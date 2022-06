കൊച്ചി ∙ ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്‌ട്ര കേരളത്തിലെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ വ്യാപകമാക്കുന്നു. സംസ്‌ഥാനത്ത് 23 ശാഖകളുള്ള ബാങ്ക് ജൂലൈ 31 മുൻപ് 8 സ്‌ഥലങ്ങളിലേക്കു കൂടി സാന്നിധ്യം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നു മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടറും ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറുമായ എ.എസ്. രാജീവ് അറിയിച്ചു. ആറ്റിങ്ങൽ, ചെങ്ങന്നൂർ, ചങ്ങനാശേരി, പാലാ, കോലഞ്ചേരി, മൂവാറ്റുപുഴ, വടകര, പയ്യന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണു ശാഖകൾ തുറക്കുന്നത്. മാർച്ച് 31നു മുൻപ് സംസ്‌ഥാനത്തെ ശാഖകളുടെ എണ്ണം 50ൽ എത്തിക്കും.

ലക്ഷദ്വീപിൽ രണ്ടു ശാഖകൾ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബാങ്ക് ബിസിനസ് വളർച്ചയുടെ നിരക്കിൽ പൊതുമേഖലയിലെ എല്ലാ ബാങ്കുകളെക്കാളും മുന്നിലാണ്. 3.4 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണു മൊത്തം ബിസിനസ്. ഇതിൽ 5131 കോടി രൂപ കേരളത്തിന്റെ വിഹിതമാണ്. ശാഖകളുടെ എണ്ണം 50 ആകുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ ബിസിനസിൽ വൻ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണു ബാങ്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഭവന വായ്‌പ, സ്വർണപ്പണയം, എംഎസ്‌എംഇകൾക്കുള്ള വായ്‌പ തുടങ്ങിയവയ്‌ക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ് ഈടാക്കുന്നത്. കാക്കനാട്ടു നിന്നു പാലാരിവട്ടത്തേക്കു മാറ്റി സ്‌ഥാപിച്ച സോണൽ ഓഫിസിന്റെ ഉദ്‌ഘാടനം നിർവഹിച്ച രാജീവ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ശാഖകളോട് അനുബന്ധിച്ചും ബിസിനസ് കറസ്‌പോണ്ടന്റുമാരെ നിയമിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.

