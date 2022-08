ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രമുഖ വാർത്താ ചാനലായ എൻഡിടിവി സ്വന്തമാക്കാൻ ശതകോടീശ്വരനായ ഗൗതം അദാനി. എൻഡിടിവിയുടെ പ്രമോട്ടർ കമ്പനി വഴി 29.18 ശതമാനം ഓഹരി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തമാക്കി. ഇതിനു പുറമേ സെബിയുടെ ചട്ടമനുസരിച്ച് 26 ശതമാനം ഓഹരി കൂടി വാങ്ങാനുള്ള ഓപ്പൺ ഓഫർ മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഇതു സാധ്യമായാൽ ആകെ 55.18 ശതമാനം ഓഹരിയോടെ എൻഡിടിവി അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകും. ഒരു ഓഹരിക്ക് 294 രൂപയെന്ന നിരക്കിലാണ് ഓഫർ. തങ്ങളുടെ അറിവോടെയല്ല അദാനിയുടെ നീക്കമെന്ന് എൻഡിടിവി പ്രതികരിച്ചു.

മാധ്യമരംഗത്ത് ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാകുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ നീക്കം. ഏറ്റെടുക്കൽ പൂർണമായാൽ ദേശീയ മാധ്യമമേഖലയിൽ ഗൗതം അദാനിയുടെ എൻഡിടിവിയും മുകേഷ് അംബാനിയുടെ നെറ്റ്‍വർക്ക് 18നും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള മത്സരത്തിനും വഴിയൊരുങ്ങും. 6 മാസം മുൻപ് ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമമായ ക്വിന്റിലും അദാനി ഓഹരി വാങ്ങിയിരുന്നു. എഎംജി മീഡിയ നെറ്റ്‍വർക്സ് ലിമിറ്റഡ് (എഎംഎൻഎൽ) എന്ന പേരിലാണ് അദാനിയുടെ മാധ്യമവിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഏറ്റെടുക്കൽ തന്ത്രം ഇങ്ങനെ

പ്രണോയ് റോയിയും ഭാര്യ രാധിക റോയിയും ഡയറക്ടർമാരായ പ്രമോട്ടർ കമ്പനിയാണ് ആർആർപിആർ. ആർആർപിആറിന് എൻഡിടിവിയിൽ 29.18 ശതമാനം ഓഹരിയാണുള്ളത്.ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിൽ നിന്നടക്കമെടുത്ത വായ്പ തിരിച്ചയടയ്ക്കാനായി 2009ൽ വിശ്വപ്രധാൻ കൊമേർഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (വിസിപിഎൽ) എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആർആർപിആർ 400 കോടി രൂപ കടമെടുത്തു. ഇതിന് പകരമായി ആർആർപിആറിന്റെ 99.5 ശതമാനം ഓഹരിയാണ് ഈട് വച്ചിരുന്നത്. വിശ്വപ്രധാൻ പിന്നീട് അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായി. 2009ൽ കടമെടുത്ത തുകയ്ക്ക് പകരം ആർആർപിആറിന്റെ ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കാൻ വിസിപിഎലിനുള്ള അവകാശം ഇന്നലെ ഉപയോഗിച്ചു.

ചുരുക്കത്തിൽ അദാനിയുടെ കീഴിലുള്ള വിസിപിഎൽ ആർആർപിആറിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയും എൻഡിടിവിയിൽ ആർആർപിക്കുള്ള 29.18 ശതമാനം ഓഹരി സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. എൻഡിടിവിയിൽ നേരിട്ട് ഓഹരിയെടുക്കുന്നതിനു പകരം പ്രമോട്ടർ കമ്പനി വഴിയാണ് ഓഹരിയെടുത്തത്. 25 ശതമാനത്തിനു മുകളിൽ ഓഹരി സ്വന്തമാക്കിയാൽ ഓപ്പൺ ഓഫർ വയ്ക്കണമെന്നത് സെബിയുടെ ചട്ടമാണ്.

'ഹോസ്റ്റൈൽ ടേക്ക്–ഓവർ'

ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രമോട്ടർമാർക്ക് താൽപര്യമില്ലാത്തപ്പോൾ അതിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന 'ഹോസ്റ്റൈൽ ടേക്ക്ഓവർ' രീതിയാണ് അദാനി സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ട്വിറ്റർ ഏറ്റെടുക്കാനായി ഇലോൺ മസ്ക് ഉപയോഗിച്ചതും ഇതേ രീതിയായിരുന്നു.

വായ്പയുടെ പേരിൽ പ്രമോട്ടർ കമ്പനി വഴി ഓഹരി സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവകാശം വിസിപിഎൽ ഉപയോഗിച്ചത് സ്ഥാപകരെ അറിയിക്കാതെയാണെന്ന് എൻഡിടിവി അറിയിച്ചു. ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ ബോംബെ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിനടക്കം കത്തയച്ചു. എൻഡിടിവി പ്രമോട്ടർമാരുടെ ഓഹരി 61.45 ശതമാനമായി തുടരുമെന്നാണ് എൻഡിടിവിയുടെ അവകാശവാദം.

English Summary: How Adani is taking over NDTV without consulting the Roys