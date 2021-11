പൈപ്പ്, കേബിൾ: റോഡ് പൊളിക്കാൻ തദ്ദേശ സമിതികളുടെ അനുമതി വേണ്ട

കൊച്ചി ∙ പൈപ്പ്, കേബിൾ ആവശ്യങ്ങൾക്കു റോഡ് വെട്ടിപ്പൊളിക്കാൻ ഇനി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സമിതികളുടെ അനുമതി വേണ്ടെന്നു സർക്കാർ. ഭരണ സമിതികളുടെ എതിർപ്പുമൂലം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനന്തമായി തടസ്സപ്പെടുന്നുവെന്ന കാരണത്താലാണ് ഉത്തരവ്. പുതുതായി ടാർ ചെയ്ത റോഡുകൾ പോലും ഇൗ ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ വെട്ടിപ്പൊളിക്കുമെന്ന ആശങ്കയുള്ളപ്പോൾത്തന്നെ, റോഡ് കട്ടിങ് അനുമതി വൈകിപ്പിക്കുന്നതു വഴി നടക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപയുടെ അഴിമതിക്കും അവസാനമാകും.

സിറ്റി ഗ്യാസ്, വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കെഎസ്ഇബി, ടെലികോം കമ്പനികൾ, ഇന്റർനെറ്റ് ദാതാക്കൾ എന്നിവർ റോഡ് മുറിക്കാൻ അപേക്ഷയുമായി ഇനി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോകേണ്ട. സുഗമ പോർട്ടൽ വഴി അപേക്ഷ നൽകാം. അപേക്ഷിച്ചു 3 ദിവസത്തിനകം സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തണം. അപേക്ഷ അപര്യാപ്തമെങ്കിൽ തിരിച്ചയയ്ക്കാം. അപേക്ഷിച്ചാൽ 15 ദിവസത്തിനകം റോഡ് റസ്റ്റൊറേഷൻ (പുനഃസ്ഥാപന) ചാർജ് കണക്കാക്കണം. തുക അടച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ 7 ദിവസത്തിനകം റോഡ് കട്ടിങ്ങിന് അനുമതി നൽകണം.

എസ്റ്റിമേറ്റ് തയാറാക്കേണ്ടതു തദ്ദേശ സ്ഥാപന എൻജിനീയറും അനുമതി നൽകേണ്ടതു സെക്രട്ടറിയുമാണ്. കൗൺസിലിന്റെയോ, കമ്മിറ്റിയുടെയോ അനുമതി ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. ഓരോ ഇനം റോഡിനും റസ്റ്റൊറേഷൻ ചാർജും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ നേരിട്ടു സ്വീകരിക്കരുതെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

നിരക്ക് ഇങ്ങനെ

പുതുക്കിയ നിരക്കനുസരിച്ച് 20 എംഎം ചിപ്പിങ് കാർപറ്റ് റോഡുകൾ കുഴിക്കാൻ ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 3090.57 രൂപയാണു റസ്റ്റൊറേഷൻ ചാർജ്. ബിഎംബിസി റോഡിൽ 4069.51 രൂപയും കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് കട്ടിങ്ങിന് 5473.44 രൂപയും. 100 എംഎം കനമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ഇഷ്ടിക വിരിച്ച റോഡ് പൊളിക്കാൻ 4196.75 രൂപ ചതുരശ്ര മീറ്ററിനു ചെലവു വരും.

English Summary: Do Not Need Permission of Local Bodies to Demolish Roads