വില കൂടിയതോടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ധന ഉപയോഗം കുറയുന്നു. ഫെബ്രുവരിയിൽ 17.2 മില്യൻ ടൺ ആണ് ആകെ ഇന്ധനവിൽപന നടന്നത്. ഇത് മുൻകൊല്ലം ഫെബ്രുവരിയിലേതിനെക്കാൾ 4.9% കുറവാണ്. ജനുവരിയിലേതിനെക്കാൾ 4.6% കുറവുമാണിത്. സെപ്റ്റംബറിനുശേഷം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വിൽപനയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്നത്.ഇന്ധന വിൽപനയിൽ 40% വരുന്ന ഡീസലിന്റെ കച്ചവടം 8.5% താഴ്ന്ന് 6.55 മില്യൻ ടൺ ആയപ്പോൾ പെട്രോളിന്റേത് 3% കുറഞ്ഞ് 2.44 മില്യൻ ടൺ ആയി.അതേസമയം, പാചകവാതകത്തിന്റെ ഉപയോഗം കൂടി. 2020 ഫെബ്രുവരിയിലേതിനെക്കാൾ 7.6% ഉയർന്ന് 2.27 മില്യൻ ടൺ ആയി.
ഇന്ധന വിൽപന ഇടിഞ്ഞു
മനോരമ ലേഖകൻ
RELATED STORIES
FROM ONMANORAMA
-
Ground report | CPM says Ponnani crisis is over, but rumblings of discontent still on
-
Student count in public schools in Kerala drops, hollow claims by govt
-
Protests near Oommen Chandy's home against likely Nemom shift
-
Keralites gulped liquor worth Rs 65,000 crore in the last 5 years
-
Court seeks ED's response on Sandeep Nair's claim