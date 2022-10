ഗൂഗിളിനു വീണ്ടും പിഴ; 936.44 കോടി രൂപ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിപണി മര്യാദ ലംഘിച്ചുള്ള ഇടപെടലുകളുടെ പേരിൽ ഗൂഗിളിനു വീണ്ടും പിഴ ശിക്ഷ വിധിച്ചു. ഇക്കുറി 936.44 കോടി രൂപയുടെ പിഴയാണ് കോംപറ്റീഷൻ കമ്മിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ(സിസിഐ) ചുമത്തിയത്. സ്വന്തം പേയ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷനും തങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകുംവിധം മറ്റ് ആപ്പുകൾക്കുള്ളിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും മറ്റും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിനുമാണു നടപടി. ഇക്കഴിഞ്ഞ 20ന് 1,337.76 കോടി രൂപ പിഴയിട്ടതിനു പിന്നാലെയാണിത്.നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ പ്ലേസ്റ്റോറിലെ ആധിപത്യം ഗൂഗിൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നാണ് അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.

ഗൂഗിൾ പ്ലേസ്റ്റോറിലൂടെ വിൽക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ പേയ്മെന്റ്, ഇതിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും മറ്റുമുള്ള തുടർ പേയ്മെന്റുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഗൂഗിൾ ആപ്പുകൾ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി. ഇതംഗീകരിക്കാത്ത ആപ്പുകൾ പ്ലേസ്റ്റോറിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. ഇതു ന്യായമായ ഒരു ഉപാധിയായി പരിഗണിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഗൂഗിൾ പ്ലേയ്സ് ബില്ലിങ് സംവിധാനം മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലെന്ന പോലെ യുട്യൂബും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം ആപ്ലിക്കേഷനായതിനാൽ യുട്യൂബിൽ നിന്നു സർവീസ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നില്ല. ഇതു വിവേചനപരമാണ്. ഇവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിപണിമര്യാദ ലംഘിക്കുന്ന നടപടികളിൽ നിന്നു പിന്മാറാനും സിസിഐ ഗൂഗിളിനോടു നി‍ർദേശിച്ചു.

ഇൻ ആപ്പ്, ആപ്പ് പർച്ചേസുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽനിന്ന് ആപ്പ് ഡവലപ്പർമാരെ വിലക്കരുത്. ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ആപ്പുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ഓഫറുകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിൽനിന്ന് ഡവലപ്പർമാരെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും പാടില്ല. ബില്ലിങ് സംവിധാനം വഴി ശേഖരിക്കുന്ന ഉപഭോക്തൃ വിവരങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തരുതെന്നും സിസിഐ ഗൂഗിളിനോട് നിർദേശിച്ചു.

ധനകാര്യ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും രേഖകളും ഹാജരാക്കാൻ സിസിഐ ഗൂഗിളിനു 30 ദിവസത്തെ സാവകാശം നൽകി. വിഷയത്തിൽ ഗൂഗിൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഗൂഗിളിന്റെ ശരാശരി ലാഭത്തിന്റെ 7 ശതമാനമാണ് പിഴ. ആദ്യം പിഴ ചുമത്തിയത് ഗൂഗിളിന്റെ മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ആൻഡ്രോയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു. ഹാൻഡ്സെറ്റ് നിർമാതാക്കളുമായുള്ള ആൻഡ്രോയ്ഡ് ലൈസൻസിങ് വ്യവസ്ഥകളിലെ ഏകാധിപത്യം, സ്വന്തം ആപ്പുകൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ആനുപാതികമല്ലാത്ത പ്രാമുഖ്യം നൽകൽ തുടങ്ങിയവയാണ് അന്ന് പിഴയ്ക്ക് കാരണമായത്.

