന്ന പ്രതിജ്ഞ ഏറ്റവുമധികം വേണ്ടുന്ന നാളുകളാണിത്. തിരക്കു കൂടാനും അശ്രദ്ധ കൂടാനുമൊക്കെ വഴിയുണ്ട്. പക്ഷേ, വാഹനമോടിക്കുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും പാലിക്കേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ വെള്ളവും സോഡയും ചേർക്കരുത്!

രാജ്യത്തു വിൽക്കുന്ന എല്ലാ കാറുകൾക്കും മുന്നിൽ 2 എയർബാഗ് (ഡ്രൈവർക്കും മുൻസീറ്റിൽ യാത്രചെയ്യുന്നയാൾക്കും) നിർബന്ധമാക്കുമെന്ന തീരുമാനം വന്നുകഴിഞ്ഞു. എന്നു പ്രാബല്യത്തിലാകും എന്നേ അറിയാനുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ മിക്ക കാറുകൾക്കും മുന്നിൽ 2 എയർബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചില എൻട്രി ലെവൽ മോഡലുകൾക്ക് ഡ്രൈവർ എയർബാഗ് മാത്രമേയുള്ളൂ. എയർബാഗ് നിർബന്ധമാകുന്നതോടെ എല്ലാം ശരിയായി എന്നു കരുതരുത്. എയർബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇനി എന്തിനു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം എന്നു ചിന്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെപ്പേരുണ്ട്. ഈ മടി നമ്മുടെ സുരക്ഷയെ വളരെ സാരമായി ബാധിക്കും. വേഗത്തിലോടുന്ന വാഹനം പെട്ടെന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ സീറ്റിൽനിന്നു തെറിച്ചു മുന്നിലുളള വസ്തുവിൽ അതിശക്തിയായി പോയിടിക്കുമെന്നതിൽ സംശയംവേണ്ട. അത് സ്റ്റീയറിങ്ങോ ഡാഷ് ബോർഡോ മുന്നിലെ ഗ്ലാസോ ആകാം.

ഡ്രൈവറെയും യാത്രക്കാരെയും ഈ അതിവേഗ ചലനത്തിൽനിന്നും അപകടത്തിൽനിന്നും രക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക സുരക്ഷാസംവിധാനമാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ്. എയർബാഗ് രണ്ടാം തലം മാത്രം. മുൻസീറ്റീൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാതിരിക്കുന്നവർക്ക് എയർബാഗ് പ്രയോജനപ്പെടണമെന്നില്ല. മുന്നിലെ സ്റ്റീയറിങ് അടക്കമുള്ള വസ്തുക്കൾ ദേഹത്തേക്കു വന്നിടിക്കുന്നതു തടയലാണ് എയർബാഗിന്റെ കടമ. ആൾ സീറ്റിൽ കൃത്യം സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇതു നടക്കൂ. സീറ്റ് ബെൽറ്റില്ലാതിരുന്നാൽ അപകടവേളയിൽ ആൾ സീറ്റിൽനിന്നു തെറിച്ചു മാറിപ്പോകാം. എയർബാഗുമായി വേണ്ടുന്നത്ര അകലം പാലിക്കാതെ അതിലേക്കുപോയി ഇടിക്കുന്നതും അപകടമാണ്.

മുന്നിലെ എയർബാഗ് എല്ലാത്തരം അപകടങ്ങളിലും രക്ഷയ്ക്കെത്തുകയുമില്ല. കാറിന്റെ മുൻഭാഗം എവിടെയെങ്കിലും ഇടിക്കുമ്പോൾ സെൻസറുകൾ അത് വലിയ അപകടമാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എയർബാഗ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ്. മുന്നിൽ മധ്യഭാഗം ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലിടിക്കുന്നതുപോലുള്ള അപകടങ്ങളിൽ എയർബാഗ് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷേ സീറ്റ് ബെൽറ്റിടാതിരുന്നാൽ ആ ഇടി പോലും സാരമായ പരുക്കുണ്ടാക്കും. ബെൽറ്റിട്ടാൽ വസ്ത്രം ഉലയുമോ എന്ന ആശങ്ക ചവറ്റുകുട്ടയിലിടുക.