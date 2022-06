പുതിയ ഫ്രിജ് വാങ്ങാൻ സർക്കാർ പണം നൽകും

പഴയ ഫ്രിജും എസിയും മാറ്റി പുതിയതു വാങ്ങാൻ പകുതി പണം സർക്കാർ തന്നാലോ... മനോഹരമായ ഈ സ്വപ്നം യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ ഗ്രീസിൽ യാഥാർഥ്യമാകാൻ പോകുകയാണ്. രാജ്യം നേരിടുന്ന അതികഠിനമായ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ്, വൈദ്യുതോപയോഗം കുറഞ്ഞ ആധുനിക വീട്ടുപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സബ്സിഡി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഫ്രിജ്, എസി, ഫ്രീസർ എന്നിവയ്ക്കാണു സബ്സിഡി. പുതിയ ഉപകരണത്തിന്റെ വിലയുടെ 30% മുതൽ 50% വരെ സബ്സിഡിയായി നൽകും. ഒരു വീട്ടിലേക്ക് 3 ഉപകരണങ്ങൾ വരെ വാങ്ങാൻ സബ്സിഡി കൊടുക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം. ഇങ്ങനെ, പഴയതും വൈദ്യുതോപയോഗം കൂടിയതുമായ ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റുന്നതോടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 40% വരെ വൈദ്യുതിച്ചലവു കുറയ്ക്കാമെന്നാണു സർക്കാർ കണക്കാക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടം വളരെ വലുതാണ്. ഒരു ലക്ഷം പേർ വസിക്കുന്ന ഒരു നഗരത്തിന് ഒരു വർഷം വേണ്ടിവരുന്നത്ര വൈദ്യുതിയാണ്, എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ ലാഭിക്കാൻ കഴിയുകയെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി കോസ്റ്റസ് സ്ക്രെക്കസ് പറ‍ഞ്ഞു. ഇന്ധന ഇറക്കുമതിയിലെ വാർഷിക ലാഭം 4 കോടി യൂറോ. സബ്സിഡി നൽകാൻ 15 കോടി യൂറോയാണു വേണ്ടിവരുക.

