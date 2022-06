ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തിൽ 44 ശതമാനത്തിന്റെ വർധന

ന്യൂഡൽഹി∙ മേയിൽ രാജ്യത്തെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 1.40 ലക്ഷം കോടി രൂപ. 2021 മേയ് അപേക്ഷിച്ച് 44 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനയാണുള്ളത്. ജിഎസ്ടി നിലവിൽ വന്ന ശേഷം വരുമാനം 1.40 ലക്ഷം കോടി കടക്കുന്നത് ഇത് നാലാം തവണയാണ്. കേന്ദ്രത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട ജിഎസ്ടി (സിജിഎസ്ടി)– 25,036 കോടി, സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള ജിഎസ്ടി (എസ്ജിഎസ്ടി)–32,001 കോടി, ഒന്നിലേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഇടപാടുകൾക്കുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജിഎസ്ടി (ഐജിഎസ്ടി)–73,345 കോടി, സെസ്– 10,502 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണ് വരുമാനം. ജിഎസ്ടി ആരംഭിച്ച ശേഷമുള്ള എറ്റവും വലിയ റെക്കോർഡ് വരുമാനമാണ് ഏപ്രിലിലുണ്ടായിരുന്നത്, 1.67 ലക്ഷം കോടി. മേയിൽ കേരളത്തിന്റെ ജിഎസ്ടി വരുമാനം 2,064 കോടി രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ മാസം കേരളത്തിന് ലഭിച്ചത് 1,147 കോടിയും. വർധന 80 ശതമാനം.

English Summary: GST collections jumped 44% to almost ₹1.41 lakh crore in May 2022