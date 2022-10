എസ്ബിഐ ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എട്ടാമത് ത്രൈ വാർഷിക ജനറൽ കൗൺസിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കേരള സർക്കിളിന്റെ എട്ടാമത് ത്രൈ വാർഷിക ജനറൽ കൗൺസിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നു. ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എസ്. ബി. ഐ കേരള സർക്കിൾ ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ വെങ്കട്ട രമണ ബായിറെഡ്ഡി വിശിഷ്ടാതിഥി ആയിരുന്നു. ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫിസേഴ്സ് കോൺഫെഡറേഷന്റെയും ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫിസേഴ്സ് ഫെഡറേഷന്റെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി സൗമ്യ ദത്ത മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫിസേഴ്സ് ഫെഡറേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ദീപക് ശർമ്മ, AIBOC സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി.എസ്.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ , സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ (കേരള സർക്കിൾ) പ്രസിഡന്റ് അഖിൽ.എസ്, എസ്ബിഐ പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കേരള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയകുമാർ, പ്രസിഡന്റ് ബിജു.ടി , സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ്. എസ് സ്വാഗതവും, തിരുവനന്തപുരം ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജഗന്നാഥൻ.വി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

