തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യവസായ സൗഹൃദ റാങ്കിങ്ങിലെ നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കാൻ കർശന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനിടെ കിറ്റെക്സ് വിവാദം തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന ആശങ്കയിൽ സർക്കാർ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഫോർ പ്രമോഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ട്രേഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ റാങ്കിങ് നടപടികൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണു വിവാദം ദേശീയ തലത്തിൽ വരെയെത്തിയത്. നിലവിൽ 28–ാം റാങ്കിലുള്ള കേരളത്തെ ഇത്തവണ ആദ്യ പത്തിനുള്ളിൽ എത്തിക്കാനാണു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്.

കേരളം നടപ്പാക്കിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കൊപ്പം വ്യവസായികളിൽ നിന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ടു ശേഖരിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളും റാങ്കിങ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാണ്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കേരളത്തിനു തിരിച്ചടിയായത് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് സ്കോർ ആയിരുന്നു. സംസ്ഥാനങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഏതാനും പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്താണു കേന്ദ്രം പ്രതികരണം തേടുക. കേരളം ഇത്തവണ 14,725 പേരുടെ പട്ടികയാണു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ റാങ്കിങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്തു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 18 വകുപ്പു മേധാവികളുടെ യോഗം എല്ലാ ആഴ്ചയും ചേരുന്നുണ്ട്. രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ മന്ത്രിയും അവലോകന യോഗം വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണു കിറ്റെക്സ് വിവാദം.

ഓരോ വർഷവും താഴേക്ക്

വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ കേരളം ഓരോ വർഷവും താഴേക്കു വീഴുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 6 വർഷത്തിനിടെ റാങ്ക് 18 ൽ നിന്ന് 28 ആയി.

2015– 18

2016– 20

2017– 21

2019– 28

2021– ?

പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കി, എന്നിട്ടും..

കേന്ദ്രം നിർദേശിച്ച വ്യവസായ സൗഹൃദ പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇത്തവണ റാങ്കിങ്ങിൽ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നാണു സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ. പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിന് 2,261 കോടി രൂപ അധിക വായ്പയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ധനമന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ബിസിനസ് മേഖലയ്ക്കുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ പേരിൽ അധിക വായ്പയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുന്ന 8–ാമത്തെ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറി.

ഇത്തവണ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശിച്ച 301ൽ 238 പരിഷ്കാരങ്ങളും കേരളം നടപ്പാക്കി. 47 എണ്ണം കേരളത്തിനു ബാധകമല്ല. 16 എണ്ണം നടപ്പാക്കാനുണ്ട്. റവന്യു, സർവേ, നിയമ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഇനി പൂർത്തിയാകാനുള്ളത്.

പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായി നടപ്പാകുന്നില്ലെന്നു വ്യവസായികൾക്കും നിക്ഷേപകർക്കും പരാതിയുണ്ട്. ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകൃത പരിശോധനാ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുമെന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രഖ്യാപനം ഇപ്പോഴും നടപ്പായിട്ടില്ല. ഉടൻ നടപ്പാക്കുമെന്നാണു കിറ്റെക്സ് വിവാദത്തിനു പിന്നാലെ മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.



രീതി മാറുമോ?

വ്യവസായസൗഹൃദ റാങ്കിങ്ങിലെ അശാസ്ത്രീയത പരിഹരിക്കണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം കേന്ദ്രം പരിഗണിക്കുമോ എന്നറിയാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം. ഭൂമി ലഭ്യത ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഒരേ ഗണത്തി‍ൽ പരിഗണിക്കുന്നതു ശരിയല്ലെന്നും റാങ്കിങ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ മു‍ൻകൂട്ടി അറിയില്ലെന്നും കേരളം പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. 2019ലെ ബിസിനസ് റിഫോം ആക്‌ഷൻ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായി 187 ദൗത്യങ്ങളായിരുന്നു ഓരോ സംസ്ഥാനവും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇതിൽ 157 എണ്ണവും (85%) കേരളം പൂർത്തിയാക്കി. എന്നിട്ടും റാങ്ക് 28 മാത്രമാണു ലഭിച്ചത്. ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഒന്നു പോലും നടപ്പാക്കാതിരുന്ന ലക്ഷദ്വീപിന് 15–ാം സ്ഥാനം നൽകിയതും 96% പൂർത്തിയാക്കിയ ഒഡീഷയ്ക്ക് 29–ാം റാങ്ക് ലഭിച്ചതും കേരളം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

