സംരംഭ വായ്പ മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്കു മാറ്റാം

ടെലികോം സേവന ദാതാവിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റുന്നതിനെ മൊബൈൽ നമ്പർ പോർട്ടബിലിറ്റി എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. ഇതിന് ഏതാണ്ട് സമാനമായ തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിലെ നിലവിലെ വായ്പ അതേ പടി തന്നെ മറ്റൊരു ബാങ്കിലെ വായ്പ ആയി മാറ്റാം. ഇപ്പോഴത്തെ ബാങ്കിലെ വായ്പയുടെ നിൽപുബാക്കി പുതിയ ബാങ്ക് കൊടുത്തുതീർക്കും, വായ്പ അതേ പോലെ പുതിയ ബാങ്കിലേക്കു മാറുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അവരുടെ ഇടപാടുകാരനായി മാറും. സംരംഭകരെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം ആരോഗ്യകരമായ മത്സരം നേട്ടമാണ്. താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്ക്, അധിക വായ്പത്തുക, കുറഞ്ഞ പലിശയിതര ചാർജുകൾ, മികച്ച സേവനം, പുതിയ തരം സേവനങ്ങൾ, മെച്ചപ്പെട്ട ബാങ്ക് ശാഖാ സാമീപ്യം എന്നിങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ബാങ്ക് മാറുന്നത് അനിവാര്യമായി വരുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരാം. ടേക്ക്ഓവർ അഥവാ ബിസിനസ് ലോൺ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് ഇതിനെ പൊതുവേ പറയാറ്.

ചെയ്യേണ്ടത്:

പുതുതായി ബന്ധം തുടങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ബാങ്ക് ശാഖയിലോ അവരുടെ എംഎസ്എംഇ വായ്പാ കേന്ദ്രത്തിലോ പോയി പ്രാഥമിക സാധ്യത ആരാഞ്ഞ ശേഷം, ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റും വാങ്ങുന്നതാണ് ആദ്യ ഘട്ടം. നിശ്ചിത വർഷം വാണിജ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരിക്കണം എന്ന് ബാങ്കുകൾ നിഷ്കർഷിക്കാറുണ്ട്. സംരംഭത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാന 3 വർഷത്തെയെങ്കിലും വാർഷിക കണക്കുകൾ (ഓഡിറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്), ജിഎസ്ടി റിട്ടേൺ, ഇപ്പോഴത്തെ ബാങ്കിലെ 6/12 മാസത്തെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, കൊലാറ്ററൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള വായ്പ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ രേഖകളുടെ ഫോട്ടോ കോപ്പി, നിങ്ങളെപ്പറ്റിയും സ്ഥാപനത്തെപ്പറ്റിയുമുള്ള ലഘുവിവരണം എന്നിവയാകും പുതിയ ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രേഖകൾ. ഇത് അപഗ്രഥിച്ച് വായ്പ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിശദ വിവരം അറിയിക്കും. നിലവിലെ വായ്പയെക്കാളും പ്രവർത്തന മൂലധനം, വിപുലീകരണത്തിനാവശ്യമായ പുതിയ ടേം ലോൺ എന്നിവ പുതിയ ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

നിങ്ങളും ബാങ്കുമായി ധാരണ ആയാൽ, ഇപ്പോഴത്തെ ബാങ്കിലെ വായ്പാ അക്കൗണ്ടുകളിലെ നിൽപുബാക്കി എത്രയെന്ന് പുതിയ ബാങ്ക് ഔദ്യോഗികമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞ്, അത് അടച്ചുതീർത്ത് അവിടെ സമർപ്പിച്ച ഈട് രേഖകൾ അടക്കം ആവശ്യമായ കടലാസുകൾ എല്ലാം തന്നെ വാങ്ങും. ഈ കൈമാറ്റം ഇരു ബാങ്കുകളും തമ്മിൽ ഇടപാടുകാരന്റെ അറിവിലും സാന്നിധ്യത്തിലും മാത്രമാണ്; വായ്പക്കാരൻ സ്വന്തം നിലയിൽ പണം കണ്ടെത്തി നിലവിലെ ബാങ്കിലെ വായ്പ തീർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നു ചുരുക്കം.

നടപടി പൂർത്തിയായാലുടൻ തന്നെ പുതിയ ബാങ്കുമായി സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം, ഇതിനോടകം മാസത്തവണ ഉള്ള ടേം ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം മുതൽ ആ തവണത്തുക പുതിയ ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കാം. എല്ലാ ബാങ്കുകളും സംരംഭ വായ്പാ ട്രാൻസ്ഫറിനെ താൽപര്യപൂർവമാണ് നോക്കുന്നത്. നല്ല നിലയിൽ ലാഭ പാതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ക്രമമായ വില്പന വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുന്ന, മികച്ച ക്രെഡിറ്റ് റാങ്ക്/സ്കോർ ഉള്ള സംരംഭങ്ങൾക്കാകും ഇത്തരത്തിൽ ബാങ്ക് മാറ്റം പ്രായോഗികമായി സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

