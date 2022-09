എസ്ബിഐ ബാലൻസ്, മിനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാട്സാപ്പിലൂടെയും

ന്യൂഡൽഹി∙ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് ബാങ്ക് ബാലൻസ്, മിനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ വാട്സാപ്പിലൂടെ ഇനി ലഭ്യമാകും. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച വാട്സാപ് നമ്പറിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാനാവൂ. മിനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തൊട്ടുമുൻപത്തെ 5 ഇടപാടുകളുടെ വിവരം കാണാം.

എങ്ങനെ?

∙ 9022690226 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പിൽ നിന്ന് 'Hi' സന്ദേശം അയയ്ക്കുക.

∙ 'Are you an existing SBI customer?' എന്ന ചോദ്യത്തിന് യെസ് നൽകുക.

∙ '7208933148' എന്ന നമ്പറിലേക്ക് WAREG <Acc.No> എന്ന് എസ്എംഎസ് ചെയ്യുക. Acc.No എന്നിടത്ത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നൽകുക. അയയ്ക്കുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത നമ്പറിൽ നിന്നു തന്നെയായിരിക്കണം.

∙ തൊട്ടുപിന്നാലെ വാട്സാപ് ബാങ്ക് സേവനം റജിസ്റ്റർ ആയതായി മെസേജ് ലഭിക്കും.

∙ ആദ്യ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സാപ്പിൽ Hi SBI എന്നയയ്ക്കുക. ബാലൻസ് അറിയാൻ 'Get Balance', മിനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് 'Get Mini Statement' എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക.

∙ ഇതിനു ശേഷം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബാലൻസ് അറിയാൻ ഈ 'Hi' മെസേജ് അയച്ചാൽ മതിയാകും.