‘സന്തോഷിക്കാൻ’ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ട; ഇതാ മിനിമലിസ്റ്റ് ജീവിതത്തെ അറിയൂ

ഋഷിമാർ എപ്പോഴും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സന്തോഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഒരു തോർത്തുമുണ്ടും ഭിക്ഷാപാത്രവും മാത്രമായിരുന്നു രമണമഹർഷിയുടെ സമ്പാദ്യം. അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് വിട്ടുകളയാനും സന്തോഷിക്കാനുമാണ്. മനുഷ്യജീവിതം പരിപൂർണ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനാണെന്നും മഹർഷി പറഞ്ഞു. പൂർണത വിടാം. പക്ഷേ, സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും നമ്മളും തേടുന്നത് സന്തോഷം തന്നെയാണ്.

കുറച്ചുകൂടി സന്തോഷം, സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകാൻ എന്തു വേണം? കൂടുതൽ പണം – അത്, കൂടുതൽ സന്തോഷം കൊണ്ടുവരുന്നു. പുതിയ വീട്, പുതിയ കാർ, വലിയ ടിവി, വലിയ ഫ്രിജ്, വിശാലമായ ഇടങ്ങൾ, മുന്തിയ വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ.. പിന്നെയും വരുമാനം കൂടിയാലോ? രണ്ടു വീട്, രണ്ടോ മൂന്നോ കാറുകൾ, കൂടുതൽ ആഭരണങ്ങൾ, ബ്രാൻഡഡ്, സീസണൽ വാട്രോബ് , സ്വന്തം ബാർ, സ്വിമ്മിങ് പൂൾ, ജിം . .. അതെ, സന്തോഷം വർധിക്കുകയാണ്.



സത്യത്തിൽ വർധിക്കുന്നോ?



‘‘25 ാം വയസ്സിൽ എനിക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുന്നോ അവയെല്ലാം. പക്ഷേ യഥാർഥത്തിൽ എന്റെ സ്ഥിതി ദയനീയമായിരുന്നു. ഒരു ശൂന്യത ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു. അത് നികത്താൻ ഞാനും പണം ചെലവാക്കി. വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ശൂന്യത കുത്തിനിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു.’’ – പറയുന്നത് റയാൻ നിക്കൊഡെമസ്. ലോകപ്രശസ്തമായ ‘അമേരിക്കൻ സ്വപ്ന’ത്തെ പൊളിച്ചെഴുതുന്ന മുന്നേറ്റത്തിനു തുടക്കമിട്ട, മിനിമലിസം എന്ന ഉപഭോഗവിരുദ്ധ ആശയത്തിന്റെ വക്താക്കളിൽ ഒരാൾ.



‘ദ് മിനിമലിസ്റ്റ്സ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കക്കാരായ ജോഷ്വ ഫീൽഡ്സ് മിൽബണും റയാൻ നിക്കൊഡമസും എഴുത്തുകാരും പോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സും ചലച്ചിത്രനിർമാതാക്കളും പ്രഭാഷകരുമാണ്. മിനിമലിസം: എ ഡോക്യുമെന്ററി എബൗട്ട് ഇംപോർട്ടന്റ് തിങ്സ് എന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഡോക്യുമെന്ററിയിലൂടെ ലോകം അവരെ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു. ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്, വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ, ഫോബ്സ്, ടൈം തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളിൽ അവരുടെ മുന്നേറ്റം വാർത്തയായി. അഞ്ചു ദശലക്ഷം വായനക്കാരുള്ള ബ്ലോഗിലൂടെയും 20 ദശലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സിലൂടെയും ആ ലളിതസുന്ദരമായ ആശയം ക്രമേണ ലോകത്തു പടരുകയാണ്.



‘‘പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ കുറച്ചുവർഷങ്ങളായി ഏറ്റവും മികച്ച ജീവിതനിലവാരമാണ് കൈവരിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതേ സമയത്താണ് ‘ഇനിയും വേണ’മെന്ന വെറിപിടിച്ച ദാഹം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും. ഇതൊരു വിരോധാഭാസമാണ്. ഒന്നുമില്ലാത്തവരെപ്പോലെ അസ്വസ്ഥചിത്തരാണ് നമ്മളിന്നും.’’ – മിനിമലിസത്തെ ലോകത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഡോക്യുമെന്ററിയിൽ റിക്ക് ഹാൻസൺ എന്ന ന്യൂറോ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ‘‘ഇതേ കാരണം കൊണ്ടാണ് ലോട്ടറിയടിച്ചവർ പിന്നീടും ദുരിതപൂർണജീവിതം നയിക്കുന്നത്. ഇക്കാരണം കൊണ്ടുതന്നെയാണ് വീടുകളിൽ രണ്ടും മൂന്നും കാർ പോർച്ച് ഉണ്ടാകുന്നതും. ആദ്യത്തെ കാർ ആഹ്ലാദവും ഉപയോഗക്ഷമതയും ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തേതോ? ആദ്യത്തെ കാർ മടുത്തതുകൊണ്ട് വാങ്ങിയതാണത്. ആസക്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറിപ്പോകരുതെന്ന് വിവരസാങ്കേതികത വഴി വ്യാപാരലോകം ഉറപ്പാക്കുന്നു.’’



ഇനിയുമിനിയും വീണ്ടും ഇനിയുമിനിയും



എന്താകണം ജീവിതം എന്നതിനുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ സദാ നമുക്കുചുറ്റും അലയടിക്കുകയാണ്. പരസ്യങ്ങളിലൂടെയും ഫെയ്സ്ബുക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുടങ്ങി വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പകിട്ടാർന്ന പുതിയ സാധ്യതകൾ കാണിച്ച് അത് ‘ഇനിയുമിനിയും’ എന്ന ആശയത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു. സ്വന്തമാക്കിയതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കൂ എന്നതാണോ മിനിമലിസം? ഒരിക്കലുമല്ലെന്ന് മിനിമലിസ്റ്റുകൾ. തനിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെ എന്നു കണ്ടെത്തുന്നതാണ് മിനിമലിസം. അനാവശ്യ വസ്തുക്കളിൽനിന്നു പുറത്തുകടന്ന് കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതിനായി സ്ഥലമൊഴിക്കുക; ആ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്തായാലും സാധനങ്ങൾ അല്ല എന്നും ജോഷ്വായും റയാനും ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.



2009 റയാന് അസ്വസ്ഥമായ കാലഘട്ടമായിരുന്നു . കോർപറേറ്റ് ചവിട്ടുപടികൾ ഒന്നൊന്നായി കയറിക്കൊണ്ടിരുന്ന, വിജയത്തിന്റെ ഗ്രാഫ് കുതിച്ചുയരുന്ന കാലം. ‘‘ഒരുദിവസം, അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഫോൺ വിൽക്കാം എന്നു ജീവനക്കാർക്കു പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. അതായിരുന്നു ജീവിതത്തിലെ ആ ‘ബൾബ് കത്തിയ’ നിമിഷം ! എന്താണു ചെയ്യുന്നത്? നടുക്കത്തോടെ സ്വയം ചോദിച്ചു. കൂടുതൽ മികച്ച വീട്, കാർ, സ്ഥാനക്കയറ്റം, ശമ്പളവർധന , മദ്യം, ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ...ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടി ഒരു അഞ്ചു വയസ്സുകാരന് ഞാൻ ഫോൺ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു!’



ഇതേ കാലത്തു തന്നെയായിരുന്നു ജോഷ്വയുടെയും ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവ്. ജോഷ്വയുടെ അമ്മ 2009ൽ ശ്വാസകോശാർബുദം മൂലം മരിച്ചു. അതേവർഷം ഭാര്യയുമായി പിരിയുകയും ചെയ്തു. അമ്മയുടെ സാധനങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്നത് ഒരു പ്രശ്നമായി. ആദ്യം, ഒരു സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അമ്മയുടെ ഓർമകളെ തന്നോടൊപ്പം നിർത്താമെന്നു കരുതി. പിന്നീടു തോന്നി, അമ്മ പോയതോടെ ആ വസ്തുക്കൾക്കെന്താണു പ്രാധാന്യം? അവ വെറും സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് . ഒരു മകനെന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ മികച്ചതു ചെയ്യണമെന്ന തോന്നലിൽ ജോഷ്വ അവയെല്ലാം ദാനം ചെയ്തു.



എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന ചിന്ത പിന്നീട് ജോഷ്വയുടെ കൂടെയുണ്ടായി. ഈ സമയത്താണ് മിനിമലിസ്റ്റിക് ജീവിതരീതിയുടെ വക്താക്കളായ കോളിൻ റൈറ്റ്, ലിയോ ബബൗത്ത എന്നിവരുമായി പരിചയപ്പെട്ടതും ആ വഴി പിന്തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതും. ആദ്യം ദിവസം ഒരു സാധനം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തുടക്കമിട്ടു. ബ്രാൻഡഡ് ഷർട്ടുകൾ, ഡിവിഡികൾ, ഷൂ മിക്കവയും, ടിവി, അടുക്കളഉപകരണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ, കലാവസ്തുക്കൾ – ഇങ്ങനെ മറുചോദ്യങ്ങളില്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ശേഖരിച്ച വസ്തുക്കൾ ഓരോന്നായി ഉപേക്ഷിച്ചു.

‘‘എട്ടുമാസത്തോളം ഞാൻ എന്റെ സാധനങ്ങളിലൂടെ പരതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ചോദ്യം സ്വയം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് – ഈ സാധനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മൂല്യം വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു.’’ പിന്നീട് ജോഷ്വ ചെറിയ ഒരു വീട്ടിലേക്കു താമസം മാറുകയും ബാല്യകാല സുഹൃത്തും കൂടിയായിരുന്ന റയാനും ഇതേപാത പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു. ജോഷ്വയുടെ മുഖത്തു കാണാൻ തുടങ്ങിയ ആഹ്ലാദമാണ് തന്നെയും മിനിമലിസത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് റയാൻ.

ആഗ്രഹത്തിൽ അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം



‘‘തൊണ്ണൂറുകൾ മുതലാണ് വാങ്ങൽ സംസ്കാരം കുതിച്ചുയരാൻ തുടങ്ങിയത്.’’ ഇക്കണോമിസ്റ്റും സോഷ്യോളജിസ്റ്റുമായ ജൂലിയറ്റ് സ്കോർ പറയുന്നു. ‘‘വീട്ടുചെലവു വളരെ വർധിച്ചു. ഇതിനു പ്രധാനകാരണം, ചൈനയിൽനിന്നും മറ്റും കുറഞ്ഞവിലയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങളുടെ കുത്തൊഴുക്കായിരുന്നു. അരി, പച്ചക്കറികളെക്കാൽ വിലക്കുറവിൽ തുണിത്തരങ്ങൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. പരസ്യം മനുഷ്യസംസ്കാരത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. പരസ്യം ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ട്, ടിവി ഷോകളിൽ ഉണ്ട്, പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉണ്ട്, ഡോക്ടർമാരുടെ ക്ലിനിക്കുകളിൽപോയാൽ അവിടെയുമുണ്ട്. ഒരു ബാറിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെയിരുന്ന് അലക്ഷ്യമായി മദ്യം ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ആൾ ആ മദ്യക്കമ്പനി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പരസ്യ അഭിനേതാവാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണമെന്നില്ല.. കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന ചിലരുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമായി കഴിഞ്ഞ 100 വർഷമായി ലോകം ക്രമേണ പരിണമിക്കുകയാണ്. ആറക്ക ശമ്പളം മനുഷ്യന്റെ കുറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയായി മാറി. കാരണം, ടിവിയിലും മാധ്യമങ്ങളിലും അത് ‘സാധാരണ’ ഒന്നായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്.’’ ഓരോ വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ, കൂടുതൽ സമ്മർദം, കൂടുതൽ ശബ്ദം എന്നിങ്ങനെ മാറുകയാണ് ലോകം. ഇത് അമേരിക്കയുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. ലോകത്തിന്റേതു തന്നെയാണ്.



ചുറ്റും ഒന്നു നോക്കിയാൽ ഒരിക്കൽ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്ന പലതും നമുക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടല്ല എന്നു മനസ്സിലാകും. കയ്യിലുള്ള ഫോണിന്റെ പുതിയ വെർഷൻ വിപണിയിലെത്തി. അത് കൂടുതൽ മികച്ചതും കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതുമാണ്. അതോടെ, മുൻപ് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായി വാങ്ങിയ ഫോൺ അസംതൃപ്തി മാത്രം തരുന്ന ഒരു സാധനമായി മാറി. പുതിയ വെർഷൻ വാങ്ങുക എന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യമായി മനസ്സ് തിട്ടപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു.



ഈ ഉപഭോഗഭ്രാന്തിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയോടെ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയ ഒരു പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്കയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ‘‘അമേരിക്കയുടെ യഥാർഥ പ്രശ്നം പണപ്പെരുപ്പമോ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമോ അല്ല. കഠിനാധ്വാനത്തിലും ശക്തമായ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലും ഇഴയടുപ്പമുള്ള സാമൂഹികബന്ധങ്ങളിലും അഭിമാനിച്ചിരുന്ന അമേരിക്ക ഇന്ന് അവനവനിൽ മുഴുകുകയാണ്. ഉപഭോഗസംസ്കാരം അവരെ കീഴടക്കുന്നു. ഒരാൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നു നോക്കിയല്ല, ഒരാൾക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നു നോക്കിയാണ് മനുഷ്യനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് നാം ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അർഥപൂർണത കൊണ്ടുവരില്ല. ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. ഇതൊരു സത്യമാണ്.’’ എഴുപതുകളുടെ അവസാനം ജിമ്മി കാർട്ടർ എന്ന 39–ാമത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ നൽകിയ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് ലോകത്തിനാകെ തന്നെ ബാധകമായിരുന്നു.



കുറവ് നൽകുമോ കൂടുതൽ സംതൃപ്തി?



‘‘എത്ര സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയാലും നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് യഥാർഥത്തിൽ അവ ആവശ്യമില്ല. കൂടുതൽ കാറുകളും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളുമൊന്നും നമ്മൾ യഥാർഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പൂർണത ഉണ്ടാവാൻ, പരിപൂർണ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവാൻ ആണ് സത്യത്ിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.’’ – ന്യൂറോ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് റിക്ക് ഹാൻസൺ പറയുന്നതും പരിപൂർണസന്തോഷമാണ് മനുഷ്യൻ തേടേണ്ടതെന്നു രമണ മഹർഷി പറയുന്നതും തമ്മിൽ എത്ര സാമ്യം! നമുക്കറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തി നമുക്കു തന്നെ വിൽക്കുന്നവർക്കു മുന്നിൽ മനുഷ്യൻ തീർത്തും നിസ്സഹായരാണ്. ഓരോ ആഗ്രഹവും പൊങ്ങിവരുമ്പോൾ അതിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ ജീവിതത്തിന് സംതൃപ്തി കൈവരുമെന്ന് നമ്മളെങ്ങനെയോ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു.’’

‘കുറച്ച്’ ഉള്ളൊരു ജീവിതത്തെ സങ്കൽപിക്കാൻ റയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു – ‘‘കുറച്ചു സാധനങ്ങൾ, കുറച്ചു ചപ്പുചവറുകൾ, കുറച്ചു സമ്മർദം, കുറച്ചു കടം, കുറച്ച് അസംതൃപ്തി. ഇനി കൂടുതൽ ഉള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോർക്കാം – കൂടുതൽ സമയം, കൂടുതൽ അർഥപൂർണമായ ബന്ധങ്ങൾ, കൂടുതൽ ദാനം, കൂടുതൽ സംതൃപ്തി – ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ റെസിപ്പി ഇതാണ്. ചർച്ചാപരിപാടികൾ കഴിയുമ്പോൾ ചിലർ വന്നു പറയാറുണ്ട് – ഞാൻ മിനിമലിസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല. എനിക്ക് വലിയൊരു പുസ്തകശേഖരമുണ്ട് . പുസ്തകങ്ങളെ ഞാൻ ജീവനെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു. കടലാസിന്റെ മണം, പേജുകൾ മറിക്കുന്നത്, അവ തൊടുമ്പോഴുള്ള അനുഭവം, അതൊക്കെ എനിക്കു ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. – ആയിക്കോട്ടെ. അവയെ പൊന്നുപോലെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളു. നിങ്ങൾ പറയുന്നതുകേൾക്കുമ്പോൾ, പുസ്തകം എന്ന വസ്തുവിൽ നിന്നു തന്നെ മൂല്യവത്തായ എന്തൊക്കെയോ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഏതൊരു ശേഖരത്തെക്കുറിച്ചും ഇതു തന്നെയേ പറയാനുള്ളു. പുസ്തകം വായിക്കു. പക്ഷേ വായന കഴിഞ്ഞാൽ സാധനത്തെ കുറയ്ക്കൂ. അതേയുള്ളു മിനിമലിസം.’’



യൂ കാൻ ബയ് ഹാപ്പിനെസ്സ്



വർധിക്കുന്ന ഉപഭോഗസംസ്കാരം പ്രകൃതിയെ എത്രത്തോളം വിഷമിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അതുവഴി സ്വന്തം കുഴിതോണ്ടുകയാണ് മനുഷ്യനെന്നും അറിയാത്തവർ ആരുമില്ല. എങ്കിലും എവിടെ മാറ്റം തുടങ്ങണം എന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് ലോകം. ‘‘നമ്മൾ പുറന്തള്ളുന്ന കാർബൺ ഭൂമിക്കു താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറത്തായിക്കഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യനു ലവലേശം ആവശ്യമില്ലാത്ത ‘ചപ്പുചവറുകൾ’ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ഈ പ്രകൃതിവാതകങ്ങളും ഇന്ധനങ്ങളുമെല്ലാം കത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇതേ ജീവിതരീതി തുടർന്നാൽ കൈവരിക്കാനാവില്ല. ഒരുപാട് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും.’’– കോളിൻബീവൽ എന്ന മിനിമലിസ്റ്റ് മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു.



വീടുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നതിലും ചിന്താഗതി മാറേണ്ടതുണ്ടെന്ന് യൂ കാൻ ബയ് ഹാപ്പിനെസ്സ് (ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ചീപ്) എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ടാമി സ്ട്രോബൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



‘‘ആവശ്യമായ സ്ഥലം കണക്കുകൂട്ടി വീടുവയ്ക്കുന്നതിനു പകരം ഇന്ന് നമ്മൾ എത്ര സ്ഥലം തന്റെ ബജറ്റിൽ വാങ്ങാനാകും എന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് വീടുവയ്ക്കുന്നത്. കുറച്ചു സ്ഥലം ഉപയോഗിച്ചു ജീവിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ ലോകത്തിനു ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്ന മറ്റൊരു സഹായമില്ല. എന്റെ ബജറ്റ് എത്രയാണ്. 50 ലക്ഷം. ശരി അതിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വീട് വയ്ക്കാം – ഇതാണ് എല്ലാവരുടെയും കണക്കുകൂട്ടൽ. എന്നാൽ ഈ 50 ലക്ഷം അവർക്കുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല. അവർ ലോൺ എടുത്ത് ആണ് ഈ ബജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.’’



അതെ, മിനിമലിസം ഒരു ശരിയായ മനോഭാവമാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ വഴിമാറിച്ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ആ മാറ്റം സാധ്യമാക്കാതിരിക്കാനേ ലോകം കൂടെനിൽക്കൂ എന്നതു തർക്കമില്ലാത്ത സത്യമാണ്. പുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രചാരണാർഥമായി 10 മാസം നീണ്ട യാത്രയ്ക്കിടെ ഒരു ശ്രോതാവ് ജോഷ്വയോടും റയാനോടും പറഞ്ഞതുപോലെ – ‘‘ അങ്ങേയറ്റത്തെ മിനിമലിസ്റ്റ് ഒരു സന്യാസിയോ നാടോടിയോ ആണ്. പക്ഷേ അവർ ഈ വ്യവസ്ഥിതിയെ മാറ്റാൻ പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് ഒരു ഭീഷണിയാണ്. സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ടുനീങ്ങൂ’



51 സാധനങ്ങളും ഒരു ജീവിതവും



ജോഷ്വ ഫീൽഡ്സ് മിൽബേൺ മിനിമലിസം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ‘എക്സൈൽ ലൈഫ്സ്റ്റൈലി’ന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് കോളിൻ റൈറ്റിൽ നിന്നാണ്. രണ്ടു ബാഗിലൊതുങ്ങുന്ന ജീവിതവുമായി ലോകം ചുറ്റുന്ന അസാധാരണപ്രതിഭാസമാണ് കോളിൻ. എഴുത്തുകാരൻ, പ്രഭാഷകൻ. കൂടുതൽ സമയവും പഠിക്കുന്നു, ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ മെച്ചപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, മൂല്യമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു – ഇങ്ങനെയാണ് ബ്ലോഗിൽ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ കോളിൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.



‘‘ഒരു വീട്ടിൽനിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള ഓട്ടത്തിനിടയിൽ എനിക്ക് വീടുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. വിചിത്രമായ അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നത്, പുതുതായി ഒരു പെൺ‍കുട്ടിയുമായി സൗഹൃദത്തിലാകുമ്പോഴാണ് . താമസിക്കാൻ വീടില്ല എന്നു പറയുമ്പോൾ അത് വിചിത്രമാണല്ലോ.’’ രണ്ടു ബാഗിലൊതുങ്ങുന്ന കോളിന്റെ 51 സാധനങ്ങൾ മിനിമലിസം ആരാധകർക്കിടയിൽ വളരെ പരിചിതമാണ്. സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിത്തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ജീവിക്കാൻ തനിക്ക് ഇത്രയുമേ വേണ്ടതുള്ളു എന്നു മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് കോളിൻ. എന്നാലിത് ഓരോ വ്യക്തിക്കനുസരിച്ചും മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.



വലിയ കുടുംബം, ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾ



പറയാനെളുപ്പം. പക്ഷേ ഒരു കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ മിനിമലിസം ജീവിതത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്ന ചോദ്യം ഉയരാം. ഇപ്പോൾ ജീവിതപങ്കാളി റെബേക്കയും 4 വയസ്സുള്ള മകളുമൊത്ത് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന ജോഷ്വയുടെ ജീവിതത്തിൽനിന്നു തന്നെ അതിനുള്ള ടിപ്സ് നോക്കാം



1. വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു 90 – 90 നിയമം ഉണ്ട്. ഒരു സാധനം കഴിഞ്ഞ 90 ദിവസം ഉപയോഗിച്ചോ? അടുത്ത 90 ദിവസം ഉപയോഗിക്കുമോ എന്ന് നോക്കുന്നു. ഇല്ല എന്നാണുത്തരമെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.



2. ബെഡ്റൂമിൽ കിടക്ക, ഒരു ചെടി, ഫാൻ, ഒരു അലമാര (അതും പങ്കാളി റെബേക്കയുമായി പങ്കിടുന്നു).

3. മുൻപ് 12 ബ്രൂക്ക് ബ്രദേഴ്സ് സ്യൂട്ട്സ് വരെയുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പിന്നെയും പിന്നെയും വാങ്ങാനായിരുന്നു പ്രവണത. ഒരു നല്ല സാധനം കാണുമ്പോൾ നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്നതിനുമുൻപേ സ്വന്തമാക്കണം എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ്. സന്തോഷിക്കാൻ സ്വാർഥത ഒരുപാട് മാർഗതടസ്സമുണ്ടാക്കും. സ്വന്തമാക്കുന്നതിൽ നിയന്ത്രണം വരുമ്പോൾ വസ്തുക്കളോടുള്ള ആസക്തിയും കുറയുന്നു.

4. മിനിമലിസ്റ്റിക് ജീവിതരീതി കുഞ്ഞും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നു തോന്നുന്നു. ഒരു ദിവസം കാരറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ അവൾ ചോദിച്ചു, ഇതു ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കട്ടെ എന്ന്!

കുട്ടികളെയും വച്ച് എന്ത് മിനിമലിസം!?



പല രക്ഷിതാക്കളും കരുതുന്നത് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമലിസ്റ്റ് ജീവിതരീതി അസാധ്യമാണെന്നാണ്. ഇത് അബദ്ധധാരണയാണെന്ന് ജോഷ്വ ബെക്കർ. കുട്ടികളെയും വച്ച് ഇതു സാധ്യമാണെന്നു മാത്രമല്ല, മിനിമലിസ്റ്റ് ജീവിതരീതി കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഗുണകരവുമായി മാറുകയും ചെയ്യും. ജീവിതശൈലിയിൽനിന്ന് കുട്ടികൾ ക്രമേണ പഠിച്ച ചില പാഠങ്ങൾ ജോഷ്വ ബെക്കർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.



1.സന്തോഷിക്കാൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണ്ട: വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ കുറച്ചുസാധനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോളുള്ളത്. എന്നാൽ അന്നത്തേതിലുമേറെ സന്തോഷം ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നു. (ഒരുപാടു സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിച്ചുവളരുന്ന കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഉപഭോഗതൽപരരായി മാറുന്നു എന്ന സിദ്ധാന്തവും ഇവിടെ ഓർക്കാം)



2. എല്ലാവരേയും പോലെ തന്നെ നമ്മളും ജീവിക്കണം എന്നില്ല: വേണമെന്നുവച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണെന്ന ബോധ്യം കുട്ടികൾക്ക് ആയി.

3. വരുമാനത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം: കടം ഇല്ല, ലോൺ ഇല്ല. ഇതും കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

4. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും, പക്ഷേ വീണ്ടുവിചാരത്തോടെ മാത്രം: മിനിമലിസ്റ്റ് എന്നു വച്ചാൽ ആവശ്യമുള്ളവ വാങ്ങാതിരിക്കുക എന്നല്ല. സ്കൂളിലേക്കാവശ്യമുള്ളതും സ്പോർട്സ്, കല എന്നിവയ്ക്കുമൊക്കെ ഏറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ, തികഞ്ഞ ബോധ്യത്തോടെ മാത്രം ഓരോ സാധനവും വാങ്ങുന്നു എന്നതിലാണ് വ്യത്യാസം. പണമുണ്ട് എന്നുവച്ച് എന്തും വാങ്ങാം എന്ന രീതിയില്ല.

5. ദാനം എന്ന മഹത് പ്രവൃത്തി: കുട്ടികൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ജീവിതരീതിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാറുന്നത്. അതിനാൽ, സാധനങ്ങൾ സംഭാവനചെയ്യുന്നത് കണ്ടാണ് അവർ വളർന്നത്. ഇത് അവരിലും പങ്കുവയ്ക്കാനും ദാനം ചെയ്യാനുമുള്ള ഇഷ്ടം വളർത്തി.

6. കുട്ടികളുമൊത്ത് സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷകരം : മിനിമലിസ്റ്റ് ആയതോടെ ഷോപ്പിങ്ങിനും വൃത്തിയാക്കലിനും അടുക്കിപ്പെറുക്കലിനുമൊക്കെ ചിലവാക്കുന്ന സമയം വളരെ കുറഞ്ഞതിനാൽ കുട്ടികളുമൊത്ത് കൂടുതൽ സമയം ചിലവിടുന്നു.

7. സാധനങ്ങൾ, വാങ്ങൽ എന്നത് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. തിരിച്ചല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ്.

10 മാസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ജോഷ്വ മിൽബൺ കരുതിയ സാധനങ്ങൾ



1. ഇട്ടിരിക്കുന്നതു കൂടാതെ 1 ജീൻസ്, 2 ഡെനിം ഷർട്ടുകൾ, 2 ടീ ഷർട്ടുകൾ, ബ്ലോ ഡ്രയർ, ഒരുപാട് അടിവസ്ത്രങ്ങൾ, ഒരു ടോയ്‌ലെറ്ററി ബാഗ്, ലാപ്ടോപ് – ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് 10 മാസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ജോഷ്വയുടെ ബാഗിലുണ്ടായിരുന്നത്.



പ്രോജക്ട് 333



ജീവിതത്തിൽ ജോലിയുടെ സമ്മർദവും അതിന്റെ കൂടെ രോഗവും വന്നപ്പോഴാണ് ഇമാന്വല്ല ഗ്രീൻബാഗ് മിനിമലിസത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞത്. ഇമാന്വല്ല സ്വയം നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് പിന്നീട് അമേരിക്കയിലെമ്പാടും സ്ത്രീകൾ ഏറ്റെടുത്ത 333 പദ്ധതി. വീട്ടിലെ ഏറ്റവും സാധനങ്ങൾ കുന്നുകൂടിയ സ്ഥലം ഏതെന്ന അന്വേഷണത്തിൽ അത് സ്വന്തം വസ്ത്രങ്ങളും ചെരിപ്പുകളും മറ്റും സൂക്ഷിക്കുന്ന മുറിയാണെന്ന കണ്ടെത്തലാണ് ഈ പദ്ധതിക്കു തുടക്കമിട്ടത്.



ഒട്ടേറെ ക്ലയന്റ്സിനെ ദിവസവും നേരിടേണ്ട ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയാണെങ്കിലും ഇമാന്വല്ല തന്റെ നൂറുകണക്കിന് സാധനങ്ങളിൽനിന്ന് 33 എണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇവ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളു എന്നു തീരുമാനിച്ചു. ഇതിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ബാഗ്, ചെരുപ്പ്, തുടങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉൾപ്പെടും. പക്ഷേ അദ്ഭുതകരമായ കാര്യമെന്താണെന്നാൽ ഈ ഒരു വർഷവും കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പോലും തന്റെ വേഷവിധാനങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്നതാണെന്ന് ഇമാന്വല്ല.



English Summary: Minimalist Living: How Can It Benefit Your Life Significantly