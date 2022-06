യാഹൂ ബോർഡിൽ പുതിയ അംഗങ്ങൾ

മുംബൈ∙ ഫെയ്സ് ബുക് ,ഗൂഗിൾ തുടങ്ങിയ വൻകിട കമ്പനികളോട് മൽസരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് യാഹൂ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് വിപുലപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടി ജസീക്കാ ആൽബ ഉൾപ്പെടെ 6 പേരെ നിയമിക്കും. ടെക്, മീഡിയ, ധനസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

English Summary: New members in Yahoo board of directors