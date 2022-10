7 പൈസ മുന്നേറി രൂപ

മുംബൈ∙ ഡോളറുമായുള്ള വിനിമയത്തിൽ രൂപ ഇന്നലെ ഏഴു പൈസ മുന്നേറി 82.81 നിലവാരത്തിലെത്തി. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിൽ കുറവു വന്നത് രൂപയ്ക്കു നേട്ടമായി. 82.71ൽ ആണ് വ്യാപാരം തുടങ്ങിയത്. വ്യാപാരത്തിനിടെ 82.62 വരെ ഉയർന്നു.

English Summary: Rupee rises 7 paise to close at 82.81 against US dollar