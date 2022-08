മൂലധന സമാഹരണത്തിന് അനുമതി തേടി ഗോ ഡിജിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി) ക്കു പ്രോസ്‌പെക്‌ടസ് സമർപിച്ചു. 5000 കോടി രൂപയാണ് ഐപിഒ മുഖേന സമാഹരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയാണു ഗോ ഡിജിറ്റ്. അഞ്ചു വർഷത്തിടയിൽ ആദ്യമായി ഐപിഒ വിപണിയിലെത്തുന്ന ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായിരിക്കും ഇത്. ഐസിഐസിഐ ലൊംബാർഡ്, ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷ്വറൻസ് കമ്പനി എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഐപിഒ വിപണിയെ സമീപിച്ചത്: 2017ൽ.

English Summary: Go Digit General Insurance files draft papers for IPO with Sebi