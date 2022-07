‘കേരളമടക്കം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും യോജിച്ചു’: ജിഎസ്ടി നിരക്ക് വർധനയിൽ നിർമല സീതാരാമൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് വർധനയെ സംസ്ഥാനം എതിർക്കുന്നതിനിടെ, ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിൽ കേരളമടക്കം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും യോജിപ്പോടെയാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. നിരക്ക് വർധനയ്ക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്രത്തിനു കത്തയച്ചതിന്റെ പിറ്റേന്നാണ് നിർമലയുടെ വിശദീകരണം. അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വില വർധിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന നിരക്കു വർധന പിൻവലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് കെ.എൻ ബാലഗോപാൽ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ്.

എന്നാൽ അതേ ബാലഗോപാ‍ൽ പങ്കെടുത്ത ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിലാണ് നിരക്കുവർധന സംബന്ധിച്ച് ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് നിർമല ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. കേരളത്തിനു പുറമേ ബിജെപി ഇതര സർക്കാരുകൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളായ പഞ്ചാബ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, രാജസ്ഥാൻ, തമിഴ്നാട്, ബംഗാൾ, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും തീരുമാനത്തോട് യോജിച്ചു. ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിൽ നിര‍ക്കുവർധന ശുപാർശ ചെയ്ത മന്ത്രിതല ഉപസമിതിയിലും കേരള ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാലുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നിർമല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

∙ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ഇന്നലെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്:

‘‘ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിൽ നിരക്ക് വർധന ശുപാർശ ചെയ്ത മന്ത്രിതല ഉപസമിതിയിൽ കേരളം, ബംഗാൾ, രാജസ്ഥാൻ, യുപി, ഗോവ, ബിഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അധ്യക്ഷൻ. നികുതിവെട്ടിപ്പ് തടയാൻ ആവശ്യമായ തീരുമാനമാണിത്. ഓഫിസർമാർ, മന്ത്രിതല ഉപസമിതി അടക്കം വിവിധ തലങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കപ്പെട്ട നിർദേശം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും യോജിപ്പോടെയാണ് ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചത്.’’

∙ ചെറുകിടക്കാരിൽനിന്നു പിരിക്കില്ല: മന്ത്രി ബാലഗോപാൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ അവശ്യസാധനങ്ങൾക്കു മേൽ കേന്ദ്രം 5% നികുതി ചുമത്തിയെങ്കിലും കുടുംബശ്രീകളും ചെറുകിട വ്യാപാരികളും ചില്ലറയായി വിൽക്കുന്നവയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ നികുതി ഇൗടാക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി എന്തു പ്രശ്നമുണ്ടായാലും അംഗീകരിക്കില്ല. ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെയും ഉൽപാദകരെയും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ നികുതി ഇൗടാക്കില്ല. എന്നാൽ, വൻകിട സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ കടകളുടെ പേര് അച്ചടിച്ച കവറുകളിൽ വിൽക്കുന്നവയ്ക്ക് നികുതി ബാധകമായിരിക്കുമെന്നും ധനബിൽ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള മറുപടിയിൽ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് നികുതി ഇൗടാക്കുന്നതിനെ മന്ത്രിതല സമിതിയിലും ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിലും കേരളം ശക്തമായി എതിർ‌ത്തിട്ടുണ്ട്. വിയോജിപ്പ് രേഖാമൂലം നൽകുകയും ചെയ്തു. കേരളം അടക്കം 4 സംസ്ഥാനങ്ങൾ എതിർത്തതു കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് നികുതി ചുമത്താത്തതെന്നും മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. കൃത്യമായ പഠനം നടത്താതെ നികുതി ചുമത്തരുതെന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ നിലപാട്.

∙ ‘നിരക്കു കൂട്ടിയത് വെട്ടിപ്പ് തടയാൻ’

നികുതിവെട്ടിപ്പു തടയാനാണ് ധാന്യങ്ങൾ, പയറുവർഗങ്ങൾ, ധാന്യപ്പൊടികൾ എന്നിവയ്ക്ക് 5% ജിഎസ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് മന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ വ്യക്തമാക്കി. പയറുവർഗങ്ങൾ, അരി, ഗോതമ്പ്, ഓട്സ്, ചോളം, ആട്ട/ധാന്യപ്പൊടി, റവ, കടലമാവ്, അരി കൊണ്ടുള്ള പൊരി (പഫ്ഡ് റൈസ്), തൈര്, ലസി എന്നിവ ലൂസായിട്ട് വിൽക്കുമ്പോൾ ജിഎസ്ടി ബാധകമാകില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ജിഎസ്ടി നടപ്പാക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾക്കായിരുന്നു 5% നികുതി.

റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബ്രാൻഡുകളിലുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് മാത്രമായി നികുതി പരമിതപ്പെടുത്തി ഈ വ്യവസ്ഥ പിന്നീട് ഭേദഗതി ചെയ്തു. ഇതേത്തുടർന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള ദുരുപയോഗം നടന്നു. നികുതി വെട്ടിക്കാനായി, ചട്ടമനുസരിച്ചുള്ള ബ്രാൻഡിങ് ഇല്ലാതെ പായ്ക്കറ്റുകൾ വിപണിയിലെത്തിച്ചു. ഈ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ജിഎസ്ടി വരുമാനം കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. ഈ മേഖലയിലെ വാണിജ്യ സംഘടനകളുടെ വിതരണക്കാരും ഈ വിഷയം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി.

ദുരുപയോഗം തടയാനായി, പായ്ക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ജിഎസ്ടി ഈടാക്കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. വൻ തോതിലുള്ള നികുതി വെട്ടിപ്പ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. നിരക്ക് പരിഷ്കരണം പരിഗണിക്കുന്ന ഫിറ്റ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി പല യോഗങ്ങളിലും ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിന് ശുപാർശ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്ക് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യമല്ലെന്നും നിർമല പറഞ്ഞു. കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ അരിക്ക് ഈടാക്കിയിരുന്ന വാറ്റ് നിരക്കും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി.

∙ പ്രധാനമന്ത്രിക്കു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത്

അരിയും ഗോതമ്പും ഉൾപ്പെടെ നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കൾക്കു പോലും ജിഎസ്ടി ബാധകമാക്കിയത് അടിയന്തരമായി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു കത്തയച്ചു. പലചരക്കു കടകളിലും മറ്റും ചെറിയ അളവിൽ പാക്കറ്റിലാക്കി വിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കാണ് ജിഎസ്ടി മാനദണ്ഡം മാറ്റിയതിലൂടെ വില വർധിക്കുന്നത്. കടയിലെ തിരക്കു കുറയ്ക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ സാധനങ്ങൾ നൽകാനുമായി ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അവശ്യവസ്തുക്കൾ പാക്കറ്റുകളിലാക്കി വയ്ക്കുന്നതു കേരളത്തിലെ ചെറു കടകളിൽ പോലുമുള്ള രീതിയാണ്.

ഇതെല്ലാം ജിഎസ്ടിക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് ഈ കടകളെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന സാധാരണക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കും. ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു കേരളം നേരത്തേ തന്നെ കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കൾക്കു വില വർധിക്കാൻ ഇടയാകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണമെന്നും കേരളം ജിഎസ്ടി യോഗങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. വിലക്കയറ്റം നാടിനെ സാമ്പത്തികമായും ബാധിക്കും. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തു തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു.

English Summary: Decision on GST hike taken after all States’ consent: Nirmala Sitharaman