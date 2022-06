ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രമുഖ വ്യവസായി ഗൗതം അദാനിയുടെ അറുപതാം പിറന്നാൾ പ്രമാണിച്ച് 60,000 കോടി രൂപ ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ചെലവിടാൻ കുടുംബം തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ശാന്തിലാൽ അദാനിയുടെ നൂറാം ജന്മവാർഷികവേളയുമാണിത്. ആരോഗ്യം. വിദ്യാഭ്യാസം, നൈപുണ്യ വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലായിരിക്കും അദാനി ഫൗണ്ടേഷൻ വഴി പണം ചെലവിടുക. ഗൗതം അദാനിയുടെ ആസ്തിയുടെ 8% വരും ഈ തുകയെന്നു കണക്കാക്കുന്നു.

English Summary: Gautam Adani and his family pledge to donate Rs 60,000 cr for social causes