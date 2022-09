വാഹന വിപണിയിൽ പൊന്നോണം

കൊച്ചി∙ ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രമുഖ കാർ നിർമാതാക്കളൊക്കെ മുൻകൊല്ലം ഓഗസ്റ്റിലേതിനെക്കാൾ ഉയർന്ന വിൽപന നേടി. മാരുതി സുസുകി 30% വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ മാസം വിറ്റത് 1,34,166 കാറുകൾ. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് 47,166 കാറാണു വിറ്റത്. വർധന 68%. ഹ്യുണ്ടായ് വിൽപന 6% വർധനയോടെ 49,510 ആയി.

മഹീന്ദ്ര നേടിയത് 87% വർധനയാണ്. 29,852 കാർ കഴിഞ്ഞ മാസം വിറ്റു. കിയ വിറ്റത് 22,322 കാർ. വർധന 33%. ടൊയോട്ട 14,959 കാർ വിറ്റ് 17% വർധന നേടി. സ്കോഡയുടെ വിൽപന 4,222 കാർ. 10% വർധനയാണ് മുൻകൊല്ലം ഓഗസ്റ്റുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ. നിസാൻ 3,283 കാർ വിറ്റു (വർധന 2.3%). അതേസമയം, വിവിധ നിർമാണ ഘടകങ്ങളുടെ ലഭ്യതക്കുറവു കാരണം ചില കമ്പനികൾക്കു വിൽപന വർധന നേടാനായില്ല. ഹോണ്ട കാർസ് 30% ഇടിവു നേരിട്ടു. 7,769 കാറാണ് ഇക്കുറി വിറ്റത്. 3,823 കാർ വിറ്റ എംജി മോട്ടറിന്റേത് 11% ഇടിവ്.

English Summary: Car sales show brisk growth in August, further rise seen from festive demand