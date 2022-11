കിളി പോയി ട്വിറ്റർ; ഓഫിസുകൾ അടച്ചിട്ടു കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ

സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ/ന്യൂഡൽഹി∙ നാലാം തീയതി പാതിര കഴി​ഞ്ഞപ്പോൾ ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഏകദേശം 7500 ട്വിറ്റർ ജീവനക്കാരിൽ പകുതിയിലധികം പേർക്ക് കൈവശമുള്ള ഓഫിസ് കംപ്യൂട്ടറുകളിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെയായി. നാലാം തീയതിയിലെ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടലിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ളതിന്റെ ആദ്യസൂചനയായിരുന്നു അത്. ട്വിറ്ററിന്റെ പുതിയ സിഇഒയും ഒരേയൊരു ഡയറക്ടറുമായ ഇലോൺ മസ്ക് തലേന്ന് രാത്രി ജീവനക്കാർക്ക് അയച്ച മെയിലിൽ അതിനാടകീയമായ പിരിച്ചുവിടൽ നടപടിക്രമം വിവരിച്ചിരുന്നു.

∙ യുഎസ് സമയം രാവിലെ 9നും 5നുമിടയിൽ എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും ‘Your Role at Twitter’ എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ഒരു ഇമെയിൽ ലഭിക്കും.

∙ ഇമെയിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഓഫിസ് ഐഡിയിലാണെങ്കിൽ ജോലിയിൽ തുടരാമെന്നും സ്വന്തം ഐഡിയിലാണെങ്കിൽ പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കണം. വിശദാംശങ്ങൾ മെയിലിൽ ഉണ്ടാകും.

∙ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ മെയിൽ ഒന്നും ലഭിക്കാത്തവർ ട്വിറ്റർ ഓഫിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അകത്തോ പുറത്തോ എന്നുറപ്പിക്കണം.

സിലിക്കൺ വാലി ഇന്നുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള പിരിച്ചുവിടൽ പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് പ്രമുഖ സമൂഹമാധ്യമമായ ട്വിറ്റർ ഇന്നലെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. രാത്രിയോടെ ഓഫിസ് കംപ്യൂട്ടറിൽ നിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ജോലി പോകുമെന്നതിന്റെ ആദ്യസൂചന ലഭിച്ചതോടെ അവർ ട്വിറ്ററിലൂടെ തന്നെ വിടപറ​ഞ്ഞു, ചിലർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ഇതുവരെ ട്വിറ്റർ ഓഫിസിൽ അനുഭവിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സൗഹൃദത്തെയും കുറിച്ച് വാചാലരായി. പിരിച്ചുവിടൽ ഭീഷണിയില്ലാത്ത ചിലർ ഐക്യദാർഢ്യ രാജികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു, മസ്കിനെ ചീത്തവിളിച്ചു. #OneTeam, #LoveWhereYouWorked എന്നീ ഹാഷ്ടാഗുകളിലൂടെ ജീവനക്കാർ വിടപറയൽ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറിയപ്പോൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചും സേവനത്തിനു നന്ദി പറഞ്ഞും ഉപയോക്താക്കൾ ഒപ്പം കൂടി. മസ്ക് ട്വിറ്റർ കുളം തോണ്ടുമെന്ന ആശങ്ക ചിലർ പങ്കുവച്ചപ്പോൾ ലോകകോടീശ്വരന്റെ ബ്രില്യൻസിൽ നീലക്കിളി ഇനി പൊൻമുട്ടയിടുമെന്ന പ്രത്യാശാപ്രകടനങ്ങളുമുണ്ടായി. ‘കൂട്ടക്കുരുതി’യിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ട്വിറ്റർ ഉപേക്ഷിച്ച ഉപയോക്താക്കളും കുറവല്ല.

ഇന്ത്യയിൽ മാർക്കറ്റിങ്, കമ്യൂണിക്കേഷൻസ്, പാർട്ണർഷിപ്സ് വിഭാഗങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഉള്ളടക്കം ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന ക്യൂറേഷൻ ടീം പൂർണമായും ഇല്ലാതായെന്ന് അതിലെ ഒരു അംഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇനി എല്ലാം കോടതിയിൽ

കോടതി ഇടപെടലിലൂടെ പൂർത്തിയായ മസ്കിന്റെ ട്വിറ്റർ ഏറ്റെടുക്കലും തുടർന്നുണ്ടായ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടലും കോടതി കയറിയിരിക്കുകയാണ്. കാലിഫോർണിയയിലെ ‘വാൺ’ നിയമം (വർക്കേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് റിട്രെയ്നിങ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ) അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം ഒരേ സമയം 50ലേറെ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 60 ദിവസം മുൻപേ നോട്ടിസ് നൽകണം. ആഴ്ചയിൽ 20 മണിക്കൂറിൽ കുറവോ ആറു മാസത്തിൽ താഴെയോ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ഈ നിയമം ബാധകമല്ല. ട്വിറ്റർ ഇന്നലെ പിരിച്ചുവിട്ടവരിൽ പലരും കമ്പനിയിൽ 10 വർഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെന്നതിനാൽ നിയമലംഘനം വ്യക്തമാണ്. മസ്കിന്റെ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നാരോപിച്ച് ജീവനക്കാരിൽ ചിലർ ഇന്നലെ സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ ഫെഡറൽ കോടിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു.

പിരിച്ചുവിടൽ വ്യാപകം

ട്വിറ്ററിലെ പിരിച്ചുവിടൽ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ തോന്ന്യാസമാണെന്നു പലരും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഐടി രംഗത്തെ സാമ്പത്തികമാന്ദ്യത്തിന്റെ സൂചനകളാണ് സിലിക്കൺ വാലി നൽകുന്നത്.

