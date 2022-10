എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ രൂപ? ആരാണ് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഇറക്കുക, എത്രതരം?

ലോകപ്രശസ്തനായ ആധുനിക ചരിത്രകാരൻ നോയൽ യുവ ഹറാറിക്ക് പോലും ഇവിടെ തെറ്റി. ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളുടെ വരവ് കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെവരെ അട്ടിമറിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ‘ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് 21 പാഠങ്ങൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ (2018) പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് ബിറ്റ്കോയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിപ്റ്റോകൾ എല്ലാം തറപറ്റി എന്നു മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഇറക്കുവാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലുമാണ്. ചൈന ഡിജിറ്റൽ ‘യുവാൻ’ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ 23 നഗരങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇറക്കി. ഇടപാടുകൾക്കായി ഇന്ത്യയുടെ ‘ഇ-രൂപ’ ഒരുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ രൂപരേഖ പുറത്തുവിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ തനത് ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയോടുള്ള നയം ആർബിഐ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്തായിരിക്കും ഇ-രൂപയുടെ ഘടന ?

ഇ-റുപ്പീ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ രൂപ ഇന്നു നിലവിലുള്ള കറൻസി നോട്ടുകൾ കൂടാതെയുള്ള ഒരു വിനിമയ മാർഗമായിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള കറൻസി നോട്ടുകൾക്കു പകരമാവില്ല. ഇതിന് ഇന്നുള്ള കറൻസി നോട്ടുകളുടെ സ്വഭാവം തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ, ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ ആകുന്നതുകൊണ്ട് ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾ കൂടുതൽ സുഗമവും വേഗമുള്ളതുമാകും. നോട്ടടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി പേപ്പർ ആർബിഐക്ക്/ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇ-രൂപ നിലവിലുള്ള പേപ്പർ കറൻസിയോട് എല്ലാത്തരത്തിലും സാദൃശ്യമുള്ള ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ആയിരിക്കും. ഒരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ‘ഹാർഡ്’ കോപ്പിയും ‘സോഫ്റ്റ്’ കോപ്പിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെ. ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയായതുകൊണ്ട് മൂല്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള തനതായ കോഡോ മറ്റ് മാർഗരേഖകളോ കൂടി ഉണ്ടാവും. കള്ളനോട്ടു പോലെ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തും വ്യാജന്മാർ എത്താതിരിക്കാനുള്ള സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും.

ആരാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഇറക്കുക ?

കറൻസി ഇറക്കുവാനുള്ള പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ആർബിഐ തന്നെയായിരിക്കും ഇ-രൂപയുടെയും ഉപജ്ഞാതാക്കൾ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കറൻസിക്ക് വേണ്ടുന്ന 3 സ്വഭാവങ്ങളും ഇതിനുമുണ്ടാവും: ധനകാര്യ വിനിമയത്തിനുള്ള ഉപാധി, ഇടപാടുകൾക്കുള്ള കണക്കിന് ആധാരം, നിർണയിക്കപ്പെട്ട മൂല്യത്തിന്റെ കലവറ. പേപ്പർ കറൻസി ഇറക്കുമ്പോൾ അത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ‘ബാധ്യതയും’ (ലയബിലിറ്റി), കൈവശമുള്ള ആളിന്റെ/സ്ഥാപനത്തിന്റെ ‘ആസ്തിയും’ (അസെറ്റ്) ആവുന്നു. അതു തന്നെയാകും ഈ ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയിലും.

എത്രതരം ഇ-രൂപ?

ഇപ്പോഴത്തെ ആശയമനുസരിച്ച് രണ്ടുതരം ഡിജിറ്റൽ കറൻസികളാകാം ഇന്ത്യയിൽ വരിക. മൊത്തക്കച്ചവടങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ഇ-രൂപയും (ഹോൾസെയിൽ) സാധാരണ ഇടപാടുകൾക്കുള്ളവയും (ഇ-രൂപ റീട്ടെയ്ൽ). ആദ്യത്തേത് ബാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്കും ബാങ്കുകളും റിസർവ് ബാങ്കും തമ്മിലുള്ള വിനിമയത്തിനും സർക്കാർ കടപ്പത്രങ്ങൾക്ക് ബാങ്കുകൾ നൽകേണ്ട കാശിനു പകരവും ഒക്കെയാകും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യത. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം സാധാരണ വിപണിയിലോ വ്യക്തികൾ തമ്മിലോ ഉള്ള ഇടപാടുകൾക്കു വേണ്ടിയാകും. ഇ-രൂപ റീട്ടെയ്ൽ എന്ന കറൻസി ഇപ്പോൾ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന കാശിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് രൂപമാകും.

എസ്.ആദികേശവൻ

ഇ-രൂപയുടെ സുരക്ഷ/ ഉടമസ്ഥാവകാശം?

കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ കറൻസികൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു ടോക്കണിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവയെല്ലാം കൂടി സ്വരൂപിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് മുഖേനയോ നിയന്ത്രിക്കാം. ഓരോ ഡിജിറ്റൽ ഇ-രൂപ കറൻസിക്കും ഇപ്പോഴുള്ള പേപ്പർ കറൻസിയുടെ നമ്പർ പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ടോക്കൺ ഉണ്ടാകാം. അത് ആരുടെ കൈവശമാണോ ഉള്ളത് അവർക്കായിരിക്കും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം. (ടോക്കൺ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലൂടെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിനാണ് . അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് ഇവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മധ്യസ്ഥ സ്ഥാപനമോ വേണ്ടിവരും. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും റിസർവ് ബാങ്ക് അന്തിമമായി തീരുമാനിക്കുക എന്നത് പറയാറിയിട്ടില്ല.)

ഇപ്പോഴത്തെ ക്രിപ്റ്റോകളുടെ ഭാവി ?

ഇപ്പോഴത്തെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നവയാണെന്ന് അസന്ദിഗ്ധമായിത്തന്നെ റിസർവ് ബാങ്ക് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ഡിജിറ്റിൽ കറൻസി വരുന്നതോടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് കൂടുതൽ ശക്തമാകും. (ബാങ്കിങ് വിദഗ്ധനാണു ലേഖകൻ)

