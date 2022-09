14 നദികളിൽ മണൽ ഖനനം ഉടൻ: മന്ത്രി ബാലഗോപാൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ ആവശ്യത്തിലധികം മണൽ നിക്ഷേപമുള്ള 14 നദികളിൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മണൽ ഖനനം നടത്തുമെന്നും ഇതുസംബന്ധിച്ചു കലക്ടർമാർക്കു നിർദേശം നൽകിയെന്നും മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ. 26 നദികളിൽ മണൽ ഓഡിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി. നദികളിലെ മണലിന്റെ വിൽപന, നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ലേലം തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങളിലൂടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനു വിവിധ വകുപ്പുകളെ സംയോജിപ്പിച്ചു പ്രത്യേക പദ്ധതി തയാറാക്കുമെന്നും നിയമസഭയിൽ പി.നന്ദകുമാറിന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിനു മന്ത്രി മറുപടി നൽകി.

2016 മുതൽ അനധികൃത മണൽ കടത്തിന് 1175 വാഹനങ്ങൾ റവന്യു വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ വിൽപന വഴി 6 കോടി രൂപ ലഭിച്ചു. ലഹരിമരുന്നു കേസുകളിൽ പൊലീസും എക്സൈസും പിടിച്ചെടുക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി എത്രയും വേഗം ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു ജില്ലാതലത്തിൽ ഡിസ്പോസൽ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കാൻ ഉത്തരവു നൽകിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

English Summary: Measures on to remove sand and debris accumulated in rivers