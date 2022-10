ദീപാവലിക്ക് നിറപ്പകിട്ടാർന്ന പരിപാടികളുമായി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ദീപാവലി ആഘോഷത്തിന് നിറപ്പകിട്ടാർന്ന പരിപാടികളുമായി തിരുവനന്തപുരം രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം. ആഭ്യന്തര, രാജ്യാന്തര ടെർമിനലുകളിലെ ഡിപ്പാർച്ചർ, അറൈവൽ ഹാളുകളിൽ ദീപാലംകൃതമായ ഇൻസ്റ്റലേഷനുകൾ ഒരുക്കി. യാത്രക്കാർക്കായി സ്പിൻ ദ് വീൽ മത്സരത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഷോപ്പുകളിൽ പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ ലഭിക്കും. 2500 രൂപയ്ക്കു മുകളിൽ ഷോപ്പിങ് നടത്തുന്നവർക്ക് ഉറപ്പായ സമ്മാനങ്ങളും ലഭിക്കും. പരിപാടികൾ ഡിസംബർ 31 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും.

English Summary: Thiruvananthapuram airport decked up to celebrate the festival of Deepavali