കൊച്ചി∙ ഏറെ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയും വിപണി പിടിക്കാൻ കോടികൾ മുടക്കി വ്യാപക പ്രചാരണം നടത്തുകയും ചെയ്ത നീരയെപ്പറ്റി ‘കാര്യമായ വിവരം’ ഇല്ലെന്നു നാളികേര വികസന ബോർഡ്. നീരയുടെ ഉൽപാദനം ആരംഭിച്ച 2014 മേയ് മുതൽ ഇതു വരെയുള്ള നീര ഉൽപാദനം, വിപണനം, ഉൽപാദന രംഗത്തെ വളർച്ച, വരുമാനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ തേടിയുള്ള വിവരാവകാശ അപേക്ഷയ്ക്കാണു ‘വിവരം ലഭ്യമല്ല’ എന്ന ബോർഡിന്റെ മറുപടി. 2014 മുതൽ 2018 വരെ നീര കർഷകർക്കു പരിശീലനം നൽകാൻ 1.80 കോടി രൂപയിലേറെ ചെലവിട്ടെന്ന വിവരം മാത്രമാണു നീര ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ബോർഡിന് ആകെ ‘അറിയാവുന്നത്’. കൊച്ചി സ്വദേശിയും വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകനുമായ ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരിക്കു നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കിയത്.

ബോർഡിന് അറിയാത്തത് (പറയാത്തത്?)

നാളികേര വികസന ബോർഡിന് ഉത്തരം ‘അറിയാത്ത’ ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ മറുപടി സംസ്ഥാനത്തെ നാളികേര ഫെഡറേഷനുകൾ പറയും. ഇന്നു നാളികേര ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ നാളികേര വികസന ബോർഡിനെ വിശ്വസിച്ചു നീരയുൽപാദനത്തിനായി കോടികൾ മുതൽ മുടക്കി കമ്പനികൾ സ്ഥാപിച്ച സഹകരണ ഫെഡറേഷനുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വൻ കടക്കെണിയിലായി ജപ്തി ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്. 2014 ൽ വിവിധ ജില്ലകളിലായി രൂപീകരിച്ചതു പതിനഞ്ചോളം കമ്പനികളാണ്. നാളികേര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള ഫെഡറേഷനുകൾ കൈകോർത്തു ധനസമാഹരണം നടത്തിയാണ് ഇവ സ്ഥാപിച്ചത്. കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപറേഷനിൽ നിന്നും ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുമെല്ലാം വായ്പയെടുത്താണു മൂലധനം കണ്ടെത്തിയത്.

ഇവയിൽ, ഇന്നു ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും നീര ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതു തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരേയൊരു കമ്പനി മാത്രം. വടക്കൻ കേരളത്തിലുള്ള മറ്റൊരു കമ്പനി ഉൽപാദനം മതിയാക്കി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നു നീര വാങ്ങി വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നു. വെളിച്ചെണ്ണ ഉൽപാദിപ്പിച്ചു വിറ്റും തെങ്ങിൻതൈ വിറ്റുമൊക്കെയാണ് കമ്പനികളിൽ പലതും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ആദ്യ 2 വർഷം മിക്ക കമ്പനികളും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. നാളികേര വികസന ബോർഡ് മാർഗനിർദേശവും സാങ്കേതിക സഹായവും നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, തലപ്പത്തു മാറ്റം വന്നതോടെ നീരയോടുള്ള ബോർഡിന്റെ സമീപനവും മാറി.

