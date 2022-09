മൂൺലൈറ്റിങ് ശരിയോ: തർക്കം കൊഴുക്കുന്നു

∙ പേര്:

ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഫുൾ–ടൈം ജോലി ചെയ്യവേ മറ്റു ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്ത് അധികവരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൂൺലൈറ്റിങ്. സാധാരണ ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞും ജോലി ഇല്ലാത്ത വാരാന്ത്യങ്ങളിലുമാകും ഈ അധിക ജോലി. കൂടുതലും രാത്രിയിൽ. അങ്ങനെ ‘ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ’ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെന്ന അർഥത്തിൽ moonlighting എന്ന പേരു കിട്ടി.

∙ തർക്കം:

ഒരു ഐടി കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാർ (ടെക്കികൾ) സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് മറ്റ് ഐടി കമ്പനികളുടെ കരാർ ജോലികളോ മറ്റേതെങ്കിലും കമ്പനികൾക്കായുള്ള ഐടി സേവനമോ ഒക്കെ നൽകുന്ന രീതി കോവിഡിനുശേഷം വ്യാപകമായെന്ന് കമ്പനികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. മൂൺലൈറ്റിങ് തികച്ചും വഞ്ചിക്കലാണെന്ന് വമ്പൻ ഐടി കമ്പനിയായ വിപ്രോയുടെ ചെയർമാൻ റിഷാദ് പ്രേംജി തുറന്നടിച്ചു. ഇൻഫോസിസും ഐബിഎമ്മും ഇതേ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. ഫുൾ ടൈം ജോലിയാണെന്നും മറ്റു ജോലികൾ ചെയ്യാനാകില്ലെന്നും നിയമനക്കരാറിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ടെന്നും ‘ഇരട്ട ജീവിതം’ അനുവദിക്കില്ലെന്നും കമ്പനികൾ ശക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം, ഫുൾ ടൈം ജോലിയിൽ വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ജീവനക്കാർ മൂൺലൈറ്റിങ്ങിനു പോകുന്നതെന്നാണ് എതിർവാദം. തുടക്കക്കാർക്ക് ശമ്പളം കുറവായാൽ അവർ വേറെ സൈഡ് തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നവർ ഐടി രംഗത്തുതന്നെയുണ്ട്.പ്രത്യേക നൈപുണ്യം (സ്കിൽ) വേണ്ടുന്ന തൊഴിലുകളിൽ ആൾക്ഷാമം ഉള്ളതാണ് മൂൺലൈറ്റിങ് വഴി കാര്യം നേടുന്ന തൊഴിൽദായകരെ അതിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് ഐടി രംഗത്ത് ‘വർക് ഫ്രം ഹോം’ വ്യാപകമായപ്പോൾ ജീവനക്കാർക്ക് മൂൺലൈറ്റിങ്ങിനു സൗകര്യം കൂടി.

∙പ്രശ്ന സാധ്യത:

ഒരേ സമയം ഒന്നിലേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഔദ്യോഗിക രഹസ്യങ്ങൾ ചോരാനുള്ള സാധ്യത പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തന്ത്രപ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾക്ക് രഹസ്യാത്മകത ഇല്ലാതെപോകുന്നത് കമ്പനികളുടെ ബിസിനസ് താൽപര്യങ്ങളെ ബാധിക്കും.

രാത്രിയിലും അവധി ദിനങ്ങളിലുമൊക്കെ മറ്റു ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർ ഫുൾ ടൈം ജോലിയിൽ പൂർണശ്രദ്ധ നൽകില്ലെന്ന് കമ്പനികൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നു. ഉൽപാദനക്ഷമത കുറയുന്നത് കമ്പനികളെ സാരമായി ബാധിക്കും.അവധിയും വിശ്രമവുമൊക്കെ ജോലിസമയമായി മാറുമ്പോൾ തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള മാനസികാരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗം എച്ച്ആർ വിദഗ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

∙ പരിഹാര സാധ്യത:

ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി കമ്പനിയായ സ്വിഗി കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രഖ്യാപിച്ച നയമനുസരിച്ച്, ജീവനക്കാർക്ക് മറ്റു താൽക്കാലിക ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കാം. ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന തരം ജോലികൾ ഏതെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ താൽപര്യങ്ങളെ ബാധിക്കാത്തതും ഓഫിസ് സമയം കഴിഞ്ഞു മാത്രം ചെയ്യുന്നതുമായ ജോലികളേ അനുവദിക്കൂ. സൈഡ് ജോലി സംബന്ധിച്ച് സ്വിഗിയെ അറിയിക്കുകയും വേണം.ഇതു മാതൃകയാക്കി, ഐടി– സ്റ്റാർട്ടപ് രംഗത്ത് തുടക്കക്കാരായ ജീവനക്കാരെയോ നിശ്ചിത തുകയിൽത്താഴെ ശമ്പളമുള്ളവരെയോ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകതരം സൈഡ് ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന രീതി പരിഹാരമായേക്കുമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നു.

∙ നിയമപരമോ:

ഇന്ത്യയിൽ ഫാക്ടറീസ് നിയമം, ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഷോപ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് നിയമം, കേന്ദ്ര വ്യവസായത്തൊഴിൽ റൂൾസ് തുടങ്ങിയവ ഒരേ സമയം ഒന്നിലേറെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് വിലക്കുന്നു. എന്നാൽ ഐടി കമ്പനി ജീവനക്കാർ ഫാക്ടറീസ് നിയമത്തിനു കീഴിൽ വരാത്തതിനാൽ, ഓരോ കമ്പനിയുടെയും നിയമന വ്യവസ്ഥകളാണു ബാധകം.

