ന്യൂഡൽഹി∙ കേന്ദ്രസർക്കാർ പിന്തുണയോടെയുള്ള വികേന്ദ്രീകൃത ഇ–കൊമേഴ്സ് ശൃംഖലയായ ഓപ്പൺ നെറ്റ്‍വർക്ക് ഫോർ ഡിജിറ്റൽ കൊമേഴ്സ് പരിമിതമായ തോതിൽ പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ബെംഗളൂരുവിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബീറ്റ പതിപ്പ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. പേയ്ടിഎം ആപ്പിലൂടെയായിരിക്കും ആദ്യഘട്ടം.

English Summary: ONDC to start beta-testing soon with public users